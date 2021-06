Audi Q2 2021 ra mắt tại Việt Nam, khoảng 1,7 tỷ đồng

Thiết kế tân tiến, nhỏ gọn và cảm giác lái thú vị: Audi Q2 đã hoàn toàn tạo được dấu ấn riêng ngay từ khi ra mắt thị trường 4 năm trước. Diện mạo Audi Q2 thế hệ mới nay được làm sắc nét hơn giúp phần ngoại thất thêm phần khác biệt nhờ thiết kế hoàn thiện nổi bật cùng đèn pha mới. Audi Q2 thực sự là một chiếc xe bắt mắt – và giờ đây việc trải nghiệm lái thậm chí còn thú vị hơn. Audi Q2 2021 mới là một chiếc xe thể thao mạnh mẽ ngay từ cái nhìn đầu tiên với phong cách thể thao, thon dài và mạnh mẽ, các góc cạnh đều toát lên sự tự tin. Chiếc SUV nhỏ gọn dài 4,21m, dài hơn 17mm so với phiên bản tiền nhiệm. Trục cơ sở dài 2,589m, chiều rộng 1,79m, và chiều cao 1,55m được giữ nguyên. Hệ số cản gió nhờ hệ thống treo thể thao là 0,31 – chỉ số tốp đầu trong phân khúc SUV cỡ nhỏ. Các nhà thiết kế của Audi áp dụng mô-típ đa giác vốn là đặc trưng cho phần đầu xe, đường gân vai và tới cả đuôi xe: Cản sau tích hợp bộ ống xả hình ngũ giác lớn đặt ở 2 bên góc. Phần đầu xe cũng được sửa đổi và các bề mặt bên dưới đèn pha giờ đây cũng có giao diện đặc biệt hơn. Các khe gió rộng trong khuôn hình ngũ giác cũng xuất hiện một cách ấn tượng hơn, đặc biệt với tùy chọn thiết kế S line. Lưới tản nhiệt khung đơn hình bát giác được hạ thấp một chút so với bản tiền nhiệm, tạo ấn tượng phần đầu xe rộng hơn. Phần bên của trụ C được sơn cùng màu thân xe hoặc được thiết kế màu đen, xám. Các phần liên quan ở khu vực thấp hơn đều được sơn màu đen. Với phiên bản Audi Q2 S line ở Việt Nam, phần hông bên của trụ C dược sơn màu Bạc Selenite, các phần liên quan và ốp gương đều sẽ cùng màu thân xe, ngoài ra phần đầu xe được ốp các đường trang trí crom bắt mắt. Q2 được nâng cấp gói chiếu sáng với đèn pha LED thiết kế mới và đèn LED phía sau xe. Trong khoang nội thất rộng rãi của Audi Q2 2021 facelift mới có thể dễ dàng chở được 5 người ngồi. Cả 5 ghế ngồi của Audi Q2 đều được kết hợp giữa da thật và da tổng hợp, đa phần tối màu. Thiết kế nội thất cũng theo ngôn ngữ thiết kế liền mạch của phần ngoại thất. Các khe gió điều hòa với thiết kế phản lực và cần chuyển số cũng có kiểu dáng mới Audi Q2 được trang bị gói chiếu sáng nội thất áng sáng trắng: dải đèn trang trí trở thành điểm nhấn trang nhã trên bảng điều khiển và ở bên hông ốp trung tâm. Kính chắn gió màu xám sử dụng kính chịu nhiệt giống ở tất các các cửa bên. Khoang hành lý của chiếc SUV nhỏ gọn có dung tích 405 lít tương tự phiên bản tiền nhiệm, và có thể nới rộng lên tới 1.050 lít khi gập lưng hàng ghế sau xuống. Chức năng radio MMI plus giúp dễ dàng truy cập tất cả điều khiển tiện nghi bao gồm điều hòa và các tính năng giải trí. Nó bao gồm một bộ chỉnh DAB và màn hình màu 7 inch. Giao diện âm