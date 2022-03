BMW X5 Li 2022 hạng sang "chào hàng" thị trường tỷ dân

Phiên bản kéo dài của mẫu SUV hạng sang BMW X5 thế hệ mới đã lần đầu tiên lộ diện qua hình ảnh trên trang web của Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc vào hồi cuối năm ngoái. Sau 3 tháng để khách hàng chờ đợi, cuối cùng hãng BMW cũng tung X5 phiên bản kéo dài có tên Li ra thị trường Trung Quốc. Do liên doanh BMW Brilliance sản xuất, X5 Li có 2 bản trang bị là BMW X5 xDrive30Li và X5 xDrive40Li. Vào thời điểm hiện tại, mẫu SUV hạng sang này sẽ chỉ dành riêng cho thị trường Trung Quốc. Đúng như thông tin rò rỉ từ trước đó, BMW X5 Li 2022 mới sở hữu kích thước khá lớn, bao gồm chiều dài 5.052 mm và chiều dài cơ sở 3.105 mm. So với BMW X5 thông thường, mẫu xe này có chiều dài cơ sở tăng đến 130 mm. Ngoài ra, chiều dài cơ sở của BMW X5 Li 2022 còn ngang ngửa với người anh em X7 được định vị ở phân khúc cao hơn. Theo hãng BMW, chiều dài bổ sung của X5 Li 2022 đều được dồn vào khoang hành khách phía sau. Điều này nhằm mang đến khoảng duỗi chân rộng rãi cho hành khách ngồi ở hàng ghế thứ hai. Đây vốn là một trong những tiêu chí quan trọng đối với khách hàng Trung Quốc khi mua xe. Khi nhìn bên ngoài, người ta có thể dễ dàng nhận ra đây là BMW X5 Li 2022 vì cửa sau dài hơn. Ngoài ra, BMW X5 Li 2022 còn có gói phụ kiện ngoại thất M Aerodynamics thể thao dành riêng cho xe. Với cửa sau dài hơn, hành khách có thể ra/vào nội thất một cách dễ dàng hơn. Bước vào bên trong mẫu SUV hạng sang này, người dùng Trung Quốc sẽ bắt gặp những trang bị tiện nghi như lưng ghế ngả thêm 4 độ, cửa sổ trời toàn cảnh Panorama bằng kính, hệ thống đèn viền, sạc điện thoại thông minh không dây và ốp chụp loa bằng kim loại. Đáng tiếc là động cơ của BMW X5 Li 2022 tại thị trường Trung Quốc không có gì khác biệt so với bản thường. Xe dùng động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 2.0L, sản sinh công suất tối đa 261 mã lực và mô-men xoắn cực đại 400 Nm, ở BMW X5 xDrive30Li 2022. Trong khi đó, BMW X5 xDrive40Li 2022 dùng động cơ xăng 6 xi-lanh thẳng hàng, tăng áp, dung tích 3.0L với công suất tối đa 329 mã lực và mô-men xoắn cực đại 450 Nm. Cả hai động cơ đều đồng hành với hộp số tự động Steptronic 8 cấp và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian xDrive. Ngoài ra, BMW X5 phiên bản kéo dài còn có hệ thống giảm chấn điều khiển điện tử tiêu chuẩn. Riêng BMW X5 xDrive40Li 2022 đi kèm hệ thống treo khí nén tùy chọn trên cả hai cầu với tính năng nâng/hạ gầm tự động. Khác với bản thường vốn xuất xưởng từ nhà máy ở bang Nam Carolina, Mỹ, BMW X5 Li 2022 lại là xe lắp ráp tại Trung Quốc. Hãng BMW dự định sẽ sản xuất 120.000 chiếc X5 Li mỗi năm. Đây là lần đầu tiên hãng BMW sản xuất dòng xe X5 tại Trung Quốc. Đồng thời, đây cũng là mẫu SUV đầu tiên của một thương hiệu hạng sang nước ngoài được lắp ráp tại Trung Quốc. Ngoài ra, BMW X5 còn là mẫu SUV đầu tiên trong phân khúc có phiên bản kéo dài. Trong khi đó, 2 đối thủ đồng hương là Audi Q7 và Mercedes-Benz GLE không hề được sản xuất tại Trung Quốc, cũng không có phiên bản kéo dài. Dự kiến, mẫu xe này sẽ được trưng bày lần đầu tiên trong triển lãm Ô tô Bắc Kinh 2022 diễn ra vào tháng 4 năm nay. Hiện giá xe BMW X5 kéo dài vẫn chưa được công bố nhưng dự kiến sẽ cao hơn bản thường. Video: Đánh giá chi tiết BMW X5 2022 thế hệ mới.

