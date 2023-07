Baojun Yunduo - "đối thủ" VinFast VF6 khoảng 500 triệu đồng tại Trung Quốc

Vào ngày 6/7/2023, Baojun, thương hiệu con của liên doanh SAIC-GM-Wuling thành lập đã tung hình ảnh chính thức về nội thất Baojun Yunduo 2023 mới, một chiếc ôtô điện nhỏ gọn hướng đến các khách hàng trẻ và cả trung niên với thiết kế rất lôi cuốn. Về nội thất, chiếc xe điện Baojun Yunduo 2023 áp dụng thiết kế hai màu tổng thể, tô điểm bằng các chi tiết giả vân gỗ tương đồng ở nhiều chi tiết, đồng hồ LCD dải hẹp và màn hình điều khiển trung tâm dạng nổi kích thước lớn, nhờ đó chiếc xe Baojun Yunduo trông rất thời trang. Đồng thời, thông tin từ hãng xe Trung Quốc cho biết, ghế ngồi của xe Baojun Yunduo sẽ kết hợp giữa phong cách sofa Bubble của Ý, áp dụng công nghệ cắt thủ công, mỗi ghế có tới 36 miếng cắt thủ công, không chỉ tăng tính thẩm mỹ mà còn cũng cải thiện sự thoải mái khi đi xe, những chi tiết này cho thấy Baojun rất chú trọng dù là chi tiết nhỏ nhất. Những hình ảnh chi tiết về nội thất của chiếc xe điện Baojun Yunduo đã cho thấy xe có các ghế ngồi bọc da trắng rất sang trọng, chỉ khâu hình kim cương, đặc biệt, các ghế đều có thể ngã ra đằng sau, mang đến trải nghiệm ấn tượng nhất có thể. Thú vị nhất là ghế phụ của xe, cạnh tài xế có thể ngã ra như 1 chiếc giường, giúp hành khách có thể đánh 1 giấc ngon lành, thức dậy không sợ trẹo cổ hay đau nhức như các loại ghế chỉ ngã ra biên độ nhất định. Nhìn lại ngoại hình, diện mạo của chiếc xe Yunduo khác hẳn những mẫu xe Baojun đang bán, các đường nét bo tròn hơn, rất hợp với tên gọi của xe. Cụm đèn pha tách rời là phương pháp thiết kế thông thường của gia đình Baojun, đèn chạy ban ngày dạng xuyên suốt khá bắt mắt, toàn bộ mặt trước trông rất nhiều lớp. Nhìn từ bên thân xe, xe áp dụng thiết kế mui lửng phổ biến, trang bị tay nắm cửa ẩn và mâm xe 5 chấu kéo thấp, tạo cảm giác thời trang nổi bật. Ở phía sau xe, đèn hậu xuyên thấu tạo tiếng vang cho phần đầu xe và một cánh gió đuôi vịt được cho là sẽ được thêm vào phần trên của cửa sổ sau. Về kích thước thân xe, chiếc xe điện Baojun Yunduo có các số đo như chiều dài, chiều rộng và chiều cao lần lượt là 4.295 x 1.850 x 1.652 mm, chiều dài cơ sở 2.700 mm. Về sức mạnh, động cơ được trang bị trên chiếc xe điện Baojun Yunduo mới tại Trung Quốc có công suất tối đa 136 mã lực và tầm hoạt động của pin sau 1 lần sạc đầy có thể lên tới 400 km, Pin lithium iron phosphate được sử dụng đến từ Liuzhou Huating New Energy Technology Co., Ltd. Baojun Yunduo sẽ ra mắt vào tháng 8/2023, với khoảng giá 150.000 nhân dân tệ, tương đương 500 triệu đồng, hứa hẹn sẽ nhận được nhiều sự quan tâm. Video: Giới thiệu xe điện Baojun Yunduo - "đối thủ" VinFast VF6.

