Audi Q7 và Q8 mới “đổ bộ” Việt Nam, từ 3,59 - 4,2 tỷ đồng

Audi Q7 và Q8 2024 mới có giá khởi điểm lần lượt là 3,59 tỷ đồng và 4,2 tỷ đồng. Hiện cả hai mẫu xe này đã có mặt tại các showroom của Audi trên toàn quốc để khách hàng có thể đến tham quan, trải nghiệm. Phiên bản Audi Q7 45 TFSI quattro là mẫu SUV đầu bảng của thương hiệu, sở hữu những công nghệ và thiết kế tiên phong trong phân khúc. Đây cũng chính là mẫu SUV đầu tiên mà Audi giới thiệu đến khách hàng toàn cầu vào năm 2005. Sau gần hai thập kỷ phát triển, Audi Q7 đã trở thành một thiết kế chuẩn mực và cũng là nền tảng để thương hiệu phát triển nhiều dòng SUV khác. Chiếc xe như được thổi vào một luồng sinh khí mới với thiết kế khỏe khoắn và thanh lịch hơn. Ngôn ngữ thiết kế của mẫu xe SUV hạng sang Audi Q7 2024 mới giúp tính đơn giản hóa càng được làm rõ tại nhiều chi tiết ngoại thất, đặc biệt là lưới tản nhiệt khung đơn Audi Singleframe biểu trưng của thương hiệu, giúp phân biệt giữa 2 phiên bản tiêu chuẩn và thể thao S line. Thiết kế mâm tiêu chuẩn có kích thước lên đến 20 inch thay vì 19 inch trên phiên bản tiền nhiệm, giúp mang đến vẻ ngoài bề thế hơn cho chiếc SUV 7 chỗ này. Đặc biệt nhất, Audi Q7 phiên bản mới tại Việt Nam được trang bị tiêu chuẩn tùy chọn cụm đèn trước công nghệ LED Matrix với đồ họa cách tân. Chi tiết này cung cấp khả năng chiếu sáng chính xác cùng độ phân giải cao, đồng thời giảm đáng kể độ chói sáng cho xe đi ngược chiều hoặc xe đi phía trước. Cụm đèn hậu cũng được thiết kế lại, kết hợp cùng cụm đèn trước LED Matrix, là những nhân tố giúp chiếc Audi Q7 thu hút mọi ánh nhìn tại mọi nơi chiếc xe đi qua. Nội thất của Audi Q7 mới là sự kết hợp hoàn hảo giữa thiết kế công thái học và công nghệ hiện đại. Mỗi chi tiết đều được tính toán kỹ lưỡng để mang đến sự thoải mái tối đa cho người dùng, đồng thời thể hiện đẳng cấp và phong cách của thương hiệu Audi. Với trang bị tiêu chuẩn Audi Virtual Cockpit, thông tin được hiển thị trực quan và sinh động, giúp người lái luôn nắm bắt mọi tình hình trên đường. Phiên bản thể thao S line được bổ sung nhiều tùy chọn cao cấp như ghế thể thao được bọc da Valcona cao cấp có dập nổi logo chữ "S", vô lăng thể thao, các chi tiết ốp trang trí bằng nhôm xước mờ, chức năng hiển thị thông tin trên kính chắn gió, ốp bệ cửa bằng nhôm ở phía trước và phía sau có logo chữ "S" phát sáng… Audi Q7 45 TFSI quattro được trang bị động cơ xăng tăng áp 4 xy-lanh thẳng hàng với công suất tối đa 252 mã lực và mô-men xoắn cực đại 370 Nm. Kết hợp với động cơ này là hộp số 8 cấp Tiptronic và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian quattro. Cơ cấu trên giúp Audi Q7 45 TFSI có khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong 7,3 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 230km/h. Như thường lệ, để đáp ứng nhu cầu sử dụng thực tế, Audi cũng cho phép khách hàng cá nhân hóa hơn nữa chiếc Q7 của mình. Chủ sở hữu có thể tùy biến chiếc SUV theo sở thích và nhu cầu cá nhân. Các lựa chọn tuỳ biến trên Audi Q7 mới được mở rộng từ màu sắc ngoại thất, gói trang trí, thiết kế mâm... Được giới thiệu tới thị trường toàn cầu vào năm 2018, muộn hơn so với Q7 (2005), mẫu Audi Q8 55 TFSI quattro vẫn tiếp tục đón nhận sự yêu mến của giới mộ điệu và chinh phục nhiều thị trường trọng điểm, trong đó có Việt Nam. Sở hữu thiết kế coupe thể thao với tính tiện