Bentley Continental GT V8 mới từ 4,3 tỷ đồng tại Đông Nam Á

Mẫu xe siêu sang Bentley Continental GT V8 mới hiện đã có mặt tại Malaysia. Xe trang bị động cơ tăng áp kép 4 lít V8 tạo ra công suất 542 mã lực và mô-men xoắn 770 Nm. Động cơ này kết hợp với hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động 4 bánh. Nhờ đó, xe có thể tăng tốc từ 0-100 km/h chỉ trong 4 giây và đạt tốc độ tối đa 318 km/h. Từ đó, có thể thấy chỉ số hiệu suất xe không quá thấp so với phiên bản động cơ W12 truyền thống. Được biết, biến thể xe siêu sang Bentley Continental GT W12 với 12 xi-lanh có công suất 626 mã lực và mô-men xoắn 900 Nm. Xe tăng tốc từ 0-100 km/h trong 3,7 giây và đạt tốc độ tối đa 333 km/h. Động cơ nhỏ hơn và nhẹ hơn cũng có nghĩa là mẫu ôtô Bentley Continental GT V8 2020 mới sở hữu cảm giác lái nhanh nhẹn và nhạy bén hơn. Để tiết kiệm nhiên liệu, động cơ V8 có thể tạm ngắt 4 xi-lanh. Bên cạnh đó, chế độ stop-start tự động cũng được tích hợp vào xe. Tổng quát, mẫu xe Continental GT V8 mới trang bị 4 ống xả ở phía sau cùng với huy hiệu V8 ở cánh trước để tạo ra sự khác biệt với phiên bản W12. Xe có 9 thiết kế khác nhau cho bộ la-zăng hợp kim 20 inch / 22 inch 10 chấu, 7 lựa chọn sơn ngoại thất tiêu chuẩn cùng đèn pha ma trận LED chạm khắc pha lê quý phái. Giống như trên Flying Spur mới, gói trang bị Blackline sẽ thay thế toàn bộ lớp mạ crôm bóng bằng các chi tiết trang trí màu đen, ngoại trừ huy hiệu và chữ Bentley. Ở bên trong, Bentley Continental GT V8 mới rất ấn tượng và sang trọng. Người dùng có cơ hội cảm nhận những tính năng công nghệ cao, cách tân hòa lẫn với thiết kế truyền thống trường tồn. Đó cũng chính là điểm làm cho Bentley khác biệt với các thương hiệu cao cấp khác. Nhìn chung, cabin sử dụng chất liệu da cao cấp và ốp gỗ sang trọng. Kèm theo đó, ghế chỉnh điện 20 hướng và dàn âm thanh 10 loa 650 W cũng là các trang bị mới nổi bật đáng kể. Theo Bentley, ngoài hệ thống âm thanh cơ sở kể trên thì hãng còn cung cấp thêm tùy chọn dàn loa Bang&Olufsen cao cấp hơn và cả bộ loa Naim thượng đỉnh. Tiếp đến, xe hiện có tùy chọn Bentley Rotating Display với màn hình cảm ứng 12,3 inch điều chỉnh xoay vòng đặc sắc. Về tính năng an toàn, Bentley Continental GT V8 mới tích hợp kiểm soát giảm xóc liên tục, hỗ trợ giữ làn đường, hỗ trợ lái tự động khi tắc đường và cả hỗ trợ đỗ xe. Bên cạnh đó, hệ thống treo khí nén đặc biệt của Bentley cũng là tùy chọn đáng cân nhắc. Tại Malaysia, giá xe Bentley Continental GT V8 mới với giá là 795.000 RM (tương đương 4,3 tỷ đồng). Bentley Flying Spur mới ra mắt đầu năm nay tại đây có giá 840.000 RM (khoảng 4,5 tỷ đồng). Trong khi đó, Continental GT First Edition hiện có giá 2,15 triệu RM (khoảng 11,5 tỷ đồng) và Continental GT Convertible “ngốn” 2,24 triệu RM (khoảng 12 tỷ đồng). Video: Chi tiết xe siêu sang Bentley Continental GT V8 2020 mới.

