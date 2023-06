Baojun Yunduo điện từ 500 triệu đồng "bằng xương, bằng thịt" trên phố

Gần đây, các thông tin nội bộ của Baojun, 1 thương hiệu con do liên doanh SAIC-GM-Wuling thành lập tại Trung Quốc đã được bật mí rằng, họ sắp cho ra mắt 1 chiếc xe điện hoàn toàn mới, mang tên gọi Baojun Yunduo 2024 mới vào tháng 8 này, trong khoảng giá 150.000 nhân dân tệ (tương đương 500 triệu đồng) đã nhận được nhiều sự quan tâm. Đến nay, rất nhiều thông số kỹ thuật thú vị và ảnh chụp nội thất của chiếc hatchback chạy điện này đã bị rò rỉ, qua đó cho thấy thiết kế và nội thất của đối thủ BYD Dolphin ra sao. Đầu tiên, xe điện Baojun Yunduo 2024 sẽ bắt đầu được bán trước vào cuối tháng 6 trước khi ra mắt vào tháng 8/2023, chiếc xe điện này sẽ sản sinh ra công suất tối đa 136 mã lực và tầm hoạt động của pin sau 1 lần sạc đầy có thể lên tới 400 km. Ở thiết kế, phần đầu xe của Baojun Yunduo khiến chúng ta liên tưởng đến Fiat Multipla. Xe có thiết kế đầu xe hai tầng với đèn LED ngay dưới phần phình ra ở phía dưới cột A và khối đèn pha ở cản trước. Các tính năng ấn tượng khác của ngoại thất Yunduo là tay nắm cửa có thể thu vào. Về kích thước, Baojun Yunduo lớn hơn một chút so với đối thủ chính của nó BYD Dolphin. Xe có chiều dài, rộng và cao lần lượt là 4.295/1.850/1.652 mm với chiều dài cơ sở là 2.700 mm. Vì vậy, nó dài hơn 5 mm, rộng hơn 80 mm và cao hơn 82 mm so với Dolphin. Những bức ảnh hiếm hoi chụp bên trong khoang lái của Baojun Yunduo cho thấy, xe có vô lăng đa chức năng hai chấu, đáy phẳng, điều thú vị là chúng ta không thể thấy lẫy chuyển số ở đây, và có lý do cho điều đó. Theo Phó tổng giám đốc SGMW Zhou Lin, người lái sẽ có thể sang số bằng màn hình cảm ứng, tương tự như Tesla. Việc không có cần số cũng khiến nội thất Baojun Yunduo trông tối giản và rộng rãi hơn. Trên bảng điều khiển trung tâm của Baojun Yunduo, chúng ta có thể thấy một màn hình nhỏ ở giữa. Nó không phải là một màn hình khổng lồ như nhiều nhà sản xuất ô tô Trung Quốc đang sử dụng. Vì vậy, người lái xe có thể không thuận tiện khi thay đổi chế độ lái theo cách thủ công bằng màn hình nhỏ này. Ở bên trái màn hình chính của Baojun Yunduo tại Trung Quốc, chúng ta có thể thấy bảng điều khiển LCD. Đối với đường hầm trung tâm, nó có cách bố trí giá đỡ cốc kỳ lạ. Bên dưới đường hầm, chúng ta có thể nhận thấy một ngăn rộng rãi với một số cổng USB. Video: Chi tiết xe hatchback điện Baojun Yunduo 2024 mới.

Gần đây, các thông tin nội bộ của Baojun, 1 thương hiệu con do liên doanh SAIC-GM-Wuling thành lập tại Trung Quốc đã được bật mí rằng, họ sắp cho ra mắt 1 chiếc xe điện hoàn toàn mới, mang tên gọi Baojun Yunduo 2024 mới vào tháng 8 này, trong khoảng giá 150.000 nhân dân tệ (tương đương 500 triệu đồng) đã nhận được nhiều sự quan tâm. Đến nay, rất nhiều thông số kỹ thuật thú vị và ảnh chụp nội thất của chiếc hatchback chạy điện này đã bị rò rỉ, qua đó cho thấy thiết kế và nội thất của đối thủ BYD Dolphin ra sao. Đầu tiên, xe điện Baojun Yunduo 2024 sẽ bắt đầu được bán trước vào cuối tháng 6 trước khi ra mắt vào tháng 8/2023, chiếc xe điện này sẽ sản sinh ra công suất tối đa 136 mã lực và tầm hoạt động của pin sau 1 lần sạc đầy có thể lên tới 400 km. Ở thiết kế, phần đầu xe của Baojun Yunduo khiến chúng ta liên tưởng đến Fiat Multipla. Xe có thiết kế đầu xe hai tầng với đèn LED ngay dưới phần phình ra ở phía dưới cột A và khối đèn pha ở cản trước. Các tính năng ấn tượng khác của ngoại thất Yunduo là tay nắm cửa có thể thu vào. Về kích thước, Baojun Yunduo lớn hơn một chút so với đối thủ chính của nó BYD Dolphin. Xe có chiều dài, rộng và cao lần lượt là 4.295/1.850/1.652 mm với chiều dài cơ sở là 2.700 mm. Vì vậy, nó dài hơn 5 mm, rộng hơn 80 mm và cao hơn 82 mm so với Dolphin. Những bức ảnh hiếm hoi chụp bên trong khoang lái của Baojun Yunduo cho thấy, xe có vô lăng đa chức năng hai chấu, đáy phẳng, điều thú vị là chúng ta không thể thấy lẫy chuyển số ở đây, và có lý do cho điều đó. Theo Phó tổng giám đốc SGMW Zhou Lin, người lái sẽ có thể sang số bằng màn hình cảm ứng, tương tự như Tesla. Việc không có cần số cũng khiến nội thất Baojun Yunduo trông tối giản và rộng rãi hơn. Trên bảng điều khiển trung tâm của Baojun Yunduo, chúng ta có thể thấy một màn hình nhỏ ở giữa. Nó không phải là một màn hình khổng lồ như nhiều nhà sản xuất ô tô Trung Quốc đang sử dụng. Vì vậy, người lái xe có thể không thuận tiện khi thay đổi chế độ lái theo cách thủ công bằng màn hình nhỏ này. Ở bên trái màn hình chính của Baojun Yunduo tại Trung Quốc , chúng ta có thể thấy bảng điều khiển LCD. Đối với đường hầm trung tâm, nó có cách bố trí giá đỡ cốc kỳ lạ. Bên dưới đường hầm, chúng ta có thể nhận thấy một ngăn rộng rãi với một số cổng USB. Video: Chi tiết xe hatchback điện Baojun Yunduo 2024 mới.