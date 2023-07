Chủ xe Brabus 800 tố Phan Công Khanh cầm cố lấy 24,5 tỷ đồng

Ngày 23/7, Công an TPHCM cho biết, liên quan vụ án cò siêu xe Phan Công Khanh cùng đồng bọn “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Quá trình điều tra mở rộng, Cơ quan điều tra còn tiếp nhận đơn của anh P (ngụ tỉnh Kiên Giang) tố cáo Phan Công Khanh ngoài việc lừa cầm cố chiếc McLaren còn bị tố cáo bán xe Brabus 800 khách ký gửi ở showroom. Theo đơn của anh P (ngụ tỉnh Kiên Giang) tố cáo Phan Công Khanh cùng đồng bọn có hành vi chiếm đoạt xe hiệu Brabus 800 Widestar hơn 30 tỷ đồng; BS: 68A-273.50 thông qua việc Khanh mượn xe của anh P để trưng bày tại Showrrom của Khanh trong ngày khai trương (08/6/2023). Sau đó đến ngày 13/6/2023, Phan Công Khanh cùng đồng bọn bán chiếc xe Brabus 800 cho anh P.H.L (ngụ TPHCM) đề chiếm đoạt số tiền 24,5 tỷ đồng. Brabus 800 là mẫu xe SUV hàng hiếm tại Việt Nam dựa trên Mercedes AMG G63, được "độ" bởi hãng Brabus - Đức. Chiếc SUV hạng sang Brabus 800 Widestar này được anh tại Phú Quốc mua về vào tháng 2/2022, xe sở hữu màu sơn đen bóng kết hợp với các điểm nhấn bao gồm hốc gió trước được làm lại với các khe gió mở rộng và tích hợp thêm dải đèn LED, xe có thêm trang bị 2 đèn LED công suất lớn gắn trên nóc xe... Bên trong khoang lái của chiếc SUV hạng sang Brabus 800 Widestar mới về Phú Quốc định cư có nội y bọc da màu cam hết sức nổi bật cùng nhiều chi tiết được ốp carbon. Hàng ghế phía sau có thêm 2 màn hình giải trí lớn được gắn trên tựa đầu phía sau của hàng ghế trước. Brabus 800 Widestar sở hữu động cơ V8, dung tích 4.0 lít, tăng áp kép với 2 tùy chọn, 1 chủ xe có thể không làm gì trái tim này, 2 là nâng cấp công suất tối đa tăng thêm 212 mã lực, lên mức 789 "con ngựa" tại vòng tua máy 6.600 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại đạt mức 1.000 Nm, tăng 150 Nm tại vòng tua máy 3.600 vòng/phút. Những thông số ấn tượng ở động cơ cũng giúp Brabus 800 Widestar rút ngắn thời gian tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h chỉ trong vòng 4,1 giây. Vận tốc tối đa vẫn là 240 km/h do bị khóa tua điện tử. Hộp số đi kèm là loại 9 cấp, được nâng cấp lẫy chuyển số trên vô lăng bằng nhôm mang tên Brabus Race. Tại Việt Nam, Mercedes-AMG G63 độ Brabus nhập nguyên chiếc hoặc đặt mua từ Brabus khá hiếm bởi mức giá rất cao. Hiện một chiếc Brabus 800 Widestar có giá bán khoảng 430.000 Euro tại thị trường Đức (khoảng 11 tỷ đồng – gấp đôi so với giá bán Lamborghini Urus). Như vậy, mức giá sau thuế của xe về Việt Nam không dưới 30 tỷ đồng (giá G63 AMG sau thuế gấp hơn 3 lần trước thuế). Ngoài ra với đối tượng Da Pha - nhân viên của Phan Công Khanh, cơ quan điều tra xác định, đầu năm 2023 bị can giới thiệu cho anh L.T.S (ngụ TP.Long Xuyên, An Giang) mua ôtô BMW biển số 72A-606.02 với giá 1,8 tỷ đồng. Đến tháng 4, Pha mượn xe để đi lại và nói nếu có người mua giá cao sẽ bán giúp. Tuy nhiên, mới đây anh S phát hiện xe của mình bị Pha mang đi cầm cố lấy một tỷ đồng. Cơ quan điều tra cũng tiếp nhận trình báo của anh K (ngụ TPHCM) về việc Khanh còn nợ tiền mua hoa tặng cho khách hàng khi mua xe, với số tiền hơn 100 triệu đồng; và chị B (ngụ Hà Nội) trình báo về việc Khanh còn nợ tiền thuê xe cẩu xe 25 triệu đồng và nợ tiền nhôm kính sửa chữa, xây dựng Showroom để khai trương. Hiện Cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án và truy bắt các đối tượng liên quan. Được biết, đến nay cơ quan điều tra đã tạm giữ 8 chiếc siêu xe liên quan đến vụ án. Cơ quan CSĐT Công an TPHCM hiện đang làm rõ hành vi của những người liên quan; kêu gọi nạn nhân của nhóm này đến tố giác. Viddeo: Chiếc xe Brabus 800 Widestar hơn 30 tỷ của đại gia Kiên Giang.

