Biển số đẹp trong kho sắp đấu giá gắn trên Peugeot 2008 tại Hải Phòng.

Mới đây, xuất hiện thông tin về việc chiếc Peugeot 2008 GT Line gắn biển 15K-138.38 lăn bánh tại TP Hải Phòng. Điều đặc biệt là qua kiểm tra trên website đấu giá biển số ôtô, biển kiểm soát trên xe Peugeot 2008 này vẫn đang nằm trong danh sách biển số sẽ mang ra đấu giá biển số đẹp sắp tới đây. Nhiều người hoài nghi về nguồn gốc chiếc biển số của chiếc xe này.

Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt Công an Hải Phòng khuyến cáo, theo quy định khoản 3 điều 53 Luật giao thông đường bộ 2018, xe cơ giới phải đăng ký và gắn biển số do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp, gồm Cục Cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt cấp tỉnh, thành phố và Công an cấp huyện.

Phòng CSGT CATP Hải Phòng khẳng định, biển số ôtô 15K - 138.38 vẫn nằm trong kho dữ liệu danh mục biển số đấu giá do Cục Cảnh sát giao thông quản lý.

Cũng theo quy định, Cơ quan Công an có thẩm quyền xử phạt đối với người điều khiển xe gắn biển số không đúng biển đăng ký trong Giấy đăng ký xe từ 4-6 triệu đồng, hình phạt bổ sung là bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 1-3 tháng, tịch thu biển số xe không do cơ quan có thẩm quyền cấp.