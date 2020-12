Ngắm Bentley Continental GT First Edition “All-in-one” ở Sài Gòn

Như đã nêu trong phần tiêu đề của bài viết, chiếc xe siêu sang Bentley Continental GT này thuộc phiên bản First Edition. Đây một phiên bản giới hạn mang ý nghĩa về những chiếc xe đầu tiên được sản xuất. Không chỉ vậy, chiếc Bentley Continental GT First Edition này cũng là chiếc đầu tiên có mặt tại Việt Nam và đang định cư cùng chủ nhân ở TP. HCM. So với phiên bản tiêu chuẩn, phiên bản First Edition của Bentley Continental GT gần như không có sự thay đổi nào ngoại trừ việc có thêm logo cờ Anh và logo phiên bản đặc biệt gắn ở các chi tiết như hông xe, bậc cửa lên xuống, táp-lô và tựa đầu ghế ngồi. Ở phần ngoại thất, chiếc Bentley Continental GT First Edition trong bài viết sở hữu nước sơn màu xanh với tên gọi Sequin Blue kết hợp với những đường cong mềm mại mang đậm chất Bentley, cụm đèn chiếu sáng Full-LED cùng công nghệ ma trận hiện đại và hiệu ứng pha lê gợi cảm, phần nắp ca-pô dài và thấp hay phần mui phía sau thuôn nhẹ xuống đuôi theo phong cách Coupe thể thao. Cận cảnh cụm đèn chiếu sáng kiểu pha lê của Bentley Continental GT First Edition. Ở khu vực đuôi xe, Bentley Continental GT thế hệ mới nói chung và phiên bản First Edition nói riêng đã được các kỹ sư của hãng siêu xe Anh Quốc thiết kế lại phần cánh gió xuống nắp cốp thay vì sát chân kính sau như phiên bản trước. Phần cánh gió này có thể điều chỉnh bằng nút bấm để tối đa lực ép xuống cho phần thân xe theo đúng tiêu chuẩn khí động học. Không chỉ đem tới cảm giác đẳng cấp ở phần thiết kế ngoại thất, Bentley luôn biết cách làm thoả mãn khách hàng nhờ khoang cabin đơn giản nhưng vẫn ẩn chứa sự tinh tế và sang trọng hàng đầu. Trên mẫu xe này, toàn bộ không gian bên trong đều được bọc da thượng hạng, ốp gỗ cao cấp, các chi tiết thêu tay thủ công. Ngoài ra, để gia tăng trải nghiệm sử dụng của khách hàng, hãng còn trang bị trên mẫu xe này một màn hình cảm ứng 12,3 inch dành cho hệ thống thông tin giải trí hay hệ thống âm thanh High-ends mang thương hiệu Naim trứ danh. Kèm theo đó là các hoạ tiết dành riêng cho phiên bản đặc biệt First Edition. Không có sự khác biệt về động cơ, phiên bản First Edition vẫn được trang bị khối động cơ W12 6.0L tăng áp kép danh tiếng, sản sinh công suất tới 626 mã lực và 900 Nm mô-men xoắn cực đại. Sức mạnh này được truyền tới cả 4 bánh (AWD) thông qua hộp số tự động ly hợp kéo 8 cấp. Với sức mạnh kể trên, Bentley Continental GT First Edition có thể tăng tốc từ 0 - 100 km/h chỉ trong thời gian là 3,7 giây trước khi chạm ngưỡng tối đa 333 km/h. Video: Chi tiết Bentley Continental GT First Edition.

