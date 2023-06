Beijing BJ60 - SUV "nhái" cả Jeep lẫn Toyota Land Cruiser lộ diện

Beijing BJ60 của Trung Quốc là 1 chiếc SUV cỡ trung đã được ra mắt vào năm 2021 rất thú vị khi có thiết kế lai các mẫu xe của Jeep và Toyota Land Cruiser, chiếc xe này sẽ cạnh tranh trực tiếp cùng với Toyota Highlander hay Hyundai Santa Fe. Đến nay, trên mạng xã hội lại rò rỉ 1 số hình ảnh về chiếc xe Beijing BJ60 khá bí ẩn, cụ thể, ngoại hình xe chỉ có 1 số chi tiết khác biệt so với xe Beijing BJ60 đang bán trên thị trường, đã ra mắt từ 2 năm trước, vì thế, không ít người tin rằng đây là 1 phiên bản khác của Beijing BJ60 hoặc là bản nâng cấp giữa vòng đời. Đầu tiên chúng ta cần bàn tới việc mẫu xe Beijing BJ60 lộ diện lần này được trang bị động cơ 1.5T, nên sẽ có một số khác biệt so với mẫu 2.0T về ngoại hình và cấu hình. Chẳng hạn nhìn vào hình thức bên ngoài, mặt trước của Beijing BJ60 này vẫn áp dụng phong cách thiết kế kiểu gia đình, nhìn rất cứng cáp nhưng vẫn có thể thấy đã lược bớt một số chi tiết trang trí mạ crôm. Cụ thể, Beijing BJ60 mới sử dụng lưới tản nhiệt trung tâm sơn đen, 3 thanh trang trí mạ crom hình chữ U của bản cũ đã bị loại bỏ, ngoài ra, các thanh viền mạ rom trên cụm đèn pha và viền dưới đã được thay thế. Đuôi xe không có nhiều khác biệt so với mẫu 2.0T hiện tại, phía sau mui được trang bị cánh lướt gió giúp tăng lực ép xuống và ổn định khi xe chạy tốc độ cao. Hình ảnh chiếc xe có một bánh xe dự phòng bên ngoài lộ ra ngoài, nhưng phiên bản sản xuất dự kiến sẽ có một bánh xe dự phòng sở hữu nắp đậy như bản đang bán ra. Về nội thất, phong cách tổng thể của xe mới hướng đến sự sang trọng, với bảng điều khiển trung tâm màu đen và ghế ngồi màu trắng. Sự kết hợp của da, sơn và trang trí mạ crôm làm cho toàn bộ nội thất tràn ngập bầu không khí sang trọng, cuối cùng là đồng hồ LCD và màn hình điều khiển trung tâm kích thước lớn. Về sức mạnh, mẫu xe Beijing BJ60 2024 mới dự kiến sẽ bổ sung thêm động cơ 1.5T để lựa chọn và thông số về sức mạnh vẫn chưa rõ ràng. Còn bản cũ, sử dụng hệ truyền động xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 2.0L, riêng bản Honor Edition là hệ truyền động mild hybrid bao gồm động cơ xăng trên cùng với mô-tơ điện 48V. Video: Xem chi tiết mẫu xe SUV Beijing BJ60 thế hệ mới.

