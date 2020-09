Audi Q2 2021 thêm cả tá công nghệ, chưa tới 700 triệu đồng

Về ngoại thất, Audi Q2 2021 mới hiện có chiều dài 4.210 mm, tăng một chút so với trước, trong khi, chiều rộng và chiều cao của xe không thay đổi. Xe có 5 màu sơn ngoại thất mới là Apple Green, Manhattan Grey, Navarra Blue, Turbo Blue, và Arrow Grey. Mẫu crossover Audi Q2 2021 được thiết kế dựa trên cảm hứng từ những hình khối đa giác, nổi bật nhất chính là tấm lưới tản nhiệt Singleframe hình bát giác đặc trưng được tinh chỉnh với họa tiết mới và đặt thấp hơn trước, giúp phần đầu xe trông rộng hơn, bề thế hơn. Bên cạnh đó, cản trước của xe cũng được tái thiết kế với hai hốc gió mới lớn hơn và thể thao hơn trước (trên các mẫu S line). Cũng tùy thuộc vào các biến thể mà cột C của xe sẽ được sơn đen, xám, bạc hoặc cùng màu thân xe. Đèn pha LED giờ đây là tính năng tiêu chuẩn cho mọi chiếc Audi Q2, mặt khác, đèn LED Matrix vẫn có sẵn dưới dạng tùy chọn mất phí. Trong khi đó, đèn ngày LED trên Q2 2021 được tạo thành từ đi-ốt LED lắp đặt phía sau các bộ phận quang học hình thoi, còn đèn báo rẽ được cấu tạo bởi 7 đèn LED khác. Đèn hậu LED cũng được cung cấp theo tiêu chuẩn với đèn lùi LED có hoặc không có xi nhan năng động (tùy chọn). Hoàn thiện các thay đổi ở bên ngoài là những bộ vành mới, Audi Q2 2021 có nhiều lựa chọn kích thước bánh xe khác nhau, từ loại 16 inch bọc trong lốp cao su 205/60 cho đến các mâm hợp kim 19 inch của Audi Sport đi kèm lốp 235/40. Với "dàn chân" lớn nhất, Audi cho biết Q2 sẽ có khoảng sáng gầm lên tới 150 mm, giúp chiếc SUV cỡ nhỏ có thể off-road nhẹ nhàng. Di chuyển vào bên trong, Audi Q2 2021 tiếp tục được trang bị buồng lái ảo 12,3 inch và màn hình trung tâm có kích thước 8,3 inch., kết hợp với dàn âm thanh cao cấp Bang & Olufsen 705 watt, 14 loa - Q2 là chiếc xe duy nhất trong phân khúc SUV cỡ nhỏ cao cấp sở hữu hệ thống âm thanh tuyệt vời này. Các khe gió điều hòa và bộ hộp số trên Q2 facelift đều được làm mới. Ngoài ra, sợi siêu nhỏ Dinamica đã được chọn làm vật liệu thay thế cho da Alcantara. Audi đã gộp tất cả chất liệu bọc và màu sắc nội thất của Q2 2021 thành 8 gói cấu hình. Không gian cốp xe vẫn ở mức 405 lít và tối đa là 1.050 lít khi gập hàng ghế sau. Khách hàng có thể đặt mua thêm các tùy chọn như ghế thể thao, cốp xe đóng/mở bằng điện và rơ-moóc phía sau... Audi Q2 2021 được trang bị động cơ xăng TSI Evo 1.5L 4 xi-lanh, sản sinh công suất 150 mã lực và mô-men xoắn cực đại 250Nm. Động cơ này có công nghệ ngắt xi-lanh theo yêu cầu với khả năng vô hiệu hóa tạm thời các xi-lanh thứ hai và thứ ba khi tải động cơ thấp. Mức tiêu thụ nhiên liệu của xe được đánh giá ở khoảng 5,1 - 5,4 lít / 100 km. Audi Q2 TSI Evo 1.5L được đi kèm với hộp số sàn sáu cấp tiêu chuẩn hoặc tùy chọn hộp số ly hợp kép S tronic bảy cấp, cùng hệ dẫn động cầu trước tiêu chuẩn và tùy chọn dẫn động 4 bánh toàn thời gian quattro. Về công nghệ an toàn, Audi Q2 2021 được trang bị hệ thống cảnh báo chệch làn đường và phanh tự động khẩn cấp phía trước theo tiêu chuẩn, cùng ba gói tùy chọn "Drive", "Safety" và "Park", mỗi gói cung cấp các bộ hệ thống hỗ trợ người lái khác nhau. "Drive" và "Park" là hai gói cần thiết hơn cả với tính năng hỗ trợ va chạm bên hông, cảnh báo xe cắt ngang phía sau và bộ cảm biến phía trước/sau của Audi. Ngoài ra, xe còn được trang bị hệ thống hỗ trợ hành trình thích ứng, cho phép lái xe bán tự động - chiếc xe tự đảm nhận việc tăng tốc, giảm tốc và đánh lái theo làn đường. Audi cho biết công nghệ lái bán tự động của Q2 mới có thể hoạt động trên toàn bộ dải tốc độ và được sử dụng song song với tính năng nhận dạng biển báo giao thông/tốc độ. Giá xe Audi Q2 2021 mới tại châu Âu từ 25.000 Euro (khoảng 687,2 triệu đồng). Video: Xem chi tiết Audi Q2 2021 thế hệ mới.