Ngày 23/7, Công an TPHCM cho biết, liên quan vụ án cò siêu xe Phan Công Khanh cùng đồng bọn “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Quá trình điều tra mở rộng, Cơ quan điều tra còn tiếp nhận đơn của anh P (ngụ tỉnh Kiên Giang) tố cáo Phan Công Khanh ngoài việc lừa cầm cố chiếc McLaren còn bị tố cáo bán xe Brabus 800 khách ký gửi ở showroom. Theo đơn của anh P (ngụ tỉnh Kiên Giang) tố cáo Phan Công Khanh cùng đồng bọn có hành vi chiếm đoạt xe hiệu Brabus 800 Widestar hơn 30 tỷ đồng; BS: 68A-273.50 thông qua việc Khanh mượn xe của anh P để trưng bày tại Showrrom của Khanh trong ngày khai trương (08/6/2023). Sau đó đến ngày 13/6/2023, Phan Công Khanh cùng đồng bọn bán chiếc xe Brabus 800 cho anh P.H.L (ngụ TPHCM) đề chiếm đoạt số tiền 24,5 tỷ đồng. Brabus 800 là mẫu xe SUV hàng hiếm tại Việt Nam dựa trên Mercedes AMG G63, được "độ" bởi hãng Brabus - Đức. Chiếc SUV hạng sang Brabus 800 Widestar này được anh tại Phú Quốc mua về vào tháng 2/2022, xe sở hữu màu sơn đen bóng kết hợp với các điểm nhấn bao gồm hốc gió trước được làm lại với các khe gió mở rộng và tích hợp thêm dải đèn LED, xe có thêm trang bị 2 đèn LED công suất lớn gắn trên nóc xe... Bên trong khoang lái của chiếc SUV hạng sang Brabus 800 Widestar mới về Phú Quốc định cư có nội y bọc da màu cam hết sức nổi bật cùng nhiều chi tiết được ốp carbon. Hàng ghế phía sau có thêm 2 màn hình giải trí lớn được gắn trên tựa đầu phía sau của hàng ghế trước. Brabus 800 Widestar sở hữu động cơ V8, dung tích 4.0 lít, tăng áp kép với 2 tùy chọn, 1 chủ xe có thể không làm gì trái tim này, 2 là nâng cấp công suất tối đa tăng thêm 212 mã lực, lên mức 789 "con ngựa" tại vòng tua máy 6.600 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại đạt mức 1.000 Nm, tăng 150 Nm tại vòng tua máy 3.600 vòng/phút. Những thông số ấn tượng ở động cơ cũng giúp Brabus 800 Widestar rút ngắn thời gian tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h chỉ trong vòng 4,1 giây. Vận tốc tối đa vẫn là 240 km/h do bị khóa tua điện tử. Hộp số đi kèm là loại 9 cấp, được nâng cấp lẫy chuyển số trên vô lăng bằng nhôm mang tên Brabus Race. Tại Việt Nam, Mercedes-AMG G63 độ Brabus nhập nguyên chiếc hoặc đặt mua từ Brabus khá hiếm bởi mức giá rất cao. Hiện một chiếc Brabus 800 Widestar có giá bán khoảng 430.000 Euro tại thị trường Đức (khoảng 11 tỷ đồng – gấp đôi so với giá bán Lamborghini Urus). Như vậy, mức giá sau thuế của xe về Việt Nam không dưới 30 tỷ đồng (giá G63 AMG sau thuế gấp hơn 3 lần trước thuế). Ngoài ra với đối tượng Da Pha - nhân viên của Phan Công Khanh, cơ quan điều tra xác định, đầu năm 2023 bị can giới thiệu cho anh L.T.S (ngụ TP.Long Xuyên, An Giang) mua ôtô BMW biển số 72A-606.02 với giá 1,8 tỷ đồng. Đến tháng 4, Pha mượn xe để đi lại và nói nếu có người mua giá cao sẽ bán giúp. Tuy nhiên, mới đây anh S phát hiện xe của mình bị Pha mang đi cầm cố lấy một tỷ đồng. Cơ quan điều tra cũng tiếp nhận trình báo của anh K (ngụ TPHCM) về việc Khanh còn nợ tiền mua hoa tặng cho khách hàng khi mua xe, với số tiền hơn 100 triệu đồng; và chị B (ngụ Hà Nội) trình báo về việc Khanh còn nợ tiền thuê xe cẩu xe 25 triệu đồng và nợ tiền nhôm kính sửa chữa, xây dựng Showroom để khai trương. Hiện Cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án và truy bắt các đối tượng liên quan. Được biết, đến nay cơ quan điều tra đã tạm giữ 8 chiếc siêu xe liên quan đến vụ án. Cơ quan CSĐT Công an TPHCM hiện đang làm rõ hành vi của những người liên quan; kêu gọi nạn nhân của nhóm này đến tố giác. Viddeo: Chiếc xe Brabus 800 Widestar hơn 30 tỷ của đại gia Kiên Giang.