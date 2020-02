Lamborghini Aventador phong cách máy bay tàng hình từ Mansory

Đến nay, đã gần một thập kỷ trôi qua nhưng gói độ độc đáo này cùng việc sản xuất giới hạn của nó vẫn khiến đây trở thành một trong những gói độ được đánh giá là đẹp nhất và “có giá” nhất của Aventador. Và mới đây, một chiếc siêu xe Lamborghini Aventador với độ Mansory Carbonado Apertos được rao bán với giá ngang với những chiếc hypercar trên thị trường. Lamborghini Aventador Carbonado Apertos là một bản độ đặc biệt của Mansory dành cho Aventador lấy cảm hứng từ những chiếc máy bay tàng hình. Với gói độ này, chỉ có chính tay Mansory hoặc các đại lý được ủy quyền của họ mới có thể lắp đặt chúng lên chiếc siêu xe nhà bò tót. Chiếc Lamborghini Aventador Mansory Carbonado này được làm trên nền một chiếc Aventador S đời 2018 thay vì trên những chiếc Aventador LP700-4 như trước. Đây cũng là chiếc Carbonado mới nhất trong số ba chiếc sở hữu gói độ này từng lăn bánh trên phố khi chỉ mới đi được 1.741 km. Hiện tại, giá xe Lamborghini Aventador đặc biệt này đang được rao bán lên đến 789.500 USD, cao ngang với những chiếc hypercar đang được bán trên thị trường Giống với những chiếc Carbonado khác, chiếc xe cũng sở hữu phần ngoại thất được thay thế hoàn toàn bởi những mảnh thân xe do Mansory chế tạo. Tất cả những mảnh thân xe này đều được làm bằng sợi carbon nhẹ với những đường nét riêng, không giống bất kì loại vân carbon nào trên thị trường hiện tại. Thêm vào đó, gói độ này cũng mang đến cho xe thiết kế hầm hố hơn nhiều so với nguyên bản. Ở phía trước, đầu xe hầm hố với hai hốc gió lớn mở rộng cùng những lỗ thoát gió dạng vây cá mập đặt tại nắp capo. Trong khi đó, phía sau, phần cản va được thiết kế lại to lớn hơn, đi cùng cánh gió cố định phía trên và nhiều chi tiết khác đi kèm. Ở bản độ này, Mansory đã làm rộng thân xe đến 40 mm ở trục bánh trước và 50 mm ở trục bánh sau, cùng với đó là hệ thống treo mới giúp chiếc xe trở nên thấp hơn. Xe cũng được trang bị bộ mâm bằng carbon đúc với thiết kế năm chấu hình turbine, kích thước 20 inch và 21 inch, giống với trên Lamborghini Reventón do Mansory sản xuất. Để tạo điểm nhấn cho ngoại thất, hãng độ đã thêm vào những đường sơn màu đỏ chạy dọc thân xe cũng như viền lốp và gương. Thông thường, những chiếc xe được độ qua tay Mansory sẽ được bọc lại nội thất cùng ốp sợi carbon trang trí. Tuy nhiên, chiếc Carbonado Apertos này lại chỉ được nâng cấp nhẹ với vô-lăng bằng sợi carbon đặc biệt. Tất cả những chi tiết còn lại của nội thất đều được giữ nguyên giống với khi chiếc xe vừa được lăn bánh khỏi nhà máy. Khi ra mắt Carbonado, Mansory cũng ra mắt gói nâng cấp động cơ cho bản độ này với công suất cực đại lên đến 1.200 mã lực. Tuy nhiên, chiếc Carbonado Apertos đang được rao bán này lại không được nâng cấp động cơ. Theo như trang rao bán, chiếc xe vẫn có công suất 731 mã lực đến từ khối động cơ V12 hút khí tự nhiên, đây là sức mạnh nguyên bản của Aventador S. Vậy, với gần 1 triệu USD trong tay, bạn sẽ chọn một chiếc Aventador với ngoại thất hoàn toàn bằng sợi carbon với chỉ 3 chiếc trên thế giới? Hay thay vào đó, chọn một chiếc hypercar đã qua sử dụng với mức giá tương đương? Video: Siêu xe Lamborghini Aventador SV Roadster độ Mansory.

