Beijing X7 hiện chỉ còn hơn 650 triệu đồng tại Việt Nam

Theo tìm hiểu tại một đại lý BAIC tại Việt Nam, mẫu xe Beijing X7 đang được áp dụng chương trình giảm giá mạnh nhất từ trước đến nay. Đây là lần giảm giá thứ 3 trong năm nay của mẫu SUV này. Theo đó, giá xe Beijing X7 Premium (bản cao cấp nhất) hiện đang được bán với mức 678 triệu đồng, giảm 20 triệu đồng. Như vậy, với mức giá bán mới như hiện tại, Beijing X7 Premium tại Việt Nam hiện đang rẻ hơn so với các đối thủ như Mazda CX-5 giá 749 triệu đồng, Kia Sportage 859 triệu đồng hay Peugeot 3008 979 triệu đồng. Beijing X7 được giới thiệu tới người tiêu dùng Việt lần đầu tiên vào khoảng tháng 10/2020. Đến đầu quý II/2022 mẫu xe này có phiên bản nâng cấp. Với mức giá thành thấp hơn hẳn các đối thủ cùng phân khúc, ngoại hình đẹp, trang bị hiện đại, mẫu xe này nhanh chóng được người tiêu dùng đón nhận. Thậm chí, có những thời điểm mẫu SUV Trung Quốc này còn rơi vào tình trạng “cháy hàng” do cầu vượt cung. Trên phiên bản mới nhất, Beijing X7 được tinh chỉnh lưới tản nhiệt, mâm màu xám khói và màn hình trung tâm sử dụng hệ điều hành HarmonyOS của Huawei. Bên trong cabin, chiếc SUV “chinh phục” người dùng với không gian nội thất cao cấp và phong phú trang bị. Điển hình như ghế bọc da, hàng ghế đầu chỉnh điện, nhớ vị trí ghế lái, ghế lái tự động lùi khi tắt động cơ, sưởi/thông gió cả hai hàng ghế, cửa sổ trời toàn cảnh, màn hình kép có độ phân giải cao, trợ lý ảo Bên cạnh đó, mẫu SUV xuất xứ Trung Quốc còn sở hữu nhiều tính năng thông minh hỗ trợ người lái như cảnh báo quá tốc độ, camera 360 độ hiển thị 3D, nhận dạng đối tượng động tốc độ thấp, cảnh báo chệch làn, hỗ trợ giữ làn, đèn pha thông minh, cảnh báo điểm mù, ga tự động thích ứng, hỗ trợ lái xe khi tắc đường và giảm thiểu va chạm. Về truyền động, mẫu xe SUV Beijing X7 được trang bị động cơ xăng 4 xy-lanh dung tích 1.5L cho công suất tối đa 188 mã lực và lực mô-men xoắn cực đại 275 Nm (động cơ này do BAIC tự sản xuất) đi kèm hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp và hệ dẫn động cầu trước. Video: Đánh giá Beijing X7 tại Việt Nam.

