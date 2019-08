BMW Motorrad lần đầu tổ chức vòng loại GS Trophy Việt Nam

GS Trophy đến Việt Nam

Ra đời năm 2008, thương hiệu BMW Motorrad International GS Trophy (tên viết tắt: The Int. GS Trophy) là giải đấu uy tín được tổ chức hai năm một lần, dành riêng cho khách hàng sở hữu dòng xe Adventure của hãng trên toàn thế giới. BMW Motorrad International GS Trophy được chia làm hai giai đoạn: vòng loại tại mỗi nước; vòng chung kết thế giới.

Nhằm tạo cơ hội cho khách hàng yêu thích và sở hữu dòng xe Adventure của BMW Motorrad tại Việt Nam có thể tham gia thi đấu và trải nghiệm vòng chung kết thế giới, BMW Motorrad đã quyết định tổ chức vòng loại GS Trophy Việt Nam 2019: cuộc thi sẽ diễn ra cho khu vực Miền Bắc và khu vực Miền Nam, với sự đăng ký tham dự của tổng cộng gần 100 tay lái. Mỗi khu vực sẽ chọn 3 người, và 6 người này sẽ lại tranh tài cùng nhau để chọn ra 3 gương mặt cuối cùng đại diện cho Việt Nam.

Theo quy định, người tham gia thi đấu là khách hàng đang sở hữu dòng xe GS từ 600 cc trở lên và không phải là nhân viên của BMW Motorrad Việt Nam. Tại vòng loại 2 khu vực, các tay lái sẽ lần lượt thi đấu các bài thi được xây dựng theo đúng tiêu chuẩn trên toàn cầu, chuyên gia nước ngoài sẽ hỗ trợ và chấm điểm. Điểm thi sẽ được cập nhập trực tiếp trên trang tin chính thức của BMW Motorrad Việt Nam thông qua bảng Leaderboard.

Ở Miền Bắc, cuộc thi sẽ diễn ra tại Hà Nội ngày 25/8 với gần 40 tay lái. Chuyên gia Mohd Faizal Sukree sẽ phụ trách và đảm bảo các tiêu chuẩn trong suốt thời gian chương trình diễn ra tại khu vực Miền Bắc. Mohd Faizal Sukree sở hữu chứng chỉ chuyên viên đào tạo BMW Motorrad toàn cầu, chứng chỉ dẫn đoàn đi tour của BMW Motorrad; là đại diện Đông Nam Á thi đấu tại The Int. GS Trophy năm 2016, trọng tài vòng loại GS Trophy tại Malaysia và Đài Loan năm 2017, trọng tài chấm điểm The Int. GS Trophy tại Mông Cổ năm 2018.

Vòng loại Miền Nam sẽ diễn ra vào ngày 07/9 tại TP.HCM với sự tham gia của gần 60 tay lái. Đảm nhận hướng dẫn và chấm điểm bài thi là ông Miles Davis, chuyên gia với 20 năm kinh nghiệm đào tạo Off-road, có chứng chỉ IIA của BMW Motorrad và chứng chỉ cấp 2 của Motorcycling Australia, kinh nghiệm tham gia thi đấu tại các giải Off-Road lớn trên thế giới, là trọng tài chấm điểm tại The Int. GS Trophy và là gương mặt đại diện của BMW Safari.

Cùng ngày, ngay sau khi kết thúc vòng loại Miền Nam sẽ diễn ra chung kết cũng tại TP.HCM để chọn ra 3 tay lái chiến thắng chung cuộc đại diện cho Việt Nam. Sau đó, 3 đại diện Việt Nam sẽ tham dự vòng loại khu vực Đông Nam Á diễn ra tại Malaysia ngày 21 và 22/09/2019 với toàn bộ chi phí tham dự và thi đấu do BMW Motorrad tài trợ.

GS Trophy Việt Nam 2019 hứa hẹn sẽ mang đến cho khách hàng một trải nghiệm hoàn toàn mới khi tham gia một sân chơi lớn của BMW Motorrad quy mô thế giới.

Chung kết toàn cầu BMW Motorrad International GS Trophy

The Int. GS Trophy là giải đấu tập trung đề cao tinh thần đồng đội, sự bền bỉ, ý chí và kỹ năng lái xe qua các địa hình hiểm trở, đặc biệt chú trọng về tính trải nghiệm. Giải đấu thường được tổ chức kéo dài từ 7 đến 10 ngày, được mệnh danh là hành trình đáng nhớ trong đời đem đến những trải nghiệm vô giá cho khách hàng BMW Motorrad đã trót đam mê sự dịch chuyển và phiêu lưu khám phá. Người tham gia thi đấu tại The Int. GS Trophy chính là những tay lái xuất sắc nhất được tuyển chọn tại vòng đấu loại của mỗi quốc gia.

Tính đến thời điểm hiện hay, 6 giải đấu The Int. GS Trophy đã được tổ chức trong suốt 10 năm qua, với tổng cộng 76 đội đua, 228 tay lái đến từ hơn 25 quốc gia trên toàn thế giới tham gia thi đấu. Đặc biệt, The Int. GS Trophy năm 2018 diễn ra tại Mông Cổ đã ghi nhận các đội nữ đầu tiên tham gia tranh tài cùng các đấng mày râu. Năm 2020, BMW Motorrad đã chọn New Zealand với vẻ đẹp thiên nhiên hoang sơ và kỳ vĩ làm nơi tổ chức The Int. GS Trophy, hứa hẹn sẽ có vô vàn điều lý thú đang chờ đón các tay lái xuất sắc trên toàn thế giới khám phá và chinh phục.