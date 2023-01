BMW M3 CS hiệu suất cao 2023 lộ ảnh trước ngày ra mắt

BMW từng "úp mở" kế hoạch ra mắt M3 CS thế hệ mới, tiếp nối thành công của mẫu M3 CS 2018. Theo kế hoạch, BMW M3 CS 2023 mới sẽ được giới thiệu tại giải đua 24 Hours of Daytona 2023. Tuy nhiên, những hình ảnh chính thức của BMW M3 CS 2023 hiệu năng cao vừa bị rò rỉ trên một diễn đàn về BMW. Ngoại thất của mẫu xe hiệu năng cao này chịu ảnh hưởng nhiều từ đàn anh M4 CSL. Phần đầu của M3 CS thế hệ mới vẫn sở hữu lưới tản nhiệt quả thận to bản với họa tiết quen thuộc. Nắp capo của xe cũng được bổ sung 2 khe hút gió cỡ lớn. Màu ngoại thất xanh Signal Green đã được BMW M lựa chọn để ra mắt cùng mẫu sedan hiệu năng cao này. Xe được trang bị gói trang trí ngoại thất viền đen cùng bộ mâm M mới. So với M3 tiêu chuẩn, M3 CS được tinh chỉnh lại khuếch tán gió cản sau. BMW cũng bổ sung cánh gió nhỏ tại nắp khoang hành lý, một chi tiết tương đồng với M3 CS thế hệ cũ. Điểm khác biệt lớn nhất tại không gian nội thất giữa M4 CSL và M3 CS là bảng đồng hồ taplo kỹ thuật số và màn hình trung tâm có kích thước lần lượt là 12.3 inch và 14.9 inch. Hàng ghế trước được trang bị bộ ghế đua bằng sợi carbon. Tuy nhiên, tính thực dụng và thoải mái được đề cao hơn so với M4 CSL vì chiếc sedan này có thể sử dụng hàng ngày. Hiện tại, BMW M3 và M4 có 2 phiên bản động cơ với công suất từ 480 mã lực đến 510 mã lực. Biến thể hiệu năng cao M4 CSL có công suất lên đến 551 mã lực. Thông số vận hành chính thức của M3 CS sẽ được công bố vào cuối tháng này. Video: Lộ diện BMW M3 CS 2023 hiệu năng cao.

