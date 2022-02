"Xế nổ" hoài cổ BMW R18 có thêm hai phiên bản đặc biệt

Trong khuôn khổ sự kiện Verona Motor Bike Expo diễn ra tại Italy, BMW Motorrad vừa trình làng bộ đôi BMW R18 M và R18 Aurora, 2 dự án nâng cấp đặc biệt cho mẫu môtô cổ điển R18. Trong ảnh là chiếc BMW R18 M đặc biệt do hãng xe Đức hợp tác phát triển cùng thiết kế Oberdan Bezzi. Xe có phong cách thể thao với ngoại hình được sửa đổi mang hơi hướm cafe racer năng động và gọn gàng hơn xe nguyên bản. Bên cạnh đó, với ký hiệu "M" trong tên gọi, chiếc môtô BMW còn được trang trí bằng 3 màu sắc đặc trưng của bộ phận phát triển xe thể thao BMW Motorsport trên nền sơn chủ đạo là trắng và đen. Phần đầu đèn có chi tiết ốp được trang trí logo BMW cách điệu, trong khi đuôi xe được tái thiết kế vuốt dài về sau và trang bị đèn hậu LED nhỏ gọn. Hai bộ phận này được làm từ sợi thủy tinh do hãng Elabotario cung cấp. Yên xe được thay mới bằng loại yên solo, bọc 2 loại da và có thêu trang trí bắt mắt. Chi tiết này đến từ hãng L R Leather. Những điểm nổi bật khác trên BMW R18 M còn có cụm ống xả ER Exhaust Revolution sơn đen, ốp thân máy và đầu cổ hút làm từ carbon... Còn lại, cấu hình động cơ, truyền động, hệ thống phanh và hệ thống treo của R18 M không có thay đổi so với xe nguyên bản. Chiếc môtô đầu bảng của BMW vẫn có động cơ boxer 2 xy-lanh dung tích 1.802 cc với công suất 91 mã lực và mô-men xoắn 158 Nm, đi cùng hộ số 6 cấp có tích hợp chế độ hỗ trợ lùi. Bản độ đặc biệt thứ 2 của BMW R18 có tên Aurora với ngoại hình lấy cảm hứng từ các mẫu cruiser cỡ lớn tại Mỹ. Được thực hiện bởi Garage 221 BMW R18 Aurora mang dáng vẻ cổ điển khi có nhiều chi tiết thừa hưởng từ những mẫu môtô BMW "đàn anh", đáng kể nhất mà cách phối màu đỏ và họa tiết trang trí màu vàng của chiếc BMW RT 100 đời 1983. Nổi bật nhất là phần quây gió cỡ lớn ở đầu xe có tích hợp cùng một kính chắn gió sẫm màu. Chi tiết này che chắn trọn ghi-đông và gương chiếu hậu, giúp giảm gió bạt vào người lái gây mệt mỏi khi đi đường trường. Đuôi xe có thiết kế gọn gàng khi yên sau được loại bỏ và thay thế bằng chắn bùn ngắn. Đèn hậu cũng được thay thế bằng 2 bóng LED nhỏ gọn, tương tự thiết kế trên chiếc R 100 đời 1982. Trong khi đó, yên xe đơn có tạo hình giống với vị trí ngồi trên chiếc BMW Motorrad R 1200 C đời 2005. Leo Vince cung cấp ống xả cho R 18 Aurora, giúp âm thanh của phiên bản này trầm ấm và hấp dẫn hơn. Điểm nhấn sau cùng là chi tiết ốp bảo vệ gầm mang thiết kế lưới tản nhiệt 2 quả thận quen thuộc của BMW. Còn lại, thông số vận hành và trang bị hỗ trợ của BMW R 18 Aurora giữ nguyên như xe nguyên bản. Mức giá xe BMW R18 M và R18 Aurora chưa được công bố. Video; Giới thiệu bản độ BMW R18 M đầy khác biệt.

