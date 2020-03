Brabus độ Mercedes A35 AMG bán ra tới hơn 2 tỷ đồng

Cụ thể, Brabus đã hét giá xe Mercedes A35 AMG độ này lên tới 79.500 bảng Anh (bao gồm thuế), tương đương 2,15 tỷ VNĐ theo tỷ giá hối đoái hiện tại. Với tên gọi Brabus B35S, phiên bản này sở hữu bộ trang bị PowerXtra+ với mức công suất cực đại 360 mã lực và 460 Nm. Với sức mạnh vượt trội hơn 58 mã và 60 Nm so với ban đầu, khối máy 2.0 lít 4 xy lanh tăng áp này cho phép chiếc hatchback nhỏ gọn tăng tốc từ 0 lên 100 km/h chỉ trong 4,4 giây, nhanh hơn 0,3 giây so với chiếc nguyên bản. Mặc dù xuất hiện trên thị trường với mức giá “trên trời” nhưng trên thực tế, phiên bản này vẫn thua kém hai mẫu Mercedes AMG A45 và A45 S nguyên bản. Với số tiền khoảng 56.228 Euro (tương đương 1,4 tỷ đồng), bạn sẽ sở hữu một chiếc A45 mới cứng tại Đức với khối động cơ 382 mã lực và 480 Nm. Chưa hết, mẫu AMG A45 S còn sở hữu sức mạnh động cơ lên tới 415 mã lực và 500 Nm, cho phép bạn tăng tốc từ 0 lên 100 km/h chỉ trong 3,9 giây và đạt ngưỡng tốc độ tối đa 270 km/h. Tuy nhiên, phiên bản này mới chỉ có giá 61.820 Euro (1,54 tỷ đồng). Ngoài ra, AMG A35 tại Đức có giá bán hơn 47.529 Euro (1,18 tỷ đồng) – rẻ bằng một nửa so với phiên bản từ Brabus. Bỏ qua mức giá gây tranh cãi, Brabus độ Mercedes A35 AMG còn được trang bị bộ body kit từ nhà độ Đức với một loạt các chi tiết crom đen, bộ vành 19-inch và hệ thống ống xả thể thao. Ngoài ra bên trong khoang cabin, chiếc xe gây chú ý với tấm ngưỡng cửa được thiết kế đặc biệt, sự thay đổi trên khu vực lẫy chuyển số và cuối cùng là các tấm thảm trải sàn. Video: Xem Brabus độ Mercedes A35 AMG thế hệ mới.

