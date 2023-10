Beijing X7 2023 giá rẻ đã đến nước Lào, sẽ sớm bán tại Việt Nam

Tại triển lãm Ô tô Quảng Châu 2022 diễn ra vào tháng 12 năm ngoái, BAIC Motors đã chính thức vén màn mẫu xe SUV Beijing X7 2023 mới bản nâng cấp giữa vòng đời, đã nhanh chóng nhận được cơn mưa lời khen vì sự thay đổi rất táo bạo, gần như lột xác so với bản trước. Với ngoại hình "sang, xịn, mịn", cùng nội thất bổ sung kha khá đồ chơi, không ít người tin rằng, Beijing X7 sẽ là cơn bão mới trong bảng xếp hạng doanh số xe tại Trung Quốc. Và tất nhiên, BAIC Motors không chỉ tạo ra cuộc chơi ở quê nhà, mà còn đánh sang các thị trường trọng điểm khác của mình trong khối Asean, 1 trong số đó là Lào. Hiện phiên bản nâng cấp giữa vòng đời của mẫu xe SUV Beijing X7 2023 đã có mặt tại showroom chính hãng của BAIC tại Lào. Vì thế, đã làm nhiều khách hàng trong nước nôn nóng, chờ ngày chiếc xe SUV cỡ C này sẽ ra mắt và được bán chính hãng tại Việt Nam. Beijing X7 bản nâng cấp giữa vòng đời có ngoại hình khác biệt so với các mẫu xe đang bán trong nước, chiếc SUV mới này áp dụng thiết kế lưới tản nhiệt không viền cùng màu với thân xe, chưa hết, cách sắp xếp các tấm lưới tản nhiệt ma trận bên trong mang tính ba chiều hơn. Tiếp theo là việc xe có đèn pha mới, vuốt mỏng hơn và nối với nhau bằng dải đèn LED ban ngày. Bên sườn, Beijing X7 2023 có bộ la-zăng đa chấu kép, đằng sau xe có cụm đèn hậu LED trong suốt, với dòng chữ Beijing đặt chính giữa, cuối cùng là khuếch tán gió mới và xe Beijing X7 2023 có ống xả kép. Beijing X7 2023 có kích thước bao gồm chiều dài, rộng và cao của lần lượt là 4.755/1.892/1.715 mm, chiều dài cơ sở 2.800 mm. Bên trong, nội thất xe vẫn áp dụng thiết kế màn hình kép như bản đang bán tại Việt Nam, điểm khác là vô lăng, bảng điều khiển trung tâm và cụm điều khiển bao quanh cần số thiết kế mới. Thê hệ mới của Beijing X7 cũng sở hữu nhiều tính năng an toàn cao cấp và hỗ trợ người lái, tiêu biểu như cảnh báo chệch làn đường, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo điểm mù, cảnh báo giới hạn tốc độ, cảnh báo va chạm phía trước, ga tự động thông minh,... Đáng tiếc, "trái tim" của Beijing X7 2023 không có gì thay đổi, xe vẫn sử dụng động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.5 lít, sản sinh công suất tối đa 188 mã lực và mô-men xoắn cực đại 275 Nm cùng hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp. Xe vẫn chưa công bố giá bán tại Lào, ở thị trường Trung Quốc giá xe Beijing X7 2023 được phân phối với tổng cộng 3 phiên bản, bao gồm Premium Plus, Super Premium và Exclusive Plus với mức bán ra dao động từ 119.900 - 139.900 Nhân dân tệ (khoảng 410 - 480 triệu đồng). Xuất hiện tại Việt Nam từ năm 2020, Beijing X7 nhận được nhiều sự chú ý nhờ thiết kế thể thao và nhiều trang bị, công nghệ hiện đại đi kèm giá thành rẻ. Hiện tại, mẫu xe này được phân phối ở nước ta với mức giá từ 608-718 triệu đồng. Video: Giới thiệu BAIC Beijing X7 2023 thế hệ mới.

