"Bill Gates Anh quốc" gây choáng mua Rolls-Royce Cullinan theo lô

Việc các doanh nhân giàu có chuộng xe siêu sang Rolls-Royce đã không còn là chuyện lạ trên thế giới. Tuy nhiên, hiếm doanh nhân nào lại "cuồng" Rolls-Royce như ông Reuben Singh - một tỷ phú người Anh gốc Ấn Độ. Được mệnh danh là "Bill Gates của Anh quốc", ông Singh thường xuyên đặt mua những chiếc xe Rolls-Royce với đủ mẫu mã và màu sắc khác nhau. Mới đây, ông đã gây chú ý trên mạng xã hội khi khoe hình ảnh 5 chiếc SUV siêu sang Rolls-Royce Cullinan mới nhận về tay. 5 chiếc Rolls-Royce Cullinan của doanh nhân người Anh này được gọi chung bằng cái tên là bộ sưu tập Festival of Lights nhằm kỷ niệm lễ hội Diwali ở quê nhà Ấn Độ. Trong đó, nổi bật hơn cả là chiếc Rolls-Royce Cullinan độc nhất vô nhị có tên Kesari. Được phát triển dựa trên Rolls-Royce Cullinan Black Badge, chiếc SUV siêu sang có một không hai này sở hữu tông màu cam độc đáo vốn rất quan trọng với đạo Sikh ở Ấn Độ. Bên trong chiếc xe này còn là không gian nội thất bọc da màu đen với chỉ khâu màu cam và ốp bậc cửa ghi dòng chữ "Kesari Special Commission" nhằm nhấn mạnh sự độc đáo. Theo ông Singh, chiếc Rolls-Royce Cullinan Kesari là "món quà tri ân cho di sản của tôi. Một lời tuyên ngôn về cái tôi. Một cách thể hiện về niềm tin của tôi, rằng ai cũng có quyền làm những gì họ muốn". Ngoài ra, Kesari còn ra đời "nhằm tri ân lòng dũng cảm và sự hi sinh của những người giúp đỡ người khác". Ngoài ra, bộ sưu tập xe Festival of Lights của doanh nhân người Anh gốc Ấn Độ còn bao gồm 2 chiếc Rolls-Royce Cullinan mang tên Diamond (màu đen) và Flame (màu đỏ) độc đáo khác. Tổng cộng, có 4 chiếc Rolls-Royce Cullinan trong bộ sưu tập này thuộc phiên bản Black Badge. Đích thân các giám đốc cao cấp của Rolls-Royce và nhà thiết kế Cullinan đã giới thiệu bộ sưu tập xe này với ông Singh tại nhà máy ở Anh quốc. Về động cơ, những chiếc Rolls-Royce Cullinan của vị doanh nhân giàu có không có gì thay đổi. Xe vẫn dùng động cơ xăng V12, tăng áp kép, dung tích 6.75L tiêu chuẩn, tạo ra công suất tối đa 563 mã lực và mô-men xoắn cực đại 627 lb-ft ở bản tiêu chuẩn. Hai con số tương ứng ở bản Black Badge là 592 mã lực và 664 lb-ft. Hiện chưa rõ "Bill Gates của Anh quốc" đã chi ra bao nhiêu tiền cho bộ sưu tập xe Festival of Lights này. Trong khi đó, Rolls-Royce Cullinan hiện có giá khởi điểm từ 330.000 USD trên thị trường. Do đó, có thể đoán 5 chiếc SUV siêu sang này có tổng giá trị ít nhất 1,65 triệu USD. Có vẻ như ông Singh chính là một trong những người sở hữu nhiều xe Rolls-Royce Cullinan nhất thế giới hiện nay. Tất nhiên, đây không phải là lần đầu tiên vị đại gia này đặt xe Rolls-Royce "theo lố". Vào năm 2017, ông từng gây choáng khi đặt mua 7 chiếc Rolls-Royce được sơn màu "tông xuyệt tông" với 7 chiếc khăn Turban quấn đầu của mình. Sau đó, ông còn đặt thêm 6 chiếc Rolls-Royce khác, được đặt tên là bộ sưu tập Jewel Collection. Đúng như tên gọi, 6 chiếc Rolls-Royce này được sơn màu lấy cảm hứng từ các loại đá quý như hồng ngọc, sapphire hay ngọc lục bảo. Video: Rolls-Royce Cullinan Black Badge - ông hoàng bóng đêm.