nhạc Audi và Bluetooth được trang bị tiêu chuẩn. Hệ thống hỗ trợ đỗ xe Audi plus và camera lùi hỗ trợ người lái điều khiển trong các tình huống phức tạp. Audi Q2 2021 tại Việt Nam trang bị hộp số tự động S tronic 8 cấp kết hợp với động cơ xăng 1.4 TFSI công suất 110 kW (150 mã lực), mô-men xoắn 250Nm trong khoảng 1.500 – 3.500 vòng/phút. Ở mức tải và tốc độ động cơ thấp, hệ thống hiệu suất của nó – xy lanh hoạt động theo yêu cầu (COD) sẽ tạm thời ngừng kích hoạt xy lanh thứ hai và thứ ba. Hộp số 8 cấp S tronic được trang bị tiêu chuẩn. Xe có thể tăng tốc từ 0 đến 100 km/h trong 8,5 giây. Vận tốc tối đa đạt 212 km/h. Ở chế độ kết hợp, động cơ 4 xi lanh được tinh chỉnh chỉ tiêu thụ 7,27 lít/100 km, thông số được đo bởi Cục Đăng Kiểm Việt Nam. Với khoảng sáng gầm xe 20 cm, chiếc SUV nhỏ gọn vận hành êm ái trên những đường gồ ghề. Hệ thống kiểm soát cân bằng điện tử ESC được tích hợp với chế độ off-road thông minh. Audi Q2 được trang bị vành hợp kim 17 inch 5 chấu chữ V kích thước 7.0J x 17 và cỡ lốp 215/55 R17. Audi chưa công bố giá bán chính thức cho Q2 2021. Tuy nhiên, phía đại lý đã tiết lộ giá xe Audi Q2 2021 khoảng 1,7 tỷ đồng. Phiên bản được trưng bày có gói S line sẽ có giá cao hơn một chút là 1,75 tỷ đồng. Với Q2, Audi đưa ra gói tuỳ chọn trang bị bổ sung, tức là khách hàng sẽ trả thêm tiền. Gói này sẽ nâng cấp về âm thanh, ánh sáng nội thất, ghế thể thao và tính năng kiểm soát hành trình. Video: Chi tiết SUV hạng sang Audi Q2 2021 vừa ra mắt tại Việt Nam.

Thiết kế tân tiến, nhỏ gọn và cảm giác lái thú vị: Audi Q2 đã hoàn toàn tạo được dấu ấn riêng ngay từ khi ra mắt thị trường 4 năm trước. Diện mạo Audi Q2 thế hệ mới nay được làm sắc nét hơn giúp phần ngoại thất thêm phần khác biệt nhờ thiết kế hoàn thiện nổi bật cùng đèn pha mới. Audi Q2 thực sự là một chiếc xe bắt mắt – và giờ đây việc trải nghiệm lái thậm chí còn thú vị hơn. Audi Q2 2021 mới là một chiếc xe thể thao mạnh mẽ ngay từ cái nhìn đầu tiên với phong cách thể thao, thon dài và mạnh mẽ, các góc cạnh đều toát lên sự tự tin. Chiếc SUV nhỏ gọn dài 4,21m, dài hơn 17mm so với phiên bản tiền nhiệm. Trục cơ sở dài 2,589m, chiều rộng 1,79m, và chiều cao 1,55m được giữ nguyên. Hệ số cản gió nhờ hệ thống treo thể thao là 0,31 – chỉ số tốp đầu trong phân khúc SUV cỡ nhỏ. Các nhà thiết kế của Audi áp dụng mô-típ đa giác vốn là đặc trưng cho phần đầu xe, đường gân vai và tới cả đuôi xe: Cản sau tích hợp bộ ống xả hình ngũ giác lớn đặt ở 2 bên góc. Phần đầu xe cũng được sửa đổi và các bề mặt bên dưới đèn pha giờ đây cũng có giao diện đặc biệt hơn. Các khe gió rộng trong khuôn hình ngũ giác cũng xuất hiện một cách ấn tượng hơn, đặc biệt với tùy chọn thiết kế S line. Lưới tản nhiệt khung đơn hình bát giác được hạ thấp một chút so với bản tiền nhiệm, tạo ấn tượng phần đầu xe rộng hơn. Phần bên của trụ C được sơn