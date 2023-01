"Bò mộng" Lamborghini Aventador SVJ Roadster hơn 50 tỷ tại Hà Nội

Chiếc Lamborghini Aventador SVJ Roadster tại Hà Nội này là mẫu siêu xe được sản xuất giới hạn với chỉ 900 chiếc trên toàn thế giới, đồng thời đây còn là phiên bản nâng cấp của dòng xe Aventador với những cải tiến ưu việt về cả mặt thiết kế lẫn vận hành. Phiên bản Lamborghini Aventador SVJ Roadster mui trần này có một số sự khác biệt so với phiên bản Coupe như phần mui có thể tháo rời với hai tấm tách biệt cũng như phần nắp động cơ được thiết kế lại theo dạng tầng góc cạnh hơn, thể thao hơn so với phiên bản Coupe. Mới đây, chiếc Lamborghini Aventador SVJ Roadster thứ hai tại Việt Nam đã bất ngờ tái xuất tại Hà Nội sau thời gian dài lăn bánh trên đường phố Sài Gòn. Xe sở hữu lớp hơn ngoại thất màu cam Arancio Atlas. Hiện tại nước ta đã xuất hiện 5 chiếc Aventador SVJ , trong số đó 3 chiếc thuộc bản Coupe và 2 chiếc còn lại thuộc biến thể Roadster. Với ngoại thất, phần đầu xe hầm hố với cản trước có hai khe thoát khí đóng vai trò quan trọng giúp dẫn luồng không khí xuống mui xe để tạo lực ép. Cụm đèn chiếu sáng đặc trưng trên dòng xe Aventador vẫn được giữ nguyên, bên trong chóa đèn là đèn LED định vị hình chữ 'Y' đẹp mắt. Phần đầu xe có sự xuất hiện của một cánh chia gió bằng sợi carbon. Phía dưới là 2 lớp cản tạo nên hai tầng hút khí. Ở vận tốc thấp hệ thống ALA tắt và các cánh quạt đóng lại, khi hệ thống ALA đi vào hoạt động và cánh tà mở ra sẽ giúp giảm thiểu tối đa sức cản gió, mang lại khả năng tăng tốc ấn tượng hơn cho Lamborghini Aventador SVJ. Ở phía sau xe, hệ thống khí động học ALA hoạt động chủ yếu ở phần cánh gió lớn làm từ vật liệu sợi carbon siêu nhẹ. Thân xe mang nhiều nét tương đồng với các thế hệ Aventador trước đó, tuy nhiên Lamborghini đã bổ sung thêm cánh gió hông ở hai bên đuôi xe và khe hút gió cũng được mở rộng hơn đáng kể. Logo 'Aventador SVJ' bằng kim loại đặt phía trước vòm bánh sau. Xe sử dụng bộ mâm đa chấu “Niero” sơn đen bóng với khóa trung tâm có đường kính 20 inch ở bánh trước và 21 inch ở bánh sau. Ẩn bên trong là cùm phanh Lamborghini sơn màu cam đồng màu ngoại thất, kết hợp với đĩa phanh carbon ceramic. Logo 'SVJ' đặt trên phần thân xe, đây là một trang bị mà chỉ có 3 chiếc SVJ trong nước sở hữu. Cản sau được trang bị bộ khuếch tán lớn khác biệt, ống xả được đổi sang dạng ống xả kép và hai đầu ống xả được đặt cao hơn so với các thế hệ trước đó của Aventador. Phần đuôi xe được trang bị cánh gió cỡ lớn cố định cùng một cánh gió đứng ở giữa giúp định hướng luồng gió lưu thông khi xe vận hành. Hệ thống ống xả nguyên bản của xe đã được thay thế bằng loại tới từ hãng độ Gintani giúp “hơi thở” thoát ra từ khối động cơ V 12 mạnh mẽ và khỏe khoắn hơn. Chiếc Aventador SVJ Roadster này trang bị rất nhiều các chi tiết bằng sợi carbon ở phần ngoại thất như: ốp khe thoát khí nắp ca-pô, cánh chia gió, cánh gió hông, gương chiếu hậu, các khe hút gió bên hông, ốp nắp động cơ, cánh gió và bộ khuếch tán. Khoang nội thất của xe cũng được phối với hai tông màu đối lập khi hầu hết các chi tiết đều được bọc da Alcantara màu đen, các chi tiết như viền ghế, chỉ thêu, dây da đóng cửa đều được trang bị màu cam tạo điểm nhấn. Trên SVJ, các phần bụng cửa đều được ốp chất liệu carbon bóng. Vô-lăng của xe có thiết kế ba chấu thể thao, tích hợp lẫy chuyển số to bản và các nút chức năng hỗ trợ người lái. Khu vực trung tâm bao gồm một màn hình giải trí cỡ nhỏ, các nút bấm được lấy cảm hứng từ chi tiết trên chiến đấu cơ, nút chọn chế độ lái,… Aventador SVJ được trang bị 4 chế độ lái khác nhau là Strada, Sport, Corsa và Ego. Bảng điều khiển trung tâm tích hợp nhiều nút bấm, phía trên có màn hình giải trí nhỏ, hỗ trợ kết nối Bluetooth, Apple Carplay, đài AM/FM và cổng USB. Hệ thống âm thanh Lamborghini Sensonum với 2 loa siêu trầm và 2 loa tần số cao, công suất 540 W. Lamborghini Aventador SVJ là phiên bản được thiết kế cho đường đua của chiếc Aventador S và là bản nâng cấp mạnh mẽ hơn của Aventador SV. 'SVJ' là chữ viết tắt của Super Veloce Jota, thương hiệu siêu xe nước Ý chỉ sản xuất vỏn vẹn 900 chiếc Aventador SVJ và 800 chiếc Aventador SVJ Roadster. “Siêu bò” Aventador SVJ Roadster sử dụng khối động cơ V12 hút khí tự nhiên có dung tích 6.5 lít, sản sinh công suất tối đa 770 mã lực tại vòng tua máy 8.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại đạt mức 720 Nm tại vòng tua máy 6.750 vòng/phút. Xe được trang bị hộp số 7 cấp ISR, lốp Pirelli P Zero Corsa đặt riêng và hệ dẫn động tương tự Aventador S. Lamborghini Aventador SVJ tăng tốc từ 0-100 km/h trong 2,8 giây, 0-200 km/h trong 8,6 giây và có tốc độ tối đa hơn 350 km/h. Không rõ giá xe Lamborghini Aventador SVJ Roadster khi mới về Việt Nam được bán ra bao nhiêu, chỉ biết rằng nó có mức dự kiến dao động trong khoảng trên 2,3 triệu USD (khoảng 53 tỷ đồng) và được nhập khẩu từ một đơn vị tư nhân có tiếng ở Hà Nội. Video: Lamborghini Aventador SVJ nẹt Pô khạc lửa ở Hà Nội.

