Chân dung tỷ phú được coi là huyền thoại “chạm tay thành vàng“

Carlos Slim Helú là tỷ phú giàu có và có sức ảnh hưởng lớn nhất nhất tại Mexico và khu vực Mỹ Latin. Ảnh: CNBC Carlos Slim sinh năm 1940, trong một gia đình có gốc từ châu Á. Gia đình ông sinh sống bằng nghề buôn bán nhỏ. Vì vậy, ngay từ bé ông đã tỏ ra rất chú ý tới kinh doanh. Ảnh: NBC News Khi đến tuổi đi học, Carlos Slim Helú đã thích mặc cả, đổi chác và mua bán để kiếm tiền. Ở tuổi lên 5, ông đã bán lại cho các anh trai những món đồ để dành chưa ăn, chưa dùng đến. Ảnh: New York Times Không những thế, ông còn mua bán lại đồ chơi, đồ dùng với nhiều người bạn cùng tuổi và trên tuổi mình để kiếm lời, từ đó có được những món tiền riêng nho nhỏ. Ảnh: ABC Năm 12 tuổi, Carlos Slim đã tự mở một tài khoản trong nhà băng và mua trái phiếu. Năm 13 tuổi, ông đã sở hữu những cổ phiếu đầu tiên. Ảnh: Getty Tốt nghiệp đại học với tấm bằng kỹ sư dân dụng, nhưng với năng khiếu bẩm sinh, Carlos tiếp tục đi theo nghiệp kinh doanh buôn bán. Khi mới 25 tuổi, ông đã có thương hiệu riêng. Ảnh: Getty Sau đó, ông quyết định lao vào buôn bán cổ phiếu, trước khi bắt đầu mua bán các doanh nghiệp. Nhờ sự nhạy bén trong kinh doanh, ông đã có phi vụ kinh doanh béo bở hiếm thấy, nổi bật là thương vụ mua lại Công ty điện thoại và viễn thông quốc doanh Telmex trong năm 1992. Ảnh: CNBC Thương vụ này có ý nghĩa quyết định với đế chế sau này của Carlos Slim Helú. Ông đã mua Telmex với giá 1,8 tỷ USD và biến cái công ty làm ăn thua lỗ này thành một “con gà đẻ trứng vàng”. Ảnh: ACB Theo thời gian, đế chế của Carlos Slim Helú ngày càng trở nên hùng mạnh một phần do ông có biệt tài định giá các doanh nghiệp. Ảnh: Getty Carlos Slim Helú thường nhắm vào các doanh nghiệp có tương lai nhưng sắp bị phá sản và mua lại các doanh nghiệp đó, bỏ tiền tu bổ và khiến cho chúng phát triển vượt bậc thành những công ty hùng mạnh. Ảnh: Forbes Mexico Bằng sự nhạy bén trong kinh doanh, tỷ phú Carlos Slim đầu tư vào đâu là ở đó lợi nhuận sinh sôi, kinh doanh cái gì cũng thắng lớn. Ảnh: CNN Do đó, mỗi khi nhắc đến Carlos Slim Helú, người ta sẽ lập tức liên tưởng đến hình ảnh của vua Midas - người mà khi sờ vào bất cứ thứ gì thì thứ ấy đều hoá thành vàng trong thần thoại Hy Lạp. Ảnh: Capital 21 Thậm chí, mọi người còn kháo nhau rằng: "Carlos Slim Helu động vào cái gì thì cái đó thành vàng ròng". Ảnh: BI

Carlos Slim Helú là tỷ phú giàu có và có sức ảnh hưởng lớn nhất nhất tại Mexico và khu vực Mỹ Latin. Ảnh: CNBC Carlos Slim sinh năm 1940, trong một gia đình có gốc từ châu Á. Gia đình ông sinh sống bằng nghề buôn bán nhỏ. Vì vậy, ngay từ bé ông đã tỏ ra rất chú ý tới kinh doanh. Ảnh: NBC News Khi đến tuổi đi học, Carlos Slim Helú đã thích mặc cả, đổi chác và mua bán để kiếm tiền. Ở tuổi lên 5, ông đã bán lại cho các anh trai những món đồ để dành chưa ăn, chưa dùng đến. Ảnh: New York Times Không những thế, ông còn mua bán lại đồ chơi, đồ dùng với nhiều người bạn cùng tuổi và trên tuổi mình để kiếm lời, từ đó có được những món tiền riêng nho nhỏ. Ảnh: ABC Năm 12 tuổi, Carlos Slim đã tự mở một tài khoản trong nhà băng và mua trái phiếu. Năm 13 tuổi, ông đã sở hữu những cổ phiếu đầu tiên. Ảnh: Getty Tốt nghiệp đại học với tấm bằng kỹ sư dân dụng, nhưng với năng khiếu bẩm sinh, Carlos tiếp tục đi theo nghiệp kinh doanh buôn bán. Khi mới 25 tuổi, ông đã có thương hiệu riêng. Ảnh: Getty Sau đó, ông quyết định lao vào buôn bán cổ phiếu, trước khi bắt đầu mua bán các doanh nghiệp. Nhờ sự nhạy bén trong kinh doanh, ông đã có phi vụ kinh doanh béo bở hiếm thấy, nổi bật là thương vụ mua lại Công ty điện thoại và viễn thông quốc doanh Telmex trong năm 1992. Ảnh: CNBC Thương vụ này có ý nghĩa quyết định với đế chế sau này của Carlos Slim Helú. Ông đã mua Telmex với giá 1,8 tỷ USD và biến cái công ty làm ăn thua lỗ này thành một “con gà đẻ trứng vàng”. Ảnh: ACB Theo thời gian, đế chế của Carlos Slim Helú ngày càng trở nên hùng mạnh một phần do ông có biệt tài định giá các doanh nghiệp. Ảnh: Getty Carlos Slim Helú thường nhắm vào các doanh nghiệp có tương lai nhưng sắp bị phá sản và mua lại các doanh nghiệp đó, bỏ tiền tu bổ và khiến cho chúng phát triển vượt bậc thành những công ty hùng mạnh. Ảnh: Forbes Mexico Bằng sự nhạy bén trong kinh doanh, tỷ phú Carlos Slim đầu tư vào đâu là ở đó lợi nhuận sinh sôi, kinh doanh cái gì cũng thắng lớn. Ảnh: CNN Do đó, mỗi khi nhắc đến Carlos Slim Helú, người ta sẽ lập tức liên tưởng đến hình ảnh của vua Midas - người mà khi sờ vào bất cứ thứ gì thì thứ ấy đều hoá thành vàng trong thần thoại Hy Lạp. Ảnh: Capital 21 Thậm chí, mọi người còn kháo nhau rằng: "Carlos Slim Helu động vào cái gì thì cái đó thành vàng ròng". Ảnh: BI