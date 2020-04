Ngắm siêu phẩm Lamborghini Aventador Liberty Walk màu nâu độc đáo

Bên cạnh gói độ tiêu chuẩn, thương hiệu đình đám Liberty Walk từ Nhật Bản đã từng đem tới cho những chiếc siêu xe Lamborghini Aventador 50 bộ kit nâng cấp bản giới hạn, đem lại cho Aventador vẻ ngoài hầm hố hơn nhiều lần so với gói độ phiên bản thương mại. Có thể nói, đây là một trong những gói độ thành công nhất cũng như nhận được nhiều lời khen từ những người mê xe trên toàn thế giới bởi gói độ đã đem lại cho chiếc xe một vẻ ngoại mới lạ, hầm hố cùng điểm đặc trưng của hãng chính là những ốp hông xe rộng, cánh gió lớn cùng với phần thân xe được hạ sát đất với phuộc nâng hạ độ. Tuy nhiên, trên chiếc Lamborghini Aventador Liberty Walk lần này, chiếc xe lại không được trang bị bộ kit độ thân rộng quen thuộc, thay vào đó là một bộ body kit khác với những nâng cấp có phần “nhẹ nhàng” hơn. Bộ body kit này cũng đã được ra mắt cách đây khá lâu, tuy nhiên không quá phổ biến như gói độ thân rộng. Gói độ này chỉ đem đến cho chiếc xe phần cản trước mới, các líp trước, thân và đuôi sau xe cùng cánh gió cách điệu. Phần cản trước đã được thiết kế lại, khác biệt một chút so với phiên bản gốc với bộ chia được thiết kế góc cạnh kết hợp cùng líp trước kéo dài. Ngoài ra, xe còn được trang bị một bộ đèn chạy ban ngày LED đã được tích hợp gọn gàng vào các hốc gió cản trước. Thay cho những bộ mâm Forgiato thường thấy trên những chiếc xe Lamborghini độ Liberty Walk, chiếc xe này được trang bị bộ mâm RS 12 đến từ thương hiệu PUR. Mâm xe được sơn màu xám nòng súng mạnh mẽ với 5 chấu cong khỏe khoắn, ăn nhập với vẻ ngoài đầy hầm hố của chiếc xe. Về màu sắc, có lẽ đây không phải là màu gốc của chiếc xe khi xuất xưởng, có lẽ đã được sơn lại hoặc đổi màu theo phương thức wrap. Màu sắc này rất độc đáo khi dưới ánh mặt trời, lớp sơn phản chiếu ánh vàng bắt mắt. Nội thất của chiếc xe cũng đã được nâng cấp với da màu trắng kết hợp trên nền da tối màu, đi kèm với đó chính là những họa tiết đan chéo trên phần ghế xe cũng như các bụng cửa, đem lại cảm giác đầy sang trọng và thoải mái, trái ngược lại hoàn toàn với vẻ hầm hố của ngoại thất chiếc xe. Thông thường, những gói độ đến từ Liberty Walk sẽ không can thiệp tới phần động cơ. Những gói độ này sẽ chỉ đem lại những nâng cấp về ngoại thất, khiến cho chiếc xe trở nên hầm hố hơn khi di chuyển trên đường phố. Tại Việt Nam, phong trào nâng cấp xe với những gói độ Liberty Walk rất phát triển khi đã có tới 6 chiếc xe được lắp đặt các gói độ thân rộng đắt giá, mới đây nhất chính là chiếc Ferrari 458 Liberty Walk Silhouette GT. Video: Lamborghini Aventador Liberty Walk tại Geneva Motor Show.

