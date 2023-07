Brabus 800 Widestar bị Phan Công Khanh "bán vội" lấy 24,5 tỷ có gì?

Mới đây, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã chia sẻ về vụ án của Phan Công Khanh và đồng bọn, theo đó, đã có nhiều nạn nhân gửi đơn tố cáo đến lực lượng chức năng, về tội danh “Lừa đảo và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Trong đó có anh P (ngụ tỉnh Kiên Giang) tố cáo Khanh cùng đồng bọn có hành vi chiếm đoạt chiếc Brabus 800 hơn 30 tỷ đồng mang biển kiểm soát 68A-273.XX của mình. Theo anh P, Khanh mượn xe Brabus 800 của mình để trưng bày tại showrom K-Super trong ngày khai trương là 8 tháng 6 năm 2023, sau đó đến ngày 13/6, Khanh cùng đồng bọn bán xe Brabus 800 Widestar siêu sang cho anh P.H.L (ngụ TP HCM) để chiếm đoạt số tiền 24,5 tỷ đồng. Đầu tháng 2 năm ngoái, showroom K-Supper (đến ngày 8/6/2023 đổi tên thành K-Super), do ông Phan Công Khanh quê tỉnh Bến Tre điều hành đã chia sẻ về việc, chiếc SUV hạng sang Brabus 800 Widestar mà đơn vị mình nhập về nước cách đó không lâu đã tìm thấy người mua. 2 ngày sau đó, hình ảnh chiếc xe Brabus 800 Widestar xuất hiện tại Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đã nhận được sự quan tâm của giới mê xe. Đầu tháng 2 năm ngoái, showroom K-Supper (đến ngày 8/6/2023 đổi tên thành K-Super), do ông Phan Công Khanh quê tỉnh Bến Tre điều hành đã chia sẻ về việc, chiếc SUV hạng sang Brabus 800 Widestar mà đơn vị mình nhập về nước cách đó không lâu đã tìm thấy người mua. Trong tháng 6/2022, hình ảnh chiếc xe Brabus 800 Widestar xuất hiện tại Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang và sau đó ra biển số trắng đã nhận được sự quan tâm của giới mê xe trong nước. Theo như chia sẻ từ Phan Công Khanh, chiếc SUV hạng sang Brabus 800 Widestar này được hãng độ của Đức cho ra lò, điều này đồng nghĩa, xe được độ từ trong ra ngoài, và cả hệ truyền động cũng được nâng cấp lại cho mạnh mẽ, đúng với tiêu chí đề ra ban đầu từ Brabus. Nhìn vào ngoại hình, sẽ dễ dàng nhận ra Brabus đã làm cuộc cách mạng mới cho Mercedes-AMG G63 qua bản độ 800 Widestar với những thay đổi ở diện mạo rất cá tính. Đầu tiên là việc mang đến cho xe lưới tản nhiệt mới với 2 điểm nhấn là chữ B, thay cho logo ngôi sao 3 cánh và sợi carbon, tiếp đến là sự thay đổi mạnh bạo nhất với nắp capo hoàn toàn từ carbon, có thêm 2 khe gió hút khí làm mát cho trái tim khổng lồ của xe. Carbon rất đắt đỏ và giảm trọng lượng xe rất nhanh chóng nên Brabus mang lên xế độ 800 Widestar của mình khá nhiều, ngay đến tay nắm cửa cũng được ốp carbon. Ngay sau vòm bánh xe trước là việc được Brabus tích hợp thêm khe hốc gió khổng lồ, logo Biturbo 800 cũng góp mặt như ám chỉ đây là quái vật chỉ đứng sau Brabus 900 Rocket Edition. Tiếp đến là việc xe được trang bị bộ mâm hợp kim Brabus Monoblock Z Platinum Edition có kích thước lên đến 24 inch, mang đến sự nổi bật và cứng cáp cho ngoại thất xe độ Brabus 800 Widestar. Bánh dự phòng thường thấy trên xe Mercedes-AMG G63 cũng được Brabus phủ carbon khi xuất hiện trên bản độ đắt giá 800 Widestar của mình Phiên bản độ Brabus 800 Widestar không chỉ được trang bị gói body kit rất hầm hố mà còn có việc hãng độ Brabus xử lý lại khối động cơ V8, dung tích 4.0 lít, tăng áp kép nguyên bản trên chiếc xe SUV hạng sang Mercedes-AMG G63. Hãng độ này đã điều chỉnh rất nhiều bộ phận để Brabus 800 Widestar cũng được tăng sức mạnh đáng kể. Phan Công Khanh cũng từng tiết lộ giá xe Brabus 800 Widestar mình nhập về Việt Nam sẽ đắt gấp đôi Mercedes-AMG G63, tại thời điểm đó, G63 đang có giá từ 11 tỷ đến 13 tỷ đồng, tức giá xe Brabus 800 Widestar sẽ rơi vào tầm từ 26 tỷ đến 20 tỷ đồng. Đến nay, con số chính xác đã được anh P chia sẻ trong đơn tố cáo Phan Công Khanh cùng đồng bọn có hành vi chiếm đoạt xe hiệu Brabus 800 mang biển kiểm soát 68A-273.XX của mình khi bán cho 1 đại gia tên P khác với số tiền lên đến là 24,5 tỷ đồng. Video: Brabus 800 Widestar hơn 30 tỷ của đại gia Kiên Giang ra biển số.

