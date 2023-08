BMW 5-Series 2024 bán "sát vách" Việt Nam, đấu Mercedes-Benz E-Class L

BMW 5-Series và i5 2024 mới đã chính thức ra mắt thị trường toàn cầu vào hồi tháng 5 năm nay. Sau hơn 2 tháng, mẫu sedan hạng sang này tiếp tục được vén màn ở thị trường ô tô lớn nhất thế giới là Trung Quốc. Hiện hãng BMW chỉ tung ra hình ảnh chính thức của i5 thế hệ mới dành cho thị trường Trung Quốc. Qua đó, có thể thấy xe sở hữu một số chi tiết thiết kế và trang bị khác biệt so với phiên bản toàn cầu. Cụ thể, mẫu sedan hạng sang này ở Trung Quốc được trang bị cửa sau lớn hơn xe toàn cầu. Điều này là bằng chứng cho thấy BMW 5-Series 2024 ở Trung Quốc sẽ có chiều dài và chiều dài cơ sở lớn hơn. Xe dành cho thị trường toàn cầu hiện sở hữu chiều dài 5.060 mm và chiều dài cơ sở 2.995 mm. Ngoài ra, BMW 5-Series thế hệ mới ở thị trường hàng xóm của Việt Nam còn có thêm logo số 5 phát sáng nằm trên cột C Hofmeister kink. Ở 5-Series thông thường, logo này sẽ tích hợp ánh sáng màu trắng. Trên BMW i5 2024, logo đi kèm đèn màu xanh dương, sẽ sáng lên khi người dùng cắm sạc cho xe. Chiếc BMW i5 2024 dành cho thị trường Trung Quốc trong hình ảnh do hãng tung ra còn có những điểm nhấn ngoại thất màu nâu đồng Titanium Bronze như viền lưới tản nhiệt, nẹp trang trí trên cản trước/cản sau, chấu la-zăng, viền cửa sổ và cột C. Ngoài những chi tiết kể trên, BMW 5-Series và i5 2024 ở Trung Quốc vẫn được áp dụng phong cách thiết kế tương tự xe toàn cầu. Do đó, xe cũng có lưới tản nhiệt quả thận đặc trưng với kích thước vừa phải và được trang bị những nan nằm dọc có thể phát sáng, lấy cảm hứng thiết kế từ răng cá mập. Nằm hai bên lưới tản nhiệt là cụm đèn pha mới gọn gàng, tích hợp dải đèn LED định vị ban ngày. Đèn pha của xe là loại LED ma trận thích ứng, có khả năng chống chói và chiếu sáng theo góc ôm cua. Thêm vào đó là cản trước mới với hốc gió trung tâm rộng và khe gió nằm dọc ở hai góc. Ở sườn xe, mẫu sedan hạng sang này sở hữu những đường cắt xẻ sắc sảo và bộ vành hợp kim cỡ lớn với đường kính từ 19-21 inch. Tiếp theo là cụm đèn hậu nằm ngang với thiết kế dài và hẹp cũng như cản sau được làm mới thiết kế. Với kích thước lớn hơn, đương nhiên BMW 5-Series 2024 dành cho Trung Quốc sẽ được trang bị nội thất rộng hơn, nhất là ở hàng ghế sau. Không chỉ có khoảng duỗi chân hào phóng hơn, hành khách ngồi trên ghế sau còn được tận hưởng những giây phút giải trí bằng màn hình BMW Theater Screen 31,3 inch với độ phân giải 8K hoàn toàn mới. Đây là màn hình đã lần đầu tiên ra mắt trên BMW 7-Series và i7 thế hệ mới. Trong khi đó, BMW 5-Series và i5 thế hệ mới ở thị trường ngoài Trung Quốc không có màn hình này, dù là trang bị tùy chọn. Màn hình BMW Theater Screen kết hợp với hệ thống âm thanh vòm Bowers & Wilkins Diamond Surround Sound System sẽ biến khoang hành khách phía sau thành rạp hát di động. Bên cạnh đó là hệ thống điều hòa tự động 4 vùng, nội thất bọc da 2 màu cao cấp, ốp trang trí màu nâu đồng Titanium Bronze và những chi tiết bằng pha lê Crafted Clarity. Ở khoang lái, mẫu sedan hạng sang này đi kèm bảng đồng hồ kỹ thuật số với màn hình LCD 12,3 inch và màn hình cảm ứng trung tâm 14,9 inch. Trên mặt táp-lô còn có dải cảm ứng tích hợp đèn viền có thể thay đổi màu sắc. Người dùng có thể chỉnh điều hòa thông qua dải cảm ứng này. Trên ghế trước có thêm logo chữ "ngũ", có nghĩa là "số 5" trong tiếng Trung Quốc. Đây cũng là đặc điểm nhận dạng của BMW 5-Series 2024 dành cho thị trường Trung Quốc. Hiện thông tin về động cơ và giá xe BMW 5-Series và i5 2024 ở thị trường Trung Quốc vẫn chưa được hé lộ. Xe sẽ được sản xuất tại nhà máy của BMW ở quận Đại Đông, thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. Nhà máy này do liên doanh BMW Brilliance điều hành với toàn bộ sản lượng chỉ phục vụ riêng thị trường đông dân thứ hai thế giới. BMW 5-Series thế hệ cũ chính là mẫu sedan hạng sang tầm trung bán chạy nhất ở thị trường Trung Quốc. Hãng BMW hi vọng 5-Series thế hệ mới sẽ tiếp tục duy trì được thành công này và vượt qua đối thủ Mercedes-Benz E-Class L. Video: Chi tiết BMW 5-Series 2024 thế hệ mới.