Mẫu xe siêu sang Bentley Continental GT V8 mới hiện đã có mặt tại Malaysia. Xe trang bị động cơ tăng áp kép 4 lít V8 tạo ra công suất 542 mã lực và mô-men xoắn 770 Nm. Động cơ này kết hợp với hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động 4 bánh. Nhờ đó, xe có thể tăng tốc từ 0-100 km/h chỉ trong 4 giây và đạt tốc độ tối đa 318 km/h. Từ đó, có thể thấy chỉ số hiệu suất xe không quá thấp so với phiên bản động cơ W12 truyền thống. Được biết, biến thể xe siêu sang Bentley Continental GT W12 với 12 xi-lanh có công suất 626 mã lực và mô-men xoắn 900 Nm. Xe tăng tốc từ 0-100 km/h trong 3,7 giây và đạt tốc độ tối đa 333 km/h. Động cơ nhỏ hơn và nhẹ hơn cũng có nghĩa là mẫu ôtô Bentley Continental GT V8 2020 mới sở hữu cảm giác lái nhanh nhẹn và nhạy bén hơn. Để tiết kiệm nhiên liệu, động cơ V8 có thể tạm ngắt 4 xi-lanh. Bên cạnh đó, chế độ stop-start tự động cũng được tích hợp vào xe. Tổng quát, mẫu xe Continental GT V8 mới trang bị 4 ống xả ở phía sau cùng với huy hiệu V8 ở cánh trước để tạo ra sự khác biệt với phiên bản W12. Xe có 9 thiết kế khác nhau cho bộ la-zăng hợp kim 20 inch / 22 inch 10 chấu, 7 lựa chọn sơn ngoại thất tiêu chuẩn cùng đèn pha ma trận LED chạm khắc pha lê quý phái. Giống như trên Flying Spur mới, gói trang bị Blackline sẽ thay thế toàn bộ lớp mạ crôm bóng bằng các chi tiết trang trí màu đen, ngoại trừ huy hiệu và chữ Bentley. Ở bên trong, Bentley Continental GT V8 mới rất ấn tượng và sang trọng. Người dùng có cơ hội cảm nhận những tính năng công nghệ cao, cách tân hòa lẫn với thiết kế truyền thống trường tồn. Đó cũng chính là điểm làm cho Bentley khác biệt với các thương hiệu cao cấp khác. Nhìn chung, cabin sử dụng chất liệu da cao cấp và ốp gỗ sang trọng. Kèm theo đó, ghế chỉnh điện 20 hướng và dàn âm thanh 10 loa 650 W cũng là các trang bị mới nổi bật đáng kể. Theo Bentley, ngoài hệ thống âm thanh cơ sở kể trên thì hãng còn cung cấp thêm tùy chọn dàn loa Bang&Olufsen cao cấp hơn và cả bộ loa Naim thượng đỉnh. Tiếp đến, xe hiện có tùy chọn Bentley Rotating Display với màn hình cảm ứng 12,3 inch điều chỉnh xoay vòng đặc sắc. Về tính năng an toàn, Bentley Continental GT V8 mới tích hợp kiểm soát giảm xóc liên tục, hỗ trợ giữ làn đường, hỗ trợ lái tự động khi tắc đường và cả hỗ trợ đỗ xe. Bên cạnh đó, hệ thống treo khí nén đặc biệt của Bentley cũng là tùy chọn đáng cân nhắc. Tại Malaysia, giá xe Bentley Continental GT V8 mới với giá là 795.000 RM (tương đương 4,3 tỷ đồng). Bentley Flying Spur mới ra mắt đầu năm nay tại đây có giá 840.000 RM (khoảng 4,5 tỷ đồng). Trong khi đó, Continental GT First Edition hiện có giá 2,15 triệu RM (khoảng 11,5 tỷ đồng) và Continental GT Convertible “ngốn” 2,24 triệu RM (khoảng 12 tỷ đồng). Video: Chi tiết xe siêu sang Bentley Continental GT V8 2020 mới.