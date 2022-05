Bentley Bentayga EWB bản đỉnh cao, chỉ sản xuất trong 12 tháng

Giống như các mẫu Bentley First Edition trước đó, Bentley Bentayga EWB Azure First Edition 2022 mới được gắn huy hiệu đặc biệt ở cả ngoại thất và nội thất. Ngoài ra, chiếc SUV siêu sang còn được trang bị mâm 22 inch 10 chấu độc đáo, các chi tiết trang trí phủ crôm ở thân xe và lưới tản nhiệt sáng bóng vô cùng nổi bật. Khách hàng của mẫu xe SUV Bentley Bentayga EWB Azure First Edition có thể lựa chọn giữa 16 màu sơn ngoại thất tiêu chuẩn và hơn 60 màu ở bảng tùy chọn Extended Paint Range. Ở bên trong, logo "First Edition" được thêu tay tinh xảo trên ghế da chần, đi kèm đường chỉ khâu tương phản và nhiều bề mặt ốp trang trí cao cấp có thể làm từ Crown Cut Walnut, Dark Burr Walnut, Koa hoặc sợi carbon. Các trang bị tiêu chuẩn đáng chú ý khác của mẫu xe sang gồm bệ cửa phát sáng, cốp chỉnh điện, đèn viền nội thất 30 màu, vô lăng có sưởi, hệ thống âm thanh 20 loa Naim công suất 1.720W và hàng loạt công nghệ an toàn chủ động tiên tiến. Bên cạnh đó, hãng xe sang Anh Quốc vẫn cung cấp nhiều tùy chọn như hệ thống giải trí phía sau Bentley Rear Entertainment, bổ sung 2 màn hình 10,1 inch cho hành khách phía sau. Về truyền động, Bentayga EWB First Edition được trang bị động cơ tăng áp kép V8 4.0L, sản sinh công suất 542 mã lực và mô-men xoắn 770 Nm. Sức mạnh được truyền tới cả bốn bánh thông qua hộp số tự động 8 cấp cho phép tăng tốc 0 - 97 km/h trong 4,6 giây và tốc độ tối đa đạt 290 km/h. Mức giá xe Bentley Bentayga EWB Azure First Edition chưa được công bố chính thức. Video: Chi tiết SUV siêu sang Bentley Bentayga EWB 2022 mới.

