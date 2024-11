Audi e-tron GT 2025 tăng gần 500 triệu đồng, nhưng mạnh hơn

Khoảng 5 tháng sau khi được Audi giới thiệu trong một sự kiện ra mắt xe trực tuyến, dòng Audi e-tron GT 2025 mới đã chính thức ra mắt và chuẩn bị mở bán chính thức tại thị trường Mỹ Mặc dù về mặt kỹ thuật Audi e-tron GT 2025 chạy điện chỉ là một bản nâng cấp giữa vòng đời, với những thay đổi không đến nỗi quá triệt để nhưng giá khởi điểm của mẫu xe thể thao thuần điện này đã tăng thêm khá nhiều so với trước. Trên thế giới, dòng xe điện Audi e-tron GT 2025 có 3 cấu hình gồm S e-tron GT tiêu chuẩn, RS e-tron GT ở tầm giữa và RS e-tron GT Performance cao cấp nhất, mạnh mẽ nhất. Tuy nhiên tại Mỹ, hãng chỉ cho bán 2 cấu hình là S e-tron GT và RS e-tron GT Performance, mức giá xe Audi e-tron GT 2025 khởi điểm cho bản tiêu chuẩn bắt đầu ở mức 125.500 USD (khoảng 3,2 tỷ đồng), một mức cao hơn rất nhiều so với giá 106.500 USD (2,7 tỷ đồng) của chính cấu hình này ở đời cũ, trước khi được nâng cấp lên đời. Không phải ngẫu nhiên mà Audi lại cho tăng giá bán xe. Tỷ lệ thuận với mức giá tăng lên là hiệu năng xe cũng mạnh hơn đáng kể. Theo hãng Đức, cấu hình S e-tron GT 2025 tiêu chuẩn hiện tại có thể đạt tới công suất 670 mã lực, tức là thậm chí còn mạnh hơn cấu hình RS e-tron GT tầm giữa của đời xe trước đây (vốn chỉ có công suất tối đa 589 mã lực nhưng giá bán từng được định vị ở 147.000 USD – khoảng 3,7 tỷ đồng). Mẫu xe mới còn được trang bị hệ thống treo khí nén cải tiến, thậm chí còn tiên tiến hơn hệ thống cũ, có khả năng chủ động quản lý chuyển động của thân xe để giữ khung gầm cân bằng. Phạm vi hoạt động của biến thể mới này cũng cao hơn nhiều so với phiên bản tiền nhiệm, khi được điều chỉnh để tăng từ 400 km lên tới 483 km. Sự cải thiện này đến từ việc bản mới trang bị khối pin 105 kWh, dung lượng lớn hơn pin 93,4 kWh của mẫu cũ. Hiệu năng trên đường thẳng vì thế cũng tốt hơn rõ rệt. Audi S e-tron GT 2025 giờ đây chỉ cần 3,3 giây để tăng tốc từ 0-100 km/h, tức là nhanh hơn 0,6 giây so với mẫu cũ. Cấu hình RS e-tron GT Performance 2025 cao cấp nhất cũng mang lại những thay đổi thú vị. Công suất động cơ điện giờ đây lên tới 912 mã lực, tăng thêm rất nhiều so với 637 mã lực của phiên bản cũ, cho phép xe hoàn tất quãng đường 0-100 km/h chỉ trong 2,4 giây – nhanh nhất từ trước đến nay trong số các xe Audi sản xuất hàng loạt. Hãng Đức chưa tiết lộ thông số tầm di chuyển của cấu hình này, nhưng hứa hẹn rằng sẽ tốt hơn tất cả các cấu hình đời cũ. Giá bán của RS e-tron GT Performance 2025 chỉ cao hơn một chút, với mức khởi điểm từ 167.000 USD (4,2 tỷ đồng), tức là tăng nhẹ 19.900 USD (gần 500 triệu đồng) so với bản đời 2024 trước đây. Tất cả các mẫu xe Audi e-tron GT 2025 hiện đã có sẵn để đặt hàng thông qua các đại lý ở Mỹ và quá trình giao xe cho những khách hàng đặt mua sớm nhất sẽ được bắt đầu vào năm 2025. Video: Giới thiệu xe thể thao Audi e-tron GT 2025 chạy điện.

