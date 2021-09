Điểm mặt những mẫu xe SUV đáng mua nhất năm 2021

Hyundai SantaFe

Mẫu xe đầu tiên trong danh sách top xe SUV đáng mua nhất 2021 là Hyundai SantaFe. Mẫu xe này được giới phê bình đánh giá cao nhờ khả năng vận hành ổn định, tiết kiệm và nhiều trang bị tiện nghi cao cấp. Mẫu SUV 7 chỗ tới từ Hàn Quốc vừa cập nhật phiên bản nâng cấp tại thị trường Việt Nam từ tháng 5 vừa qua và nó đã nhanh chóng khẳng định được sức hút của mình với người dùng. Alfa Romeo Stelvio

Alfa Romeo Stelvio là một trong hai mẫu xe duy nhất trong danh sách top 10 xe SUV đáng mua nhất năm 2021 không được bán ra tại Việt Nam. Chính vì vậy, mẫu SUV có nguồn gốc từ Ý vốn còn rất xa lạ với người tiêu dùng trong nước. Alfa Romeo Stelvio sở hữu kiểu dáng thiết kế ấn tượng và năng động, đây là mẫu xe đang được rất nhiều người trẻ tại châu Âu quan tâm. Skoda Kodiaq

Bên cạnh Alfa Romeo Stelvio, Skoda Kodiaq cũng không được bán ra tại Việt Nam. Tuy vậy, mẫu SUV 7 chỗ giá mềm có nguồn gốc từ Séc này cũng từng được tạp chí Top Gear bình chọn là một những những mẫu xe gia đình tốt nhất nhờ vào giá bán hợp lý. Mercedes-Benz GLE

Không khó hiểu khi "đàn em" của Mercedes-Benz GLS, mẫu GLE đã xuất sắc lọt vào danh sách 10 mẫu SUV đáng mua nhất năm 2021. Mẫu xe này sở hữu vô vàn những điều thú vị khi kết hợp được các yếu tố chuẩn xe sang, từ mặt vận hành êm ái, thiết kế bắt mắt và hiện đại, các trang bị tiện nghi cao cấp. Hiện nay, Mercedes-Benz GLE đang được bán ra tại Việt Nam một phiên bản duy nhất là GLE 450 4Matic. Jeep Wrangler

Là một cái tên mới ra nhập thị trường Việt, Jeep Wrangler là mẫu SUV địa hình nổi tiếng tại nhiều quốc gia, bao gồm ở cả quê hương Mỹ. Thế mạnh lớn nhất của Jeep Wrangler được đánh giá tới từ khả năng vận hành off-road đỉnh cao, tngoại thất hầm hố. Tuy vậy, các trang bị trên Jeep Wrangler lại chưa thực sự gây ấn tượng khi so sánh với các đối thủ trong cùng phân khúc. Hiện mẫu xe này đang được phía Jeep Việt Nam bán ra với 3 phiên bản, bao gồm bản Sport, bản Sahara và bản Rubicon. Land Rover Defender

Nhắc tới những mẫu SUV đáng ao ước nhất thì không thể bỏ qua các mẫu xe đến từ gia đình Land Rover. Mẫu xe đầu tiên của thương hiệu này xuất hiện trong danh sách 10 mẫu SUV đáng mua nhất năm 2021 là Land Rover Defender, một mẫu SUV Off-road trứ danh của thương hiệu xe sang Anh Quốc. Trên phiên bản hoàn toàn mới, Land Rover Defender đã được cải tiến lại toàn bộ các chi tiết từ thiết kế, vận hành và trang bị. Range Rover

Khác với kiểu dáng và phong cách off-road chuyên sâu như Defender hay Discovery, dòng xe Range Rover của Land Rover hướng tới sự hoàn mỹ và đẳng cấp. Đây là một nhãn hiệu xe không thể thiếu trong garage của bất cứ một đại gia nào. Đối với dòng xe Range Rover, khách hàng cũng có thể lựa chọn rất nhiều kiểu dáng, kích cỡ xe và thiết kế khác nhau, bao gồm từ mẫu SUV cỡ nhỏ Evoque, mẫu SUV cỡ trung Velar hay mẫu SUV cỡ lớn Range Rover thùng to hay tuỳ biến... Volvo XC90

Đến từ thương hiệu "An toàn nhất thế giới", Volvo XC90 đang là mẫu xe được rất nhiều doanh nhân, đại gia trên thế giới ưa chuộng. Không chỉ vậy, khi đến với Volvo XC90, khách hàng sẽ được trải nghiệm sự tinh tế, sang trọng nhưng không hoa mỹ hay phô trương, một phong cách Bắc Âu đơn giản sẽ chiều chuộng mọi cảm xúc của người sử dụng. Bentley Bentayga

Được ví như một "quý tộc Anh" trên đường phố và là đối thủ truyền kiếp là Rolls-Royce, những khách hàng của Bentley nói chung và Bentley Bentayga nói riêng hoàn toàn có thể tự tay điều khiển những chiếc xe của mình mà không lo bị coi là tài xế. Tất nhiên, đánh đổi lấy điều này, giá trị những chiếc Bentley hay Bentley Bentayga cũng thường chỉ dành cho tầng lớp thượng lưu. Aston Martin DBX

Lần đầu tiên trong lịch sử, hãng siêu xe nổi tiếng nước Anh - Aston Martin cho ra đời một mẫu SUV, đó chính là DBX. Mang đúng giá trị của thương hiệu, Aston Martin DBX mang thiên hướng của một mẫu xe thể thao nhưng đa dụng và tiện nghi hơn. Điều này đã đặt Aston Martin DBX lên hàng đối thủ cạnh tranh trực tiếp với mẫu Lamborghini Urus, một mẫu xe tuy mới ra mắt nhưng đã nhanh chóng khẳng định được vị thế của mình trong thế giới siêu xe Video: Top SUV tốt nhất năm 2021 tại thị trường Mỹ.

