"Soi" Aston Martin Vantage và DBS Superleggera phiên bản 007

No Time to Die, tác phẩm thứ 25 trong loạt phim về chàng điệp viên James Bond, dự kiến sẽ công chiếu trên toàn cầu vào tháng 11. Nhân thời điểm ra mắt bộ phim đã tới gần, Aston Martin vừa chính thức trình làng phiên bản đặc biệt 007 Edition của Vantage và DBS Superleggera. Được thiết kế bởi Q by Aston Martin, bộ phận chuyên cá nhân hóa xe của thương hiệu Anh quốc, siêu xe Aston Martin Vantage và DBS Superleggera 007 Edtion đều bán ra với số lượng giới hạn và hứa hẹn sẽ là món đồ sưu tầm đáng giá dành cho người hâm mộ điệp viên 007. Aston Martin Vantage 007 Edition có 100 chiếc xe được sản xuất và phân phối trên toàn cầu, lấy cảm hứng từ nguyên mẫu Aston Martin V8 do James Bond lần đầu cầm lái trong tập phim The Living Daylights. So với phiên bản tiêu chuẩn, chiếc grand tourer có một số thay đổi ở ngoại thất nhằm tăng tính thể thao như lưới tản nhiệt một tầng cỡ lớn, mở rộng sát xuống cản trước, cùng đường sơn vàng nổi bật bao quanh. Song song đó, khách mua xe còn được tặng kèm một cặp ván trượt tuyết sọc vàng đen. Đây đều là những chi tiết sẽ khiến các fan trung thành của loạt phim cảm thấy thích thú. Bên trong cabin, Aston Martin Vantage 007 Edition mang tông màu đen chủ đạo, với nhiều chi tiết chứa logo 007 ở lưng ghế, bậc lên xuống và bảng điều khiển trung tâm. Thú vị hơn nữa, xe còn có một tấm bảng khắc laser tinh xảo, mô phỏng hệ thống nút bấm kích hoạt các vũ khí mà James Bond sử dụng như tên lửa hay tia laser. Aston Martin DBS Superleggera 007 Edtion sẽ có độ quý hiếm cao hơn, với chỉ 25 xe trên toàn cầu. Chiếc xe sở hữu sức mạnh tương tự phiên bản xuất hiện trong tập phim No Time to Die sắp ra mắt, với động cơ V12 tăng áp kép 5.2L, công suất 715 mã lực, mô-men xoắn 900 Nm. Đây cũng là mẫu xe thương mại có sức kéo lớn nhất Aston Martin từng sản xuất. DBS Superleggera 007 Edition mang trên mình màu sơn xám Ceramic Grey, cùng nhiều bộ phận làm từ sợi carbon như chụp gương chiếu hậu, trần xe, bộ khuếch tán hay cánh lướt gió đuôi, đi kèm bộ vành 5 chấu chữ Y kích cỡ 21 inch. Tương tự chiếc Vantage, Aston Martin DBS Superleggera 007 Edition cũng có nội thất màu đen, kết hợp cùng những đường chỉ thêu đỏ tương phản và các chi tiết phủ, ốp sợi carbon trên tappi cửa hay bảng điều khiển trung tâm. Logo 007 cũng xuất hiện tại nhiều vị trí bên trong xe.Giá xe Aston Martin Vantage và DBS Superleggera 007 Edition dự kiến được giao đến tay khách hàng vào quý I/2021, với mức giá lần lượt là 211.000 và 366.000 USD, tương đương khoảng 4,9 và 8,5 tỷ đồng. Video: Aston Martin Vantage và DBS Superleggera phiên bản cho 007.

