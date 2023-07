Baojun Yunduo “bằng xương, bằng thịt” - MPV điện giá rẻ chỉ 494 triệu đồng

Baojun Yunduo EV 2024 mới là mẫu xe MPV điện thu hút không ít sự chú ý trong thời gian qua. Theo kế hoạch, vào cuối tháng 7 này, xe sẽ chính thức ra mắt thị trường Trung Quốc như đối thủ của BYD Dolphin. Trước thời điểm đó, những hình ảnh chụp thực tế của Baojun Yunduo đã được tung ra. Baojun - thương hiệu con của liên doanh SAIC-GM-Wuling (SGMW) và cao cấp hơn Wuling - định vị Yunduo trong phân khúc MPV thuần điện. Tuy nhiên, trên thực tế, mẫu ôtô điện này sở hữu ngoại hình giống xe hatchback hơn. Với kích thước cụ thể gồm chiều dài 4.295 mm, chiều rộng 1.850 mm, chiều cao 1.652 mm và chiều dài cơ sở 2.700 mm, Baojun Yunduo là xe điện hạng C, tương tự những đối thủ như BYD Dolphin hay MG Mulan (MG4 Electric). Ngoại hình của Yunduo tương đối khác biệt so với những sản phẩm còn lại của thương hiệu Baojun. Mẫu ô tô điện này được áp dụng những đường nét bo tròn để phù hợp với cái tên Yunduo. Trong tiếng Trung Quốc, cái tên "Yunduo" vốn có nghĩa là "những đám mây" Khu vực đầu xe của Baojun Yunduo được chia thành 2 tầng bởi dải đèn LED định vị ban ngày có thiết kế xuyên suốt. Trong khi đó, cụm đèn pha khá lớn của xe nằm thấp ở hai góc cản trước. Là xe điện nên Baojun Yunduo đương nhiên không có lưới tản nhiệt. Mẫu xe này chỉ đi kèm hốc gió trung tâm hình thang rộng trên cản trước, trang trí bằng nẹp mạ crôm làm điểm nhấn. Nắp ca-pô của Baojun Yunduo khá ngắn trong khi cổng sạc nằm ở chắn bùn trước bên trái. Thiết kế sườn xe khá mượt mà vì ít đường dập gân. Tại đây, xe còn được trang bị tay nắm cửa ẩn, các cột sơn đen tạo hiệu ứng nóc lơ lửng, đường chân kính thẳng tắp và nẹp mạ crôm trang trí nằm sát bậc cửa. Vành la-zăng của xe là loại hợp kim với thiết kế 5 chấu phay xước. Đằng sau xe, Baojun Yunduo được trang bị cụm đèn hậu to bản, nối liền với nhau bằng nẹp mạ crôm và dải đèn nằm vắt ngang cửa cốp. Tương tự đầu xe, khu vực đuôi xe của mẫu ô tô điện này cũng có thiết kế đa tầng với cánh gió đuôi vịt nằm ngay bên dưới kính chắn gió sau. Điểm nhấn tiếp theo của Baojun Yunduo nằm ở ghế ngồi bên trong xe. Ghế của mẫu ô tô điện này được lấy cảm hứng thiết kế từ ghế sofa dạng bọt nước của Ý với kỹ thuật cắt thủ công, tạo cảm giác êm ái và thoải mái như ở nhà cho người ngồi. Tiếp theo đó là mặt táp-lô, tapi cửa và cụm điều khiển trung tâm ốp gỗ. Vô lăng của xe có thiết kế 2 chấu và vát đáy, tích hợp phím chức năng. Phía sau vô lăng là bảng đồng hồ kỹ thuật số với màn hình LCD 8,8 inch trong khi nằm bên cạnh là màn hình cảm ứng trung tâm 15,6 inch đặt nổi trên mặt táp-lô. Ngoài ra, mẫu xe này còn có hệ điều hành LingOS 2.0 và chip MediaTek MT8666, hỗ trợ tính năng điều khiển bằng giọng nói, hệ thống định vị cũng như tính năng điều khiển từ xa thông qua ứng dụng trên điện thoại thông minh. Phía sau là ghế đủ chỗ cho 3 người ngồi và có cửa gió điều hòa riêng. Đó là chưa kể đến những tính năng khác như hệ thống đèn viền nội thất 256 màu và kính cửa sổ chỉnh điện 1 chạm chống kẹt ở mọi vị trí. Trang bị an toàn của Baojun Yunduo cũng khá ổn với hệ thống hỗ trợ đỗ xe thông minh, hệ thống kiểm soát hành trình và camera 360 độ. Nguồn cung cấp sức mạnh cho mẫu ôtô Trung Quốc này là mô-tơ điện mạnh 100 kW (khoảng 136 mã lực). Hiện giá xe Baojun Yunduo 2024 chưa được công bố. Tuy nhiên, xe được dự đoán sẽ có giá nằm trong khoảng 150.000 Nhân dân tệ (tương đương 494 triệu đồng). Baojun Yunduo 2024 mới tại Trung Quốc sẽ có 3 màu sơn ngoại thất nổi bật là trắng, tím và xanh lá. Đây là những màu sơn có liên hệ với những địa danh nổi tiếng của Trung Quốc, bao gồm thành phố Đại Lý, núi Nga Mi và thành phố Hoàng Sơn. Video: Chi tiết MPV điện Baojun Yunduo 2024 mới của Trung Quốc.