Về ngoại thất, Audi Q2 2021 mới hiện có chiều dài 4.210 mm, tăng một chút so với trước, trong khi, chiều rộng và chiều cao của xe không thay đổi. Xe có 5 màu sơn ngoại thất mới là Apple Green, Manhattan Grey, Navarra Blue, Turbo Blue, và Arrow Grey. Mẫu crossover Audi Q2 2021 được thiết kế dựa trên cảm hứng từ những hình khối đa giác, nổi bật nhất chính là tấm lưới tản nhiệt Singleframe hình bát giác đặc trưng được tinh chỉnh với họa tiết mới và đặt thấp hơn trước, giúp phần đầu xe trông rộng hơn, bề thế hơn. Bên cạnh đó, cản trước của xe cũng được tái thiết kế với hai hốc gió mới lớn hơn và thể thao hơn trước (trên các mẫu S line). Cũng tùy thuộc vào các biến thể mà cột C của xe sẽ được sơn đen, xám, bạc hoặc cùng màu thân xe. Đèn pha LED giờ đây là tính năng tiêu chuẩn cho mọi chiếc Audi Q2, mặt khác, đèn LED Matrix vẫn có sẵn dưới dạng tùy chọn mất phí. Trong khi đó, đèn ngày LED trên Q2 2021 được tạo thành từ đi-ốt LED lắp đặt phía sau các bộ phận quang học hình thoi, còn đèn báo rẽ được cấu tạo bởi 7 đèn LED khác. Đèn hậu LED cũng được cung cấp theo tiêu chuẩn với đèn lùi LED có hoặc không có xi nhan năng động (tùy chọn). Hoàn thiện các thay đổi ở bên ngoài là những bộ vành mới, Audi Q2 2021 có nhiều lựa chọn kích thước bánh xe khác nhau, từ loại 16 inch bọc trong lốp cao su 205/60 cho đến các mâm hợp kim 19 inch của Audi Sport đi kèm lốp 235/40. Với "dàn chân" lớn nhất, Audi cho biết Q2 sẽ có khoảng sáng gầm lên tới 150 mm, giúp chiếc SUV cỡ nhỏ có thể off-road nhẹ nhàng. Di chuyển vào bên trong, Audi Q2 2021 tiếp tục được trang bị buồng lái ảo 12,3 inch và màn hình trung tâm có kích thước 8,3 inch., kết hợp với dàn âm thanh cao cấp Bang & Olufsen 705 watt, 14 loa - Q2 là chiếc xe duy nhất trong phân khúc SUV cỡ nhỏ cao cấp sở hữu hệ thống âm thanh tuyệt vời này. Các khe gió điều hòa và bộ hộp số trên Q2 facelift đều được làm mới. Ngoài ra, sợi siêu nhỏ Dinamica đã được chọn làm vật liệu thay thế cho da Alcantara. Audi đã gộp tất cả chất liệu bọc và màu sắc nội thất của Q2 2021 thành 8 gói cấu hình. Không gian cốp xe vẫn ở mức 405 lít và tối đa là 1.050 lít khi gập hàng ghế sau. Khách hàng có thể đặt mua thêm các tùy chọn như ghế thể thao, cốp xe đóng/mở bằng điện và rơ-moóc phía sau... Audi Q2 2021 được trang bị động cơ xăng TSI Evo 1.5L 4 xi-lanh, sản sinh công suất 150 mã lực và mô-men xoắn cực đại 250Nm. Động cơ này có công nghệ ngắt xi-lanh theo yêu cầu với khả năng vô hiệu hóa tạm thời các xi-lanh thứ hai và thứ ba khi tải động cơ thấp. Mức tiêu thụ nhiên liệu của xe được đánh giá ở khoảng 5,1 - 5,4 lít / 100 km. Audi Q2 TSI Evo 1.5L được đi kèm với hộp số sàn sáu cấp tiêu chuẩn hoặc tùy chọn hộp số ly hợp kép S tronic bảy cấp, cùng hệ dẫn động cầu trước tiêu chuẩn và tùy chọn dẫn động 4 bánh toàn thời gian quattro. Về công nghệ an toàn, Audi Q2 2021 được trang bị hệ thống cảnh báo chệch làn đường và phanh tự động khẩn cấp phía trước theo tiêu chuẩn, cùng ba gói tùy chọn "Drive", "Safety" và "Park", mỗi gói cung cấp các bộ hệ thống hỗ trợ người lái khác nhau. "Drive" và "Park" là hai gói cần thiết hơn cả với tính năng hỗ trợ va chạm bên hông, cảnh báo xe cắt ngang phía sau và bộ cảm biến phía trước/sau của Audi. Ngoài ra, xe còn được trang bị hệ thống hỗ trợ hành trình thích ứng, cho phép lái xe bán tự động - chiếc xe tự đảm nhận việc tăng tốc, giảm tốc và đánh lái theo làn đường. Audi cho biết công nghệ lái bán tự động của Q2 mới có thể hoạt động trên toàn bộ dải tốc độ và được sử dụng song song với tính năng nhận dạng biển báo giao thông/tốc độ. Giá xe Audi Q2 2021 mới tại châu Âu từ 25.000 Euro (khoảng 687,2 triệu đồng). Video: Xem chi tiết Audi Q2 2021 thế hệ mới.