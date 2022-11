Cận cảnh Bentley Flying Spur Hybrid 2023 hơn 16 tỷ tại Việt Nam

Bentley Việt Nam đã chính thức trình làng mẫu xe sang lai điện Bentley Flying Spur Hybrid 2023 mới. Đây là mẫu xe sang thứ 2 của hãng xe nh quốc được trang bị động cơ Hybrid sau SUV Bentley Bentayga. Trước khi được phân phối chính hãng tại Việt Nam, mẫu Bentley Flying Spur Hybrid 2023 siêu sang đã ra mắt tại thị trường Malaysia. Như vậy, sau hơn 1 năm ra mắt thế giới, mẫu xe sang lai điện Bentley Flying Spur Hybrid 2023 chính thức đến tay các đại gia Việt. Ngoại hình của Bentley Flying Spur Hybrid không quá khác biệt so với các phiên bản khác của Flying Spur thế hệ thứ 3. Bentley Flying Spur Hybrid có màu ngoại thấy xanh Portofino - sắc xanh dương trung tính phủ ánh kim, màu xanh Portofino lấy cảm hứng từ sắc xanh tươi mát của những dòng hải lưu hài hòa chảy quanh vùng biển Địa Trung Hải. "Portifino" cũng là một trong những điểm nghĩ dưỡng thượng lưu của Ý nơi các thương gia và yếu nhân thường xuyên lui tới trong các kỷ nghì hè và tận hưởng cảm giác lái xe trên những cung đường núi ven biển tuyệt đẹp. Mâm xe 10 chấu kép 21 inch mang thiết kế bánh xe đương đại độc đáo dành cho Flying Spur, được tối ưu hóa để tạo sự thoải mái và được hoàn thiện bằng một lớp hoàn thiện bóng bẩy. Nội thất của Flying Spur Hybrid thể hiện tay nghề chế tác của Bentley trong việc thiết kế nên khoang lái hiện đại, sang trọng và đổi mới vượt trội. Với hàng loạt các gói tùy chọn nâng cấp, khách hàng có thể chọn giữa 15 màu da (5 tiêu chuẩn, 10 tùy chọn) và 8 loại gỗ khác nhau để tạo nên phong cách thiết kế riêng. Người lái sở hữu trong tay nút bấm để điều khiển 3 chế độ vận hành E Mode, bao gồm EV Drive, Hybrid Mode và Hold Mode. Những chế độ này cho phép người lái tự mình kiểm soát mức sử dụng pin trong suốt hành trình - hoặc cũng có thể để chiếc xe tự động tính toán. Người lái chỉ cần nhập điểm đến và chiếc xe sẽ tự động gài chế độ Drive Mode phù hợp cho từng chặng hành trình, liên tục tính toán mức sử dụng pin hiệu quả nhất, và tích trữ điện năng để dành cho các đoạn hành trình cần dùng nhất về sau ví dụ như khi tới thành phố. Hệ thống sẽ giảm mức sạc trên xe về 0 ngay khi xe đến đích, qua đó giúp tối đa hóa hiệu suất tổng thể. So với hơn 35 xe Bentley Flying Spur thế hệ thứ 3 đang có mặt tại Việt Nam, phiên bản Hybrid sẽ có động cơ xăng V6, dung tích 2.9 lít kết hợp cùng động cơ điện được cung cấp bởi pin lithium-ion 18 kWh. Điều này cho phép xe có thể sản sinh ra tổng công suất tối đa 536 mã lực và mô-men xoắn cực đại lên đến 750 Nm. So với sức mạnh của xe Bentley Flying Spur V8 thế hệ mới sử dụng động cơ xăng hoàn toàn, thông số này trên xe Bentley Flying Spur Hybrid không thua kém là bao nhiêu. Được biết, động cơ xăng V6 này cho ra 410 mã lực và mô-men xoắn cực đại 550 Nm còn có mô-tơ điện tạo ra 134 mã lực cho công suất và mô-men xoắn cực đại 400 Nm. Xe có khả năng vận hành lên đến 800 km, trong đó, bộ pin lithium cho phép xe di chuyển trên quãng đường 40 km chỉ ở chế độ chạy hoàn toàn bằng điện, bộ pin này có thể sạc đầy chỉ sau 2,5 tiếng. Mức giá xe Bentley Flying Spur Hybrid 2023 chính hãng tại Việt Nam từ 16,8 tỷ đồng, trong đó, khách hàng có thể tùy chọn chương trình cá nhân hóa cho riêng mình. Video: Giới thiệu Bentley Flying Spur Hybrid 2023 mới.