cùng màu thân xe hoặc được thiết kế màu đen, xám. Các phần liên quan ở khu vực thấp hơn đều được sơn màu đen. Với phiên bản Audi Q2 S line ở Việt Nam, phần hông bên của trụ C dược sơn màu Bạc Selenite, các phần liên quan và ốp gương đều sẽ cùng màu thân xe, ngoài ra phần đầu xe được ốp các đường trang trí crom bắt mắt. Q2 được nâng cấp gói chiếu sáng với đèn pha LED thiết kế mới và đèn LED phía sau xe. Trong khoang nội thất rộng rãi của Audi Q2 2021 facelift mới có thể dễ dàng chở được 5 người ngồi. Cả 5 ghế ngồi của Audi Q2 đều được kết hợp giữa da thật và da tổng hợp, đa phần tối màu. Thiết kế nội thất cũng theo ngôn ngữ thiết kế liền mạch của phần ngoại thất. Các khe gió điều hòa với thiết kế phản lực và cần chuyển số cũng có kiểu dáng mới Audi Q2 được trang bị gói chiếu sáng nội thất áng sáng trắng: dải đèn trang trí trở thành điểm nhấn trang nhã trên bảng điều khiển và ở bên hông ốp trung tâm. Kính chắn gió màu xám sử dụng kính chịu nhiệt giống ở tất các các cửa bên. Khoang hành lý của chiếc SUV nhỏ gọn có dung tích 405 lít tương tự phiên bản tiền nhiệm, và có thể nới rộng lên tới 1.050 lít khi gập lưng hàng ghế sau xuống. Chức năng radio MMI plus giúp dễ dàng truy cập tất cả điều khiển tiện nghi bao gồm điều hòa và các tính năng giải trí. Nó bao gồm một bộ chỉnh DAB và màn hình màu 7 inch. Giao diện âm nhạc Audi và Bluetooth được trang bị tiêu chuẩn. Hệ thống hỗ trợ đỗ xe Audi plus và camera lùi hỗ trợ người lái điều khiển trong các tình huống phức tạp. Audi Q2 2021 tại Việt Nam trang bị hộp số tự động S tronic 8 cấp kết hợp với động cơ xăng 1.4 TFSI công suất 110 kW (150 mã lực), mô-men xoắn 250Nm trong khoảng 1.500 – 3.500 vòng/phút. Ở mức tải và tốc độ động cơ thấp, hệ thống hiệu suất của nó – xy lanh hoạt động theo yêu cầu (COD) sẽ tạm thời ngừng kích hoạt xy lanh thứ hai và thứ ba. Hộp số 8 cấp S tronic được trang bị tiêu chuẩn. Xe có thể tăng tốc từ 0 đến 100 km/h trong 8,5 giây. Vận tốc tối đa đạt 212 km/h. Ở chế độ kết hợp, động cơ 4 xi lanh được tinh chỉnh chỉ tiêu thụ 7,27 lít/100 km, thông số được đo bởi Cục Đăng Kiểm Việt Nam. Với khoảng sáng gầm xe 20 cm, chiếc SUV nhỏ gọn vận hành êm ái trên những đường gồ ghề. Hệ thống kiểm soát cân bằng điện tử ESC được tích hợp với chế độ off-road thông minh. Audi Q2 được trang bị vành hợp kim 17 inch 5 chấu chữ V kích thước 7.0J x 17 và cỡ lốp 215/55 R17. Audi chưa công bố giá bán chính thức cho Q2 2021. Tuy nhiên, phía đại lý đã tiết lộ giá xe Audi Q2 2021 khoảng 1,7 tỷ đồng. Phiên bản được trưng bày có gói S line sẽ có giá cao hơn một chút là 1,75 tỷ đồng. Với Q2, Audi đưa ra gói tuỳ chọn trang bị bổ sung, tức là khách hàng sẽ trả thêm tiền. Gói này sẽ nâng cấp về âm thanh, ánh sáng nội thất, ghế thể thao và tính năng kiểm soát hành trình. Video: Chi tiết SUV hạng sang Audi Q2 2021 vừa ra mắt tại Việt Nam.