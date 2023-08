“Chạm mặt” hàng hiếm Nissan 370Z của dân chơi xe Sài Gòn

Nissan 370Z thể thao được giới thiệu lần đầu tiên vào tháng 10/2006 và được trưng bày lần đầu trong khuôn khổ sự kiện hướng tới triển lãm Los Angeles Auto show vào năm 2008. Chiếc Nissan 370Z trong bài thuộc thế hệ thứ 6 của dòng xe Z-Car huyền thoại, sản xuất năm 2018. Về thiết kế, Nissan 370Z thế hệ thứ 6 sở hữu những đường nét l cá tính và mang đậm tinh thần thể thao. Tuy nhiên, hầu hết các chi tiết trên 370Z đều đã được làm mới so với nguyên mẫu 350Z trước đây. Có thể thấy một số chi tiết nổi bật được “hiện đại hóa” như phần cản trước với đèn chiếu sáng góc cạnh, đèn chiếu sáng sau cũng được thiết kế lại theo phong cách tương tự. Để gia tăng thêm vẻ cá tính và nổi bật, chủ xe đã độ lại nhiều chi tiết một cách bài bản, mang tới cảm giác mạnh mẽ hơn đáng kể so với nguyên bản. Cụ thể, bộ cản trước/sau mô phỏng mẫu body-kit Vestito của nhà độ Amuse Powerhouse, Nhật Bản. Bộ mâm Vorsteiner 5 chấu kép cỡ lớn cùng phần gầm được hạ thấp sát xuống mặt đường. Đuôi gió phía sau của chiếc 370Z này đã được thay thế loại lớn hơn, đem lại cảm giác thể thao và mạnh mẽ hơn. Trong khi đó bộ ống xả kép nguyên bản của xe vẫn được giữ lại. Về kích thước, so với 350Z, 370Z có chiều dài cơ sở ngắn hơn 100mm, chiều rộng tăng 33mm và chiều cao được giảm xuống khoảng 7,6mm. Nissan 370Z được chế tạo với các vật liệu nhẹ, kích thước nhỏ hơn so với 350Z giúp giảm khối lượng tổng thể. Xe được trang bị các tính năng an toàn như: Hệ thống an toàn gồm chống bó cứng phanh ABS, cân bằng điện tử VDC, phân bổ lực phanh điện tử EBD. Nguyên bản Nissan 370Z được trang bị khối động cơ V6 3.7 lít hút khí tự nhiên giúp sản sinh công suất tối đa lên tới 332 mã lực và 365 Nm mô-men xoắn. Đi kèm với đó là hệ dẫn động cầu sau và hộp số tự động 7 cấp. Không rõ giá xe Nissan 370Z Nismo hàng hiếm tại Việt Nam là bao nhiêu, nhưng nó từng được rao bán trên sàn xe khoảng hơn 2 tỷ đồng vào năm 2019. Mức giá này đắt hơn nhiều lần so với tại thị trường Mỹ, chỉ 46.000 USD (khoảng 1 tỷ đồng). Video: Nissan 370Z của tay Drifter thuộc RS Turbo Team - Bình Phước.

Nissan 370Z thể thao được giới thiệu lần đầu tiên vào tháng 10/2006 và được trưng bày lần đầu trong khuôn khổ sự kiện hướng tới triển lãm Los Angeles Auto show vào năm 2008. Chiếc Nissan 370Z trong bài thuộc thế hệ thứ 6 của dòng xe Z-Car huyền thoại, sản xuất năm 2018. Về thiết kế, Nissan 370Z thế hệ thứ 6 sở hữu những đường nét l cá tính và mang đậm tinh thần thể thao. Tuy nhiên, hầu hết các chi tiết trên 370Z đều đã được làm mới so với nguyên mẫu 350Z trước đây. Có thể thấy một số chi tiết nổi bật được “hiện đại hóa” như phần cản trước với đèn chiếu sáng góc cạnh, đèn chiếu sáng sau cũng được thiết kế lại theo phong cách tương tự. Để gia tăng thêm vẻ cá tính và nổi bật, chủ xe đã độ lại nhiều chi tiết một cách bài bản, mang tới cảm giác mạnh mẽ hơn đáng kể so với nguyên bản. Cụ thể, bộ cản trước/sau mô phỏng mẫu body-kit Vestito của nhà độ Amuse Powerhouse, Nhật Bản. Bộ mâm Vorsteiner 5 chấu kép cỡ lớn cùng phần gầm được hạ thấp sát xuống mặt đường. Đuôi gió phía sau của chiếc 370Z này đã được thay thế loại lớn hơn, đem lại cảm giác thể thao và mạnh mẽ hơn. Trong khi đó bộ ống xả kép nguyên bản của xe vẫn được giữ lại. Về kích thước, so với 350Z, 370Z có chiều dài cơ sở ngắn hơn 100mm, chiều rộng tăng 33mm và chiều cao được giảm xuống khoảng 7,6mm. Nissan 370Z được chế tạo với các vật liệu nhẹ, kích thước nhỏ hơn so với 350Z giúp giảm khối lượng tổng thể. Xe được trang bị các tính năng an toàn như: Hệ thống an toàn gồm chống bó cứng phanh ABS, cân bằng điện tử VDC, phân bổ lực phanh điện tử EBD. Nguyên bản Nissan 370Z được trang bị khối động cơ V6 3.7 lít hút khí tự nhiên giúp sản sinh công suất tối đa lên tới 332 mã lực và 365 Nm mô-men xoắn. Đi kèm với đó là hệ dẫn động cầu sau và hộp số tự động 7 cấp. Không rõ giá xe Nissan 370Z Nismo hàng hiếm tại Việt Nam là bao nhiêu, nhưng nó từng được rao bán trên sàn xe khoảng hơn 2 tỷ đồng vào năm 2019. Mức giá này đắt hơn nhiều lần so với tại thị trường Mỹ, chỉ 46.000 USD (khoảng 1 tỷ đồng). Video: Nissan 370Z của tay Drifter thuộc RS Turbo Team - Bình Phước.