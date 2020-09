Bentley Continental GT V8 chục tỷ đồng sắp cập bến Hà Nội

Mới đây, một đơn vị chuyên nhập khẩu các loại xe sang, siêu xe tại Việt Nam đã bất ngờ thông tin về việc chuẩn bị đưa về nước siêu phẩm Bentley Continental GT V8 2020 mới màu trắng đầu tiên. Dù chưa tiết lộ nhiều về các trang bị của xe nhưng theo hình ảnh do đơn vị này đăng tải thì có thể nhận thấy một vài trang bị khác biệt so với chiếc Continental GT V8 màu xám được nhập khẩu về nước theo diện chính hãng trước đó. Mẫu xe siêu sang Bentley Continental GT V8 này thuộc phân khúc thể thao hạng sang đầu bảng trên thế giới. Đây là phiên bản sử dụng động cơ V8 tiết kiệm hơn cả về chi phí sử dụng lẫn giá bán so với phiên bản sử động cơ W12. Hiện tại, đơn vị nhập khẩu chính hãng các dòng xe Bentley tại Việt Nam đang chào bán chiếc Continental GT V8 đầu tiên với mức giá hơn 700.000 USD (khoảng 16,2 tỷ đồng). Đối với chiếc Bentley Continental GT V8 trong bài viết, sau khi được đưa về Việt Nam, đây sẽ là chiếc Bentley Continental GT V8 thứ 2 cập bến nước ta và đồng thời cũng là chiếc đầu tiên mang nước sơn ngoại thất màu trắng. So với chiếc GT V8 đầu tiên, chiếc xe này sở hữu một số khác biệt cơ bản như màu sơn ngoại thất, đèn sương mù ở cản dưới, mặt ca-lăng cùng các khe lấy gió được mạ crome sáng màu, mâm xe 5 chấu kép với viền kim loại tương phản hay thanh crome chạy ngang thân xe. Ngoài các chi tiết kể trên, kiểu dáng thiết kế của Bentley Continental GT V8 gần như xe vẫn giống phiên bản GT W12. Bên cạnh đó, trên phiên bản GT V8 này cũng được lắp đặt hệ thống 4 ống xả chia đều sang hai bên, trong khi bản W12 chỉ có ống xả kép hình bầu dục cỡ lớn. Ngoài ra, bản GT V8 cũng có huy hiệu V8 đầy tinh tế trên chắn bùn trước. Đúng như tên gọi, Bentley Continental GT V8 được trang bị khối động cơ V8 4.0L với 8 xy-lanh, sản sinh công suất tối đa 542 mã lực và 770Nm mô-men xoắn cực đại. Từ đó, khoảng thời gian để GT V8 tăng tốc từ 0 - 96 km/h là 3,9 giây trước khi chạm vận tốc tối đa 318 km/h. Video: Chi tiết Bentley Continental GT V8 2020 thế hệ mới.

