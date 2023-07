BMW iX3 và BMW i4 chạy điện ra mắt Việt Nam, từ 3,499 tỷ đồng

Đây là lần thứ hai BMW giới thiệu xe điện tại Việt Nam, mở ra triển vọng hứa hẹn cho cuộc đua xe điện giữa các ông lớn trong ngành công nghiệp ôtô. Trước BMW iX3 và BMW i4 2023 mới, các "đối thủ đồng hương" của hãng là Porsche đã bán chính hãng mẫu xe Taycan, Audi tung ra thị trường RS e-tron GT và Mercedes-Benz giới thiệu mẫu EQS. BMW iX3 và BMW i4 tại Việt Nam vừa chính thức được giới thiệu thuộc hai phân khúc khác nhau, gồm SUV hạng sang và coupe 4 cửa. Trong số đó, BMW iX3 được đánh giá sẽ thu hút nhiều sự quan tâm từ khách hàng. Bởi đây là phiên bản hoàn toàn điện của mẫu BMW X3 – chiếc xe rất được giới thượng lưu Việt Nam yêu thích. BMW i4 eDrive40 2023 mới một mẫu xe Gran Coupe 5 cửa thuần điện đầu tiên, xây dựng trên nền tảng của 4 Series với thiết kế Coupe. Xe có kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt 4.783 x 1.852 x 1.448 mm, chiều dài cơ sở 2.856 mm. Về thiết kế, BMW i4 cho thấy rất rõ nó là một chiếc sedan chạy điện, hướng tới đối tượng trẻ, thể thao. BMW i4 sử dụng mô-tơ điện nằm trên cầu sau, tạo ra công suất tối đa 335 mã lực và mô-men xoắn cực đại 430 Nm. Sức mạnh này cho phép xe tăng tốc từ vị trí đứng yên lên 100 km/h trong 5,7 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 190 km/h. Chiếc coupe 4 cửa BMW i4 sử dụng cụm pin lithium-ion với dung lượng 83,9 kWh, đủ để xe có thể chạy 590 km sau khi sạc đầy pin. BMW i4 dùng bộ sạc nhanh DC 200 kW, giúp người lái chạy thêm 164 km nữa chỉ sau 10 phút sạc. Xe sở hữu thiết kế mui xe vát mạnh về phía sau, giống 4-series Gran Coupe với 4 cửa và 4 chỗ ngồi. Nội thất của BMW i4 nổi bật với màn hình 12,3 inch sau vô-lăng, kết hợp với màn hình giải trí 14,9 inch tạo thành một khối mà BMW gọi là màn hình cong. Xe trang bị ghế thể thao tiêu chuẩn, trang trí với các điểm nhấn màu xanh lam trong suốt. Hệ thống điều hòa tự động 3 vùng. Ngoài ra, trang bị tiêu chuẩn bao gồm hệ thống thông tin và giải trí iDrive 8.0, thế hệ mới nhất thời điểm hiện tại tương tự như 7 seried G70, X7 G07 LCI, 3 Seried G20 LCI… Mức giá xe BMW i4 2023 tại Việt Nam được bán ra chính hãng từ 3,759 tỷ đồng. Mẫu xe điện i4 2023 bản eDrive40 này cũng là một trong số những chiếc xe điện BMW chính hãng đầu tiên bán ra tại Việt Nam. Bên cạnh, i4, BMW iX3 2023 tại Việt Nam thuộc bản nâng cấp giữa vòng đời, sự khác biệt của mẫu xe này so với BMW X3 nằm ở lưới tản nhiệt khép kín, có thêm việc đục lỗ, thay vì các thanh nan dọc mạ crôm như bản máy xăng, tiếp đến là viền lưới tản nhiệt được hoàn thiện màu xanh dương, đúng chất các xe điện khí hóa của nhà BMW. BMW iX3 còn có cản trước, 2 hốc gió bên hông thiết kế mới so với bản máy xăng, còn so với BMW iX3 cũ, xe mới ra mắt tại Việt Nam có 2 hốc gió được mở rộng nhiều hơn. Vòng ra đuôi xe, BMW iX3 2023 có đèn hậu LED với thay đổi là viền được sơn đen. Khoang lái BMW Live Cockpit Professional với màn hình giải trí trung tâm và bảng đồng hồ điện tử đồng kích thước 12,3 inch. Màn hình giải trí trung tâm có thể tương tác bằng thao tác cảm ứng, bộ điều khiển iDrive, nút bấm trên vô lăng, giọng nói hoặc bằng cử chỉ. Kết nối Apple CarPlay và Android Auto cũng là trang bị tiêu chuẩn. Điểm ấn tượng nhất của BMW iX3 nằm ở hệ truyền động, nơi chiếc xe này được trang bị hệ dẫn động cầu sau và mô-tơ điện mạnh 282 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại 400 Nm, nhờ đó, phiên bản EV của BMW X3 có thể tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h trong thời gian 6,8 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 180 km/h. Mẫu xe SUV điện BMW iX3 2023 mới sử dụng cụm pin lithium-ion 80 kWh, giúp xe có thể hoàn thành quãng đường di chuyển sau một lần sạc đầy pin là 480 km theo tiêu chuẩn WLTP. Thời gian sạc pin từ 0-80% dung lượng với bộ sạc nhanh DC 150 kW là 34 phút. Xe có gói công nghệ an toàn chủ động Driving Assistant Professional, bao gồm tự động phanh khẩn cấp, hỗ trợ đánh lái tránh chướng ngại vật, ga tự động thích ứng, hỗ trợ giữ làn đường, giảm sát điểm mù, nhận diện biển báo giao thông,... Mức giá xe BMW iX3 tại Việt Nam từ 3,499 tỷ đồng, xe được nhập khẩu từ Đức. Video: Giới thiệu SUV điện BMW iX3 2023 hoàn toàn mới.