Việc các doanh nhân giàu có chuộng xe siêu sang Rolls-Royce đã không còn là chuyện lạ trên thế giới. Tuy nhiên, hiếm doanh nhân nào lại "cuồng" Rolls-Royce như ông Reuben Singh - một tỷ phú người Anh gốc Ấn Độ. Được mệnh danh là "Bill Gates của Anh quốc", ông Singh thường xuyên đặt mua những chiếc xe Rolls-Royce với đủ mẫu mã và màu sắc khác nhau. Mới đây, ông đã gây chú ý trên mạng xã hội khi khoe hình ảnh 5 chiếc SUV siêu sang Rolls-Royce Cullinan mới nhận về tay. 5 chiếc Rolls-Royce Cullinan của doanh nhân người Anh này được gọi chung bằng cái tên là bộ sưu tập Festival of Lights nhằm kỷ niệm lễ hội Diwali ở quê nhà Ấn Độ. Trong đó, nổi bật hơn cả là chiếc Rolls-Royce Cullinan độc nhất vô nhị có tên Kesari. Được phát triển dựa trên Rolls-Royce Cullinan Black Badge, chiếc SUV siêu sang có một không hai này sở hữu tông màu cam độc đáo vốn rất quan trọng với đạo Sikh ở Ấn Độ. Bên trong chiếc xe này còn là không gian nội thất bọc da màu đen với chỉ khâu màu cam và ốp bậc cửa ghi dòng chữ "Kesari Special Commission" nhằm nhấn mạnh sự độc đáo. Theo ông Singh, chiếc Rolls-Royce Cullinan Kesari là "món quà tri ân cho di sản của tôi. Một lời tuyên ngôn về cái tôi. Một cách thể hiện về niềm tin của tôi, rằng ai cũng có quyền làm những gì họ muốn". Ngoài ra, Kesari còn ra đời "nhằm tri ân lòng dũng cảm và sự hi sinh của những người giúp đỡ người khác". Ngoài ra, bộ sưu tập xe Festival of Lights của doanh nhân người Anh gốc Ấn Độ còn bao gồm 2 chiếc Rolls-Royce Cullinan mang tên Diamond (màu đen) và Flame (màu đỏ) độc đáo khác. Tổng cộng, có 4 chiếc Rolls-Royce Cullinan trong bộ sưu tập này thuộc phiên bản Black Badge. Đích thân các giám đốc cao cấp của Rolls-Royce và nhà thiết kế Cullinan đã giới thiệu bộ sưu tập xe này với ông Singh tại nhà máy ở Anh quốc. Về động cơ, những chiếc Rolls-Royce Cullinan của vị doanh nhân giàu có không có gì thay đổi. Xe vẫn dùng động cơ xăng V12, tăng áp kép, dung tích 6.75L tiêu chuẩn, tạo ra công suất tối đa 563 mã lực và mô-men xoắn cực đại 627 lb-ft ở bản tiêu chuẩn. Hai con số tương ứng ở bản Black Badge là 592 mã lực và 664 lb-ft. Hiện chưa rõ "Bill Gates của Anh quốc" đã chi ra bao nhiêu tiền cho bộ sưu tập xe Festival of Lights này. Trong khi đó, Rolls-Royce Cullinan hiện có giá khởi điểm từ 330.000 USD trên thị trường. Do đó, có thể đoán 5 chiếc SUV siêu sang này có tổng giá trị ít nhất 1,65 triệu USD. Có vẻ như ông Singh chính là một trong những người sở hữu nhiều xe Rolls-Royce Cullinan nhất thế giới hiện nay. Tất nhiên, đây không phải là lần đầu tiên vị đại gia này đặt xe Rolls-Royce "theo lố". Vào năm 2017, ông từng gây choáng khi đặt mua 7 chiếc Rolls-Royce được sơn màu "tông xuyệt tông" với 7 chiếc khăn Turban quấn đầu của mình. Sau đó, ông còn đặt thêm 6 chiếc Rolls-Royce khác, được đặt tên là bộ sưu tập Jewel Collection. Đúng như tên gọi, 6 chiếc Rolls-Royce này được sơn màu lấy cảm hứng từ các loại đá quý như hồng ngọc, sapphire hay ngọc lục bảo. Video: Rolls-Royce Cullinan Black Badge - ông hoàng bóng đêm.