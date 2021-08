BMW 7-Series giảm gần nửa tỷ tại việt Nam, "đấu" Mercedes S-Class

BMW 7-Series thế hệ mới hiện là dòng sedan cao cấp nhất của thương hiệu ôtô Đức mà Thaco đang phân phối chính hãng tại thị trường Việt Nam. Đối thủ trực tiếp trong phân khúc này chính là Mercedes S-Class và Maybach. Trước đây, BMW thường có phần yếu thế về mặt các phiên bản tùy chọn, bởi mức giá cho những bản cao cấp nhất của 7-Series chênh lệch quá nhiều so với Mercedes S-Class và Maybach. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện nay, mức giảm giá BMW 7-Series dành cho khách hàng tại việt Nam có thể lên đến 600 triệu đồng. Cụ thể tại một số đại lý, hiện phiên bản thấp nhất của dòng 7-Series là BMW 730Li M Sport được bán với giá 4,199 tỷ đồng, giảm 120 triệu so với giá niêm yết của hãng. Mức giá này hiện đang thấp hơn so với đối thủ lớn nhất là chiếc Mercedes-Benz S450 L bản tiêu chuẩn (4,299 tỷ đồng). Mức chênh còn cao hơn nữa khi so với dòng xe nhập tư nguyên chiếc về Việt Nam. Cùng với đó, giá xe BMW 730Li Pure Excellence cũng giảm từ 4,929 tỷ còn 4,779 tỷ đồng kèm 1 năm bảo hiểm thân vỏ. So với phiên bản trước, mẫu xe này có thêm gói ngoại thất sang trọng, vành đa chấu kích thước 19 inch, đèn chiếu sáng Laser. Ngoài ra nội thất cũng sử dụng nhiều vật liệu cao cấp hơn như da Nappa hay ốp gỗ và đi kèm các trang bị giải trí sang trọng. Về mặt động cơ vận hành, cả 2 mẫu xe trên đều dùng loại máy 2L, kết hợp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động cầu sau. Trong đó, phiên bản xe sang BMW 730Li Pure Excellence cùng tầm giá với Mercedes S 450 L Luxury (4,969 tỷ đồng).Giảm giá BMW 7-Series 2021 mạnh nhất ở đợt này thuộc về mẫu 740Li. Mẫu xe này giảm giá hơn nửa tỷ đồng, từ 5,369 tỷ xuống chỉ còn 4,789 tỷ đồng. Bản cao cấp nhất 740Li Pure Excellence giảm giá nhẹ, còn 6,209 tỷ đồng cho cấu hình "full option". Việc mạnh tay ưu đãi sâu nêu trên của BMW 7-Series được xem là động thái phù hợp để xả hàng tồn, nhập về đại lý từ cuối năm 2019. Trước đó vào cuối tháng 6, BMW 7 Series từng được nhiều đại lý giảm giá hàng trăm triệu đồng cho các xe sản xuất năm 20219 và 2020 để xả hàng tồn. Thời điểm ra mắt, giá xe BMV 740Li lên tới 5,599 tỷ đồng. Sau 2 năm đã hạ nhiệt xuống 5,369 tỷ, và thậm chí đến tháng 8 này các đại lý đã giảm về 4,789 tỷ đồng (thấp hơn gần 600 triệu so với thời điểm 1 tháng trước). Cũng vì 740Li là phiên bản đã cũ, do đó chất lượng nội thất của xe thậm chí chí còn bị đánh giá thua kém chiếc 730Li Pure Excellence. Nếu chỉ dừng lại ở các tùy chọn từ trung bình về thấp nhất, mức giá xe BMW 7 – Series thế hệ mới tại Việt Nam hiện tại đang giúp dòng sedan đầu bảng của thương hiệu Đức có lợi thế hơn hẳn so với những chiếc Mercedes S450L và S450L Luxury. Đặc biệt, đối thủ của BMW 7-Series đang là Mercedes-Benz S-Class 2021 hiện cũng đang chuẩn bị có thế hệ mới bán chính hãng tại Việt Nam nên sẽ tạo ra cuộc đưa xe sang khá gay gắt cho hai thương hiệu xe sang Đức. Mercedes-Benz S-Class 2021 tại Việt Nam năm nay sẽ đổi sang nhập khẩu từ châu Âu nên khả năng giá sẽ cao hơn mẫu hiện tại. Để so sánh thì có thể thấy BMW 7-Series đang có giá hấp dẫn hơn khi lựa chọn trong tầm giá dưới 6 tỷ đồng. Video: BMW 740Li 2020 nhập Đức giá 5,6 tỷ đòng tại Việt Nam.

