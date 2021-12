Avatr 11 - xe ôtô điện đầy "sang chảnh" của hãng điện thoại Huawei

Mới đây, công ty Avatr Technology đã chính thức công bố thương hiệu xe của riêng mình ở Thượng Hải, Trung Quốc với tên gọi Avatr, một đơn vị có sự hỗ trợ phía sau của Changan Auto, CATL, Huawei, và một số cổ đông nhỏ khác. Mẫu Avatr 11 2022 mới mẻ này có tên đơn giản là một mẫu SUV coupe chạy điện công nghệ cao, sẽ ra mắt thị trường Trung Quốc vào quý 2 năm 2022. Nhìn vẻ ngoài, Avatr 11 chạy điện có một thiết kế đặc sắc với đèn pha kéo sắc cạnh như dạo cao và thân vỏ cực kỳ trơn mượt. Avatr Technology là công ty kế nhiệm đơn vị liên doanh giữa Changan-NIO, vốn ra mắt lần đầu trong năm 2018. Vì những rắc rối tài chính của NIO trong năm 2018 và 2019, Changan đã trở thành cổ đông chính, và là động lực đằng sau sự phát triển thương hiệu xe mới này. Dưới cấu trúc hiện tại, Changan chịu trách nhiệm cho tổng thể thiết kế, phát triển, và sản xuất của xe Avatr. Cổ đông lớn thứ hai, CATL, có nhiệm vụ phát triển bộ pin và phần mềm liên quan. Huawei, dù không phải là cổ đông, nhưng có nhận hợp tác phát triển phần mềm và phần cứng cho hệ thống kết nối, thông tin giải trí, và lái xe thông minh. Mẫu xe đầu tiên của thương hiệu, Avatr 11 được chế tạo dựa trên khung gầm xe điện EP1 của Changan. Hệ thống thông tin giải trí, kết nối, và tất cả các chức năng hỗ trợ người lái đều được gộp chung vào một nền tảng “mạng lưới điện thông minh” gọi là CHN, do Changan, CATL và Huawei cùng phát triển. Công suất tính toán xử lý kết hợp của nó là 400 TOPS. Nhìn vẻ ngoài, Avatr 11 có một thiết kế đặc sắc với đèn pha kéo sắc cạnh như dạo cao và thân vỏ cực kỳ trơn mượt. Tuy nhiên, phần thiết kế thú vị nhất là nằm ở phía sau, với cửa sau fastback, cửa kính sau hẹp, đuôi xe rất cao tích hợp cánh gió. Có thể nói rằng, mẫu xe này trông khác biệt so với mọi thứ có tại thị trường Trung Quốc lúc này. Nhìn vẻ ngoài, Avatr 11 có một thiết kế đặc sắc với đèn pha kéo sắc cạnh như dạo cao và thân vỏ cực kỳ trơn mượt. Tuy nhiên, phần thiết kế thú vị nhất là nằm ở phía sau, với cửa sau fastback, cửa kính sau hẹp, đuôi xe rất cao tích hợp cánh gió. Có thể nói rằng, mẫu xe này trông khác biệt so với mọi thứ có tại thị trường Trung Quốc lúc này. Avatr 11 có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong vòng 4 giây, có khả năng sạc pin nhanh bằng nguồn cao áp hơn 200 kW và phạm vi di chuyển 700 km theo chu kỳ NEDC. Avatr 11 sẽ được định vị là mẫu xe điện hạng sang cao cấp, một phân khúc mà nó sẽ cạnh tranh trực tiếp với NIO ES8 và XPeng G9 sắp ra mắt. Thông tin giá xe Avatr 11 2022 và thông số kỹ thuật sẽ được công bố vào năm sau. Video: Chi tiết SUV lai Coupe Avatr 11 2022 mới.