Khoảng 5 tháng sau khi được Audi giới thiệu trong một sự kiện ra mắt xe trực tuyến, dòng Audi e-tron GT 2025 mới đã chính thức ra mắt và chuẩn bị mở bán chính thức tại thị trường Mỹ Mặc dù về mặt kỹ thuật Audi e-tron GT 2025 chạy điện chỉ là một bản nâng cấp giữa vòng đời, với những thay đổi không đến nỗi quá triệt để nhưng giá khởi điểm của mẫu xe thể thao thuần điện này đã tăng thêm khá nhiều so với trước. Trên thế giới, dòng xe điện Audi e-tron GT 2025 có 3 cấu hình gồm S e-tron GT tiêu chuẩn, RS e-tron GT ở tầm giữa và RS e-tron GT Performance cao cấp nhất, mạnh mẽ nhất. Tuy nhiên tại Mỹ, hãng chỉ cho bán 2 cấu hình là S e-tron GT và RS e-tron GT Performance, mức giá xe Audi e-tron GT 2025 khởi điểm cho bản tiêu chuẩn bắt đầu ở mức 125.500 USD (khoảng 3,2 tỷ đồng), một mức cao hơn rất nhiều so với giá 106.500 USD (2,7 tỷ đồng) của chính cấu hình này ở đời cũ, trước khi được nâng cấp lên đời. Không phải ngẫu nhiên mà Audi lại cho tăng giá bán xe. Tỷ lệ thuận với mức giá tăng lên là hiệu năng xe cũng mạnh hơn đáng kể. Theo hãng Đức, cấu hình S e-tron GT 2025 tiêu chuẩn hiện tại có thể đạt tới công suất 670 mã lực, tức là thậm chí còn mạnh hơn cấu hình RS e-tron GT tầm giữa của đời xe trước đây (vốn chỉ có công suất tối đa 589 mã lực nhưng giá bán từng được định vị ở 147.000 USD – khoảng 3,7 tỷ đồng). Mẫu xe mới còn được trang bị hệ thống treo khí nén cải tiến, thậm chí còn tiên tiến hơn hệ thống cũ, có khả năng chủ động quản lý chuyển động của thân xe để giữ khung gầm cân bằng. Phạm vi hoạt động của biến thể mới này cũng cao hơn nhiều so với phiên bản tiền nhiệm, khi được điều chỉnh để tăng từ 400 km lên tới 483 km. Sự cải thiện này đến từ việc bản mới trang bị khối pin 105 kWh, dung lượng lớn hơn pin 93,4 kWh của mẫu cũ. Hiệu năng trên đường thẳng vì thế cũng tốt hơn rõ rệt. Audi S e-tron GT 2025 giờ đây chỉ cần 3,3 giây để tăng tốc từ 0-100 km/h, tức là nhanh hơn 0,6 giây so với mẫu cũ. Cấu hình RS e-tron GT Performance 2025 cao cấp nhất cũng mang lại những thay đổi thú vị. Công suất động cơ điện giờ đây lên tới 912 mã lực, tăng thêm rất nhiều so với 637 mã lực của phiên bản cũ, cho phép xe hoàn tất quãng đường 0-100 km/h chỉ trong 2,4 giây – nhanh nhất từ trước đến nay trong số các xe Audi sản xuất hàng loạt. Hãng Đức chưa tiết lộ thông số tầm di chuyển của cấu hình này, nhưng hứa hẹn rằng sẽ tốt hơn tất cả các cấu hình đời cũ. Giá bán của RS e-tron GT Performance 2025 chỉ cao hơn một chút, với mức khởi điểm từ 167.000 USD (4,2 tỷ đồng), tức là tăng nhẹ 19.900 USD (gần 500 triệu đồng) so với bản đời 2024 trước đây. Tất cả các mẫu xe Audi e-tron GT 2025 hiện đã có sẵn để đặt hàng thông qua các đại lý ở Mỹ và quá trình giao xe cho những khách hàng đặt mua sớm nhất sẽ được bắt đầu vào năm 2025. Video: Giới thiệu xe thể thao Audi e-tron GT 2025 chạy điện.