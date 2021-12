Batmobile độ động cơ Ford Raptor 700 mã lực, có thể "khạc" lửa

YouTuber nổi tiếng “Supercar Blondie” và đội ngũ của cô ấy luôn có cơ hội được tận tay khám phá những chiếc xe điên rồ nhất và tốc độ nhất trên thế giới. Trong một video mới đăng tải, họ đã có cơ hội tiếp cận một chiếc Batmobile động cơ Ford Raptor kích thước thật, dựa trên phiên bản trong phim “Batman v Superman: Dawn of Justice” năm 2016. Nó là chiếc duy nhất trên thế giới như thế này, một bản sao 99% được làm bằng chất liệu sợi thủy tinh và sợi carbon. Trước hết, chúng ta hãy nói đến thiết kế của chiếc siêu xe Batmobile đời thật này. Nó là một thiết kế cực kỳ góc cạnh, hầm hố với những phụ tùng khí động học rải rác nhiều vị trí. Nó cũng rất rộng, với người dẫn trong video nói rằng nó rộng hơn nhiều ở đời thật so với nhìn trong video. Tương tự như chiếc xe trong phim, phần cửa mở vào khoang lái có hình dạng như một đôi cánh mở lên, giúp tăng thêm vẻ dữ dằn. Chiếc Batmobile độc đáo này có bố cục động cơ đặt sau, với sức mạnh đến từ một động cơ siêu nạp Ford F-350 Raptor mạnh hơn 700 mã lực. Vì vậy, đây không chỉ là một bản sao Batmobile giống thật mà còn là một chiếc có công suất mạnh mẽ tương xứng vẻ ngoài. Hơn nữa, nó còn trang bị bộ bánh xe cùng lốp cực lớn, nặng đến 500 kg, sẵn sàng chinh phục các dạng địa hình trước mắt trên chặng đường săn đuổi một tên tội phạm nào đó. Ngay cả hệ thống ống xả trên bản sao Batmobile này cũng rất hoang dại. Nó có thể phun lửa bắt mắt khi đạt đến tua máy nhất định. Đáng tiếc, phần nội thất của chiếc xe có phần “bình thường” hơn so với bề ngoài ấn tượng. Vô lăng xe giờ đây là loại Thrustmaster F1, và khoang lái có rất nhiều nút bấm, nhưng hầu hết chúng đều chỉ đóng vai trò trang trí chứ không có công dụng gì thật. Chiếc xe sử dụng bộ chọn số tự động lấy từ một chiếc Honda Civic, có camera lùi, và nội thất sẽ sáng đèn khi xe khởi động. Lái một chiếc xe lớn như thế này thực sự không phải là nhiệm vụ dễ dàng. Kích thước khổng lồ của nó có nghĩa là bạn sẽ không thể cất nó vào 1 garage thông thường, và cũng không tiện lái nó tham gia giao thông. Bù lại, chiếc Batmobile này quả thực rất ngầu, đảm bảo thu hút mọi ánh nhìn khi xuất hiện trên đường phố. Amire, người sở hữu chiếc xe, cho biết rằng nó hợp pháp đi đường phố nhưng chỉ ở Dubai, và nó đã được vận chuyển bằng đường hàng không đến Dubai từ Luân Đôn. Video: Chiếc siêu xe Batmobile độ động cơ Ford Raptor 700 mã lực (Nguồn: Supercar Blondie).

