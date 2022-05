BMW 7-Series First Edition hơn 3 tỷ đồng, giới hạn 150 chiếc

Những chiếc BMW 7-Series phiên bản hạng nhất sẽ được trang bị tiêu chuẩn màn hình 31,3 inch dành cho những hành khách phía sau. Tùy chọn nâng cấp cũng cho phép giới nhà giàu Nhật Bản đặt thêm cả cửa sổ trời toàn cảnh phong cách Sky Lounge cho mình. Cùng với đó, các trang bị giải trí cao cấp đi kèm theo mỗi chiếc BMW 7-Series First Edition mới sẽ bao gồm: camera trong xe, hệ thống âm thanh vòm 40 loa đến từ thương hiệu Bower & Wilkins - thương hiệu âm thanh chuẩn mực đến từ Anh Quốc, thường có mặt trên những chiếc Volvo cao cấp. Bên cạnh đó, gói trang bị Rear Comfort sẽ bổ sung cho hàng ghế sau rất nhiều tính năng hiện đại, như: sưởi ấm và làm mát, hàng loạt chế độ mát-xa thư giãn khác nhau, được tích hợp sẵn trong bộ điều khiển Executive Lounge. Trong khi đó, những chiếc BMW 7-Series First Edition Excellence sẽ đi kèm bộ ghế ngồi Executive Lounge. Mỗi chiếc BMW 740i Excellence hay i7 xDrive60 Excellence phiên bản First Edition tại Nhật Bản sẽ sở hữu dàn chân "cực sexy" với bộ vành 20 inch. Trong khi đó phiên bản 740i M Sport thì được trang bị bộ mâm lên tới 21 inch "bá cháy", với các họa tiết đen mờ và đánh bóng 3D. Riêng đối với những chiếc BMW i7 First Edition, khách hàng còn có thể đặt riêng màu sơn không đụng hàng, kết hợp giữa sắc xanh Tanzanite Blue và xám Ôxit "kịch độc". Về sức mạnh, những chiếc BMW 740i First Edition sẽ được cung cấp cho thị trường Nhật Bản với khối động cơ 6 xilanh thẳng hàng, dung tích 3.0L tăng áp kép tiêu chuẩn. Sức mạnh cực đại mà phiên bản này có thể đạt được được 375 mã lực và 519 Nm mô-men xoắn. Trong khi đó, những chiếc xe điện BMW i7 xDrive60 First Edition sẽ được bán ra cùng bộ pin dung lượng 105,7 kWh. Với hai mô-tơ điện đi kèm hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gia, sức mạnh của những chiếc sedan điện hạng nhất tại Nhật có thể lên tới 536 mã lực và 744 Nm lực kéo. Theo thông tin từ hãng, BMW 7-Series First Edition sẽ được giao tới tay những vị đại gia Nhật Bản ngay trong quý IV năm nay, với số lượng giới hạn chỉ 150 chiếc, chia đều cho 3 phiên bản: 740i Excellence, 740i M Sport và i7 xDrive60 Excellence. Giá xe BMW 7-Series First Edition chưa bao gồm tùy chọn lần lượt là: 17,2 triệu yên (3,1 tỷ đồng) đối với bản 740i và 19 triệu yên (3,4 tỷ đồng) cho bản i7 thuần điện. Video: Chi tiết "siêu phẩm" BMW 7-Series 2023 vừa ra mắt.