nghi đa dụng của một chiếc SUV, Audi Q8 trở thành một lựa chọn hấp dẫn khi theo đuổi phương châm “Vorsprung durch Technik” (Tiên phong trong Công nghệ). Được phân phối với phiên bản Q8 55 TFSI quattro, chiếc SUV thể thao này được trang bị tiêu chuẩn gói nâng cấp S line mạnh mẽ. Sự thay đổi này được biểu đạt rõ ràng ở lưới tản nhiệt khung đơn, giờ đây được nâng cấp với các họa tiết giọt nước chữ L. Kết hợp cùng gói thiết kế phong cách đen lịch lãm, nhiều chi tiết được hoàn thiện với bề mặt tối màu, làm bật lên những đường nét khỏe khoắn mà Audi Q8 luôn tự hào. Cụm đèn trước LED Matrix tiêu chuẩn hội tụ những đỉnh cao về công nghệ chiếu sáng, giúp tối ưu mức độ an toàn và đồng thời giúp chiếc SUV nổi bật hơn. Tính thể thao của Audi Q8 còn thể hiện ở thông số và hiệu suất vận hành. Chiếc SUV này được trang bị động cơ V6 tăng áp 3.0L kết hợp công nghệ mild-hybrid 48V, cho ra tổng công suất lên đến 340 mã lực và mô-men xoắn 500 Nm. Công nghệ này vừa giúp tiết kiệm năng lượng khi thu hồi năng lượng khi xe chạy trớn, đồng thời cung cấp công suất tức thời mỗi khi người lái cần vượt xe một cách mượt mà và hiệu quả. Xe cũng được trang bị hộp số tự động 8 cấp Tiptronic và hệ thống dẫn động 4 bánh toàn thời gian quattro, giờ đây được bổ sung thêm bộ khóa vi sai trung tâm. Những nâng cấp này giúp Audi Q8 55 TFSI quattro có khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h chỉ trong 5,6 giây, trước khi đạt tốc độ tối đa 250km/h. Bên trong xe trang bị màn hình kỹ thuật số Audi Virtual Cockpit 12,3 inch có khả năng thay đổi nhiều giao diện khác nhau, đồng thời hiển thị tất cả các thông tin cần thiết cho người lái. Camera 360 được trang bị tiêu chuẩn trên Audi Q8 để gia tăng sự tiện nghi và tính an toàn dù chỉ di chuyển trong thành phố hay trên những hành trình dài. Màn hình cảm ứng MMI 10,1 inch phía trên hiển thị kiểm soát các thông tin giải trí, trong khi màn hình 8,6 inch phía dưới hiển thị nhiệt độ điều hòa và các chức năng tiện ích khác. Thao tác của người dùng trở nên nhanh chóng và đơn giản thông qua chức năng xác nhận bằng âm thanh và xúc giác ngay khi đầu ngón tay nhấn vào kích hoạt từng tính năng. Audi Q8 mới tại thị trường Việt Nam sẽ được bổ sung tiêu chuẩn hệ thống hiển thị thông tin trên kính chắn gió (HUD) và các cổng sạc USB - type C ở hàng ghế trước và sau. Mẫu SUV này còn được trang bị các hệ thống an toàn và hỗ trợ lái mới nhất, ví dụ như tính năng cảnh báo làn đường và tính năng tiền cảnh báo Audi. Không có gì ngạc nhiên khi Audi Q8 đã xuất sắc đạt chứng nhận 5 sao cao nhất tại các cuộc thử nghiệm an toàn của Euro NCAP tại Châu Âu. Để hoàn thiện sự ưu đãi dành cho khách hàng, Audi Việt Nam tặng thêm tính năng đèn LED chiếu sáng ở cửa trước và cửa sau. Khi cửa mở, đèn chiếu biểu tượng logo 4 vòng trong của Audi sẽ chiếu xuống đất bằng công nghệ LED giúp thuận lợi khi ra vào xe. Đặc biệt, lần đầu tiên Đế sạc điện thoại không dây Audi được trang bị tiêu chuẩn trên Audi Q8 tại thị trường Việt Nam. Với chức năng này, điện thoại thông minh vừa có thể kết nối với xe qua Bluetooth để phát nhạc hoặc nghe điện thoại vừa có thể sạc không cần dây trên xe. Các chức năng này là tùy chọn nhưng Audi Việt Nam đã đặt hàng và trang bị tiêu chuẩn trên xe như một ưu đãi thêm dành cho khách hàng của mình. Video: Chi tiết SUV hạng sang Audi Q7 thế hệ mới tại Việt Nam.

