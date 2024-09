Cận cảnh hà mã lùn Moo Deng, 'ngôi sao' mới nổi ở Thái Lan

Trong những ngày gần đây, Moo Deng, một chú hà mã lùn chỉ mới hơn 2 tháng tuổi, đã trở thành hiện tượng mạng xã hội và ngôi sao mới của Sở thú Khao Kheow, Thái Lan. (Ảnh: Bangkok Post) Với vẻ ngoài dễ thương và những hành động ngộ nghĩnh, Moo Deng đã chiếm trọn trái tim của hàng triệu người hâm mộ không chỉ ở Thái Lan mà còn trên toàn thế giới. (Ảnh: Forbes) Moo Deng thuộc giống hà mã lùn (Choeropsis liberiensis hoặc Hexaprotodon liberiensis), một loài động vật có nguồn gốc từ các khu rừng nhiệt đới và đầm lầy ở Tây Phi. Khác với loài hà mã thông thường, hà mã lùn có thân hình nhỏ gọn, chỉ nặng khoảng 180–275 kg khi trưởng thành.(Ảnh: Hindustan Times) Tên gọi “Moo Deng” được lựa chọn qua một cuộc thi bình chọn trực tuyến, trong tiếng Thái có nghĩa là “heo béo”, rất phù hợp với ngoại hình tròn trịa và dáng vẻ dễ thương của chú. (Ảnh: Reddit) Tại Sở thú Khao Kheow, Moo Deng sống trong một môi trường an toàn và tự nhiên, được chăm sóc chu đáo bởi các nhân viên sở thú. Chú dành phần lớn thời gian để vui chơi cùng mẹ và các anh chị em, khám phá không gian xung quanh và tận hưởng những bữa ăn đầy dinh dưỡng. (Ảnh: Nation Thailand) Những video và hình ảnh của Moo Deng khi chơi đùa, tắm nắng, hay thậm chí đang ngủ đã trở thành nguồn cảm hứng cho vô số lượt chia sẻ trên mạng xã hội. (Ảnh: Nation Thailand) Sự nổi tiếng của Moo Deng đã mang lại một làn gió mới cho Sở thú Khao Kheow. Lượng khách tham quan đã tăng ít nhất 30%, đặc biệt là vào cuối tuần. Nhiều người thậm chí đã lên kế hoạch đến sở thú chỉ để được tận mắt chứng kiến Moo Deng và chụp ảnh cùng chú. (Ảnh: New York Post) Tuy nhiên, sự nổi tiếng cũng mang đến những xáo trộn không mong muốn, khiến Giám đốc Sở thú phải đưa ra cảnh báo để bảo vệ an toàn cho “ngôi sao nhí” trước những hành vi quá khích từ khách tham quan. (Ảnh: BBC) Mời quý độc giả xem thêm video: Sở thú Trung Quốc gây bão vì nuôi động vật quá "bồng bềnh".

Trong những ngày gần đây, Moo Deng, một chú hà mã lùn chỉ mới hơn 2 tháng tuổi, đã trở thành hiện tượng mạng xã hội và ngôi sao mới của Sở thú Khao Kheow, Thái Lan . (Ảnh: Bangkok Post) Với vẻ ngoài dễ thương và những hành động ngộ nghĩnh, Moo Deng đã chiếm trọn trái tim của hàng triệu người hâm mộ không chỉ ở Thái Lan mà còn trên toàn thế giới. (Ảnh: Forbes) Moo Deng thuộc giống hà mã lùn (Choeropsis liberiensis hoặc Hexaprotodon liberiensis), một loài động vật có nguồn gốc từ các khu rừng nhiệt đới và đầm lầy ở Tây Phi. Khác với loài hà mã thông thường, hà mã lùn có thân hình nhỏ gọn, chỉ nặng khoảng 180–275 kg khi trưởng thành.(Ảnh: Hindustan Times) Tên gọi “Moo Deng” được lựa chọn qua một cuộc thi bình chọn trực tuyến, trong tiếng Thái có nghĩa là “heo béo”, rất phù hợp với ngoại hình tròn trịa và dáng vẻ dễ thương của chú. (Ảnh: Reddit) Tại Sở thú Khao Kheow, Moo Deng sống trong một môi trường an toàn và tự nhiên, được chăm sóc chu đáo bởi các nhân viên sở thú. Chú dành phần lớn thời gian để vui chơi cùng mẹ và các anh chị em, khám phá không gian xung quanh và tận hưởng những bữa ăn đầy dinh dưỡng. (Ảnh: Nation Thailand) Những video và hình ảnh của Moo Deng khi chơi đùa, tắm nắng, hay thậm chí đang ngủ đã trở thành nguồn cảm hứng cho vô số lượt chia sẻ trên mạng xã hội. (Ảnh: Nation Thailand) Sự nổi tiếng của Moo Deng đã mang lại một làn gió mới cho Sở thú Khao Kheow. Lượng khách tham quan đã tăng ít nhất 30%, đặc biệt là vào cuối tuần. Nhiều người thậm chí đã lên kế hoạch đến sở thú chỉ để được tận mắt chứng kiến Moo Deng và chụp ảnh cùng chú. (Ảnh: New York Post) Tuy nhiên, sự nổi tiếng cũng mang đến những xáo trộn không mong muốn, khiến Giám đốc Sở thú phải đưa ra cảnh báo để bảo vệ an toàn cho “ngôi sao nhí” trước những hành vi quá khích từ khách tham quan. (Ảnh: BBC) Mời quý độc giả xem thêm video: Sở thú Trung Quốc gây bão vì nuôi động vật quá "bồng bềnh".