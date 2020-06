Bán Audi R8 V10, dân chơi Sài thành tậu Lamborghini biển Lào

Vào cuối tháng 5/2020, chủ xưởng độ xe nổi tiếng Việt Nam tậu siêu xe Audi R8 V10 Plus từng của Đông Nhi khiến dân tình trong nước không khỏi tò mò. Ngay sau đó, chủ nhân cũ của chiếc siêu xe màu đỏ này đã hé lộ mình đã bán chiếc Audi R8 V10 Plus với lý do sẽ tậu Lamborghini Aventador. Sau khi bán chiếc Audi R8 V10 Plus màu đỏ nổi tiếng, biker nổi tiếng Sài thành một thời chuẩn bị tậu siêu xe Lamborghini Aventador LP700-4. Nếu về đến Việt Nam, đây là chiếc Lamborghini Aventador LP700-4 thứ 2 tại dải đất hình chữ S mang biển số của Lào Lamborghini Aventador LP700-4 màu trắng và đỗ kế bên còn có một chiếc khác mang màu đen. Theo đó, để có thể trải nghiệm một mẫu siêu xe hoàn toàn mới của mình, chủ nhân cũ chiếc Audi R8 V10 Plus này, đồng thời cũng là một biker nổi tiếng Sài thành một thời đã đẩy nhanh chiếc Audi R8 V10 Plus để sớm rước về chiếc siêu xe Lamborghini Aventador LP700-4 màu trắng có lý lịch rất bí ẩn. Chiếc siêu xe Lamborghini Aventador LP700-4 sắp về garage của biker nổi tiếng Sài thành một thời hiện đang định cư ở Lào và chủ nhân đang gấp rút hoàn thành các thủ tục cần thiết để mang xe về dải đất hình chữ S để trải nghiệm. Hiện số lượng siêu xe biển Lào ở Việt Nam đang có 5 chiếc bao gồm Ferrari 458 Spider, McLaren 570S, Lamborghini Gallardo hay một chiếc Lamborghini Aventador LP700-4 độ Novitec của trưởng đoàn Car Passion đang sử dụng. Rõ ràng với mức thuế đắt đỏ hiện nay, việc mua Lamborghini Aventador LP700-4 từ thị trường nước ngoài về Việt Nam ít được giới mê xe quan tâm, thay vào đó, họ chọn những xe trên thị trường xe cũ hoặc mua xe từ các thị trường lân cận Việt Nam như Lào và Campuchia để sử dụng. Ưu điểm của việc này là các đại gia Việt có siêu xe chơi ngay không phải chờ đợi quá lâu, ngoài ra là mức giá khá rẻ. Điểm yếu có thể là việc những siêu xe này không được đăng ký biển trắng ở Việt Nam và mỗi tháng phải gia hạn lại giấy thông hành. Chiếc siêu xe Lamborghini Aventador LP700-4 biển Lào sắp về Việt Nam từng được chào bán chỉ hơn 7,1 tỷ đồng cho các đại gia Việt vào đầu năm nay. Xe chỉ mới lăn bánh được quãng đường chưa tới 1.200 km, với số đồng hồ công tơ mét này, gần như "siêu bò" trong tình trạng mới toanh. Ngoài bộ áo màu trắng, chiếc siêu xe Lamborghini Aventador LP700-4 biển Lào rao bán hơn 7,1 tỷ đồng có nội thất với ghế ngồi bọc da màu đỏ nổi bật. Khoang lái xe còn có nhiều chi tiết bọc da màu đen hay sợi carbon để tạo điểm nhấn. Siêu xe Lamborghini Aventador LP700-4 sử dụng khối động cơ V12, dung tích 6.5 lít, sản sinh công suất tối đa 700 mã lực và mô-men xoắn cực đại 690 Nm. Sức mạnh được truyền tới cả bốn bánh thông qua hộp số tự động 7 cấp ISR, nhờ đó, siêu xe Lamborghini Aventador LP700-4 biển Lào rao bán hơn 7,1 tỷ đồng có thể tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h trong thời gian 2,9 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 349 km/h Video: Ngắm siêu xe Lamborghini Aventador biển Lào tại Việt Nam.

