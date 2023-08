Beijing BJ40 2024 giá rẻ - phiên bản "nhái" SUV Mercedes-Benz G-Class

Trước thềm triển lãm Ô tô Thành Đô 2023, khai mạc vào ngày 25/8 tới đây, hãng BAIC đã chính thức vén màn thế hệ mới của dòng xe Beijing BJ40 2024 mới. Đúng như những hình ảnh rò rỉ trước đó, mẫu xe Trung Quốc này sở hữu thiết kế ngoại thất như bản giá rẻ Mercedes-Benz G-Class. Trong khi đó, ở thế hệ cũ, xe sở hữu thiết kế như Jeep. Tương tự "vua việt dã" đến từ Đức, mẫu xe SUV Beijing BJ40 2024 cũng được thiết kế theo phong cách vuông vức. Ở khu vực đầu xe, mẫu SUV Trung Quốc được bổ sung lưới tản nhiệt mới với 3 khoang thay vì 5 khoang như thế hệ cũ. Bao quanh lưới tản nhiệt và đèn pha của xe là dải đèn LED định vị ban ngày. Tiếp theo đó là cản trước có thiết kế đơn giản nhưng khỏe khoắn. Ngoài ra, cản trước còn tích hợp 2 dải đèn sương mù LED nằm dọc ở hai góc và tấm ốp gầm màu bạc. Bên sườn, Beijing BJ40 2024 được trang bị hốc bánh và cửa sổ vuông vức trong khi đường dập gân cũng như nóc đều có thiết kế thẳng thớm. Riêng cửa sổ thứ ba bên sườn có viền màu bạc để tạo điểm nhấn. Tuy nhiên, nóc của xe không tháo ra được như thế hệ cũ. Tùy theo phiên bản, xe sẽ được trang bị radar trước, cửa sổ trời toàn cảnh Panorama, camera bên sườn, baga nóc và bệ bước chân chỉnh điện. Vành ở bản cao cấp sẽ có đường kính 18 inch, đi kèm lốp 265/65R18. Đằng sau mẫu xe này xuất hiện cửa cốp phẳng hơn trước và đèn hậu nằm dọc với kích thước lớn hơn. Cửa cốp của xe vẫn mở sang ngang và tích hợp lốp dự phòng như trước. Những chi tiết mạ crôm như lưới tản nhiệt, cản trước, cản sau và bệ cửa của thế hệ cũ đã biến mất. Thay vào đó là những chi tiết ngoại thất màu đen, đem đến chất SUV việt dã cho xe. Không chỉ thay đổi thiết kế, mẫu xe này còn tăng kích thước so với thế hệ cũ. Cụ thể, Beijing BJ40 2024 có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.790 x 1.940 x 1.895 mm và chiều dài cơ sở 2.760 mm. So với thế hệ cũ, xe dài hơn 160 mm, rộng hơn 15 mm, cao hơn 24 mm và chiều dài cơ sở tăng 15 mm. Trong khi đó, trọng lượng của xe giảm 10 kg, xuống còn 2.130 kg. Tương tự ngoại thất, những thay đổi ở nội thất của mẫu SUV cỡ C này cũng khá rõ rệt. Điểm nhấn của nội thất nằm ở 3 màn hình, bao gồm bảng đồng hồ kỹ thuật số, màn hình cảm ứng trung tâm và màn hình giải trí dành cho hành khách phía trước. Bên cạnh đó là cửa gió điều hòa vuông vức hơn trước, ghế bọc da, cần số thấp, núm xoay chọn chế độ của hệ dẫn động 4 bánh, sạc điện thoại không dây,... ... phanh tay điện tử và tự động giữ phanh tạm thời. Nằm bên dưới nắp ca-pô của Beijing BJ40 2024 là động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 2.0L, sản sinh công suất tối đa 180 kW (khoảng 241 mã lực). Hiện giá xe Beijing BJ40 2024 chưa được công bố. Theo một số tin đồn, xe bắt đầu lên dây chuyền sản xuất vào cuối tháng 9 năm nay. Video: Beijing BJ40 tại Việt Nam, giống Jeep & Mercedes-Benz.

Trước thềm triển lãm Ô tô Thành Đô 2023, khai mạc vào ngày 25/8 tới đây, hãng BAIC đã chính thức vén màn thế hệ mới của dòng xe Beijing BJ40 2024 mới. Đúng như những hình ảnh rò rỉ trước đó, mẫu xe Trung Quốc này sở hữu thiết kế ngoại thất như bản giá rẻ Mercedes-Benz G-Class. Trong khi đó, ở thế hệ cũ, xe sở hữu thiết kế như Jeep. Tương tự "vua việt dã" đến từ Đức, mẫu xe SUV Beijing BJ40 2024 cũng được thiết kế theo phong cách vuông vức. Ở khu vực đầu xe, mẫu SUV Trung Quốc được bổ sung lưới tản nhiệt mới với 3 khoang thay vì 5 khoang như thế hệ cũ. Bao quanh lưới tản nhiệt và đèn pha của xe là dải đèn LED định vị ban ngày. Tiếp theo đó là cản trước có thiết kế đơn giản nhưng khỏe khoắn. Ngoài ra, cản trước còn tích hợp 2 dải đèn sương mù LED nằm dọc ở hai góc và tấm ốp gầm màu bạc. Bên sườn, Beijing BJ40 2024 được trang bị hốc bánh và cửa sổ vuông vức trong khi đường dập gân cũng như nóc đều có thiết kế thẳng thớm. Riêng cửa sổ thứ ba bên sườn có viền màu bạc để tạo điểm nhấn. Tuy nhiên, nóc của xe không tháo ra được như thế hệ cũ. Tùy theo phiên bản, xe sẽ được trang bị radar trước, cửa sổ trời toàn cảnh Panorama, camera bên sườn, baga nóc và bệ bước chân chỉnh điện. Vành ở bản cao cấp sẽ có đường kính 18 inch, đi kèm lốp 265/65R18. Đằng sau mẫu xe này xuất hiện cửa cốp phẳng hơn trước và đèn hậu nằm dọc với kích thước lớn hơn. Cửa cốp của xe vẫn mở sang ngang và tích hợp lốp dự phòng như trước. Những chi tiết mạ crôm như lưới tản nhiệt, cản trước, cản sau và bệ cửa của thế hệ cũ đã biến mất. Thay vào đó là những chi tiết ngoại thất màu đen, đem đến chất SUV việt dã cho xe. Không chỉ thay đổi thiết kế, mẫu xe này còn tăng kích thước so với thế hệ cũ. Cụ thể, Beijing BJ40 2024 có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.790 x 1.940 x 1.895 mm và chiều dài cơ sở 2.760 mm. So với thế hệ cũ, xe dài hơn 160 mm, rộng hơn 15 mm, cao hơn 24 mm và chiều dài cơ sở tăng 15 mm. Trong khi đó, trọng lượng của xe giảm 10 kg, xuống còn 2.130 kg. Tương tự ngoại thất, những thay đổi ở nội thất của mẫu SUV cỡ C này cũng khá rõ rệt. Điểm nhấn của nội thất nằm ở 3 màn hình, bao gồm bảng đồng hồ kỹ thuật số, màn hình cảm ứng trung tâm và màn hình giải trí dành cho hành khách phía trước. Bên cạnh đó là cửa gió điều hòa vuông vức hơn trước, ghế bọc da, cần số thấp, núm xoay chọn chế độ của hệ dẫn động 4 bánh, sạc điện thoại không dây,... ... phanh tay điện tử và tự động giữ phanh tạm thời. Nằm bên dưới nắp ca-pô của Beijing BJ40 2024 là động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 2.0L, sản sinh công suất tối đa 180 kW (khoảng 241 mã lực). Hiện giá xe Beijing BJ40 2024 chưa được công bố. Theo một số tin đồn, xe bắt đầu lên dây chuyền sản xuất vào cuối tháng 9 năm nay. Video: Beijing BJ40 tại Việt Nam, giống Jeep & Mercedes-Benz.