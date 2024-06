Audi Q8 e-Tron 2024 - SUV điện hạng sang chốt lịch ra mắt Việt Nam

Vào hồi tháng 4/2023, tại sự kiện Audi House Of Progress tổ chức ở Singapore, mẫu SUV điện hạng sang Q8 e-Tron đã được mang đến trưng bày. Cũng trong sự kiện này, thông tin về việc Audi Q8 e-Tron 2024 bán tại Việt Nam đã được công bố. Tuy nhiên, phải đến hơn 1 năm sau, mẫu SUV thuần điện Audi Q8 e-Tron 2024 mới chuẩn bị ra mắt thị trường Việt Nam. Theo đó, hãng Audi sẽ giới thiệu mẫu xe này với khách hàng trong nước vào ngày 18/6/2024 tới đây. Q8 e-Tron sẽ là mẫu xe điện thứ ba mà thương hiệu Audi phân phối chính hãng ở Việt Nam, sau e-tron và e-tron GT. Audi Q8 e-Tron trên thực tế chính là phiên bản nâng cấp và đổi tên của dòng xe e-Tron SUV. So với phiên bản cũ, xe không chỉ đổi tên mà còn được cải tiến nhẹ về mặt thiết kế. Theo đó, Audi Q8 e-tron được trang bị lưới tản nhiệt mới với họa tiết tổ ong. Không chỉ mang đến cảm giác giống xe xăng hơn ô tô điện, lưới tản nhiệt này còn có thể đóng/mở tự động để tối ưu hóa luồng không khí. Ngoài ra, lưới tản nhiệt còn đi kèm logo hình 4 vòng tròn đặc trưng của thương hiệu Audi và dải đèn LED định vị ban ngày nằm ngang. Bên cạnh đó là đèn pha LED ma trận đặc trưng của xe Audi, tích hợp dải đèn LED định vị ban ngày sắc sảo. Điểm nhấn tiếp theo ở ngoại hình của mẫu SUV hạng sang này là bộ vành hợp kim 22 inch với thiết kế 5 chấu mới. Trong khi đó, khu vực phía sau của Audi Q8 e-tron không thay đổi thiết kế so với phiên bản cũ. Xe vẫn sở hữu cụm đèn hậu với thiết kế nối liền hai bên ấn tượng. Bên dưới là cản sau được sơn màu đen bóng, tạo sự tương phản với thân xe. Tương tự thiết kế, kích thước của Audi Q8 e-tron cũng đã được điều chỉnh nhẹ. Xe sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.915 x 1.935 x 1.633 mm và chiều dài cơ sở 2.923 mm. Khoang lái của Audi Q8 e-Tron gần như giữ nguyên như cũ với thiết kế hướng về người lái. Bên trong mẫu xe này có những trang bị như bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch, màn hình cảm ứng trung tâm 10,1 inch và hệ điều hành MMI quen thuộc. Bên cạnh đó là màn hình cảm ứng 8,6 inch để chỉnh các tính năng của xe như hệ thống giải trí, kết nối, định vị, điều hoà,... Hiện chưa rõ Audi Q8 e-Tron được bán ở Việt Nam thuộc phiên bản nào. Ở thị trường quốc tế, xe có 3 phiên bản là Q8 50 e-tron quattro, Q8 55 e-tron và SQ8 e-tron. Ở phiên bản Q8 50 e-tron quattro, xe dùng 2 mô-tơ điện nằm trên 2 cầu với công suất tổng cộng 335 mã lực và mô-men xoắn cực đại 664 Nm. Mô-tơ điện này kết hợp với cụm pin lithium-ion 89 kWh, cho phép xe có thể chạy được 491 km sau một lần sạc đầy pin. Tiếp đến là Audi Q8 55 e-tron với công suất tổng cộng 402 mã lực và mô-men xoắn cực đại 664 Nm. Phiên bản này dùng pin 106 kWh nên có thể chạy được 582 km. Mạnh nhất là Audi SQ8 e-tron với 3 mô-tơ điện, mang đến tổng công suất 496 mã lực và mô-men xoắn cực đại 973 Nm. Nhờ đó, Audi Q8 e-Tron 2024 về Việt Nam có thể chạy được 494 km nhờ cụm pin 106 kWh. Audi Q8 e-Tron tương thích với cả sạc nhanh và sạc chậm. Thời gian sạc pin từ 10% - 80% bằng bộ sạc nhanh rơi vào khoảng 31 phút. Dự kiến, đến tháng 7/2024, phiên bản mới của mẫu SUV hạng sang Audi Q8 cũng sẽ được đưa về bán ở Việt Nam với 1 phiên bản là 55 TFSI quattro, đi kèm gói thiết kế S-line, và giá bán từ 4,1 tỷ đồng. Video: Giới thiệu SUV hạng sang điện Audi Q8 e-Tron 2024 mới.