Vào cuối tháng 5/2020, chủ xưởng độ xe nổi tiếng Việt Nam tậu siêu xe Audi R8 V10 Plus từng của Đông Nhi khiến dân tình trong nước không khỏi tò mò. Ngay sau đó, chủ nhân cũ của chiếc siêu xe màu đỏ này đã hé lộ mình đã bán chiếc Audi R8 V10 Plus với lý do sẽ tậu Lamborghini Aventador. Sau khi bán chiếc Audi R8 V10 Plus màu đỏ nổi tiếng, biker nổi tiếng Sài thành một thời chuẩn bị tậu siêu xe Lamborghini Aventador LP700-4. Nếu về đến Việt Nam, đây là chiếc Lamborghini Aventador LP700-4 thứ 2 tại dải đất hình chữ S mang biển số của Lào Lamborghini Aventador LP700-4 màu trắng và đỗ kế bên còn có một chiếc khác mang màu đen. Theo đó, để có thể trải nghiệm một mẫu siêu xe hoàn toàn mới của mình, chủ nhân cũ chiếc Audi R8 V10 Plus này, đồng thời cũng là một biker nổi tiếng Sài thành một thời đã đẩy nhanh chiếc Audi R8 V10 Plus để sớm rước về chiếc siêu xe Lamborghini Aventador LP700-4 màu trắng có lý lịch rất bí ẩn. Chiếc siêu xe Lamborghini Aventador LP700-4 sắp về garage của biker nổi tiếng Sài thành một thời hiện đang định cư ở Lào và chủ nhân đang gấp rút hoàn thành các thủ tục cần thiết để mang xe về dải đất hình chữ S để trải nghiệm. Hiện số lượng siêu xe biển Lào ở Việt Nam đang có 5 chiếc bao gồm Ferrari 458 Spider, McLaren 570S, Lamborghini Gallardo hay một chiếc Lamborghini Aventador LP700-4 độ Novitec của trưởng đoàn Car Passion đang sử dụng. Rõ ràng với mức thuế đắt đỏ hiện nay, việc mua Lamborghini Aventador LP700-4 từ thị trường nước ngoài về Việt Nam ít được giới mê xe quan tâm, thay vào đó, họ chọn những xe trên thị trường xe cũ hoặc mua xe từ các thị trường lân cận Việt Nam như Lào và Campuchia để sử dụng. Ưu điểm của việc này là các đại gia Việt có siêu xe chơi ngay không phải chờ đợi quá lâu, ngoài ra là mức giá khá rẻ. Điểm yếu có thể là việc những siêu xe này không được đăng ký biển trắng ở Việt Nam và mỗi tháng phải gia hạn lại giấy thông hành. Chiếc siêu xe Lamborghini Aventador LP700-4 biển Lào sắp về Việt Nam từng được chào bán chỉ hơn 7,1 tỷ đồng cho các đại gia Việt vào đầu năm nay. Xe chỉ mới lăn bánh được quãng đường chưa tới 1.200 km, với số đồng hồ công tơ mét này, gần như "siêu bò" trong tình trạng mới toanh. Ngoài bộ áo màu trắng, chiếc siêu xe Lamborghini Aventador LP700-4 biển Lào rao bán hơn 7,1 tỷ đồng có nội thất với ghế ngồi bọc da màu đỏ nổi bật. Khoang lái xe còn có nhiều chi tiết bọc da màu đen hay sợi carbon để tạo điểm nhấn. Siêu xe Lamborghini Aventador LP700-4 sử dụng khối động cơ V12, dung tích 6.5 lít, sản sinh công suất tối đa 700 mã lực và mô-men xoắn cực đại 690 Nm. Sức mạnh được truyền tới cả bốn bánh thông qua hộp số tự động 7 cấp ISR, nhờ đó, siêu xe Lamborghini Aventador LP700-4 biển Lào rao bán hơn 7,1 tỷ đồng có thể tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h trong thời gian 2,9 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 349 km/h Video: Ngắm siêu xe Lamborghini Aventador biển Lào tại Việt Nam.