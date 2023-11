AITO M7 của Huawei "cháy hàng" với 80.000 đơn sau hơn một tháng

AITO M7 của Huawei cho ra mắt công chúng vào ngày 12/9/2023 và sau hơn một tháng ra mắt mẫu SUV này đã thu về được hơn 40.000 đơn đặt hàng. Theo Carnewschina, từ ngày 12/9 đến ngày 30/9, lượng đặt hàng trung bình mỗi ngày của AITO M7 là hơn 1.500 chiếc, đạt khối lượng tích lũy là 30.000 chiếc. Tại quê nhà, AITO M7 2023 mới được phân phối với 5 phiên bản, gồm 3 mẫu năm chỗ và 2 mẫu sáu chỗ, với mức giá dao động từ 249.800 – 329.800 NDT (khoảng 852 - 1,124 tỷ đồng). Mức giá này thấp hơn 40.000 NDT so với phiên bản gốc được ra mắt lần đầu tiên vào tháng 7/2022. Trong đó, phiên bản 5 chỗ thu về lượng đơn đặt hàng lớn nhất, chiếm 80% tổng khối lượng, còn lại 19% đến từ phiên bản 6 chỗ. Ông Yu Chengdong (Richard Yu) - Giám đốc điều hành của Huawei cho biết, công ty đã đầu tư hơn 500 triệu NDT vào AITO M7 2023 và mẫu xe mới dự kiến sẽ tạo ra doanh thu hơn 30% vào doanh số của AITO trong năm nay.AITO M7 2023 bản 5 chỗ có thể tích cốp tiêu chuẩn là 686L với chiều dài 1,1m và chiều rộng 1,2m có thể tăng lên 1.619L sau khi gập hàng ghế sau xuống, tương đương với thể tích của 30 chiếc vali 20 inch. Đồng thời, AITO M7 mới còn có tới 29 khu vực chứa đồ khắp nội thất. AITO M7 là một mẫu xe đến từ Tập đoàn công nghệ hàng đầu Trung Quốc, do đó việc mẫu SUV này sở hữu loạt trang bị, công nghệ tiên tiến bậc nhất cũng là điều dễ hiểu. Theo đó, AITO M7 mới có hơn 27 cảm biến trên toàn xe để kích hoạt Hệ thống lái xe nâng cao ADS 2.0 của Huawei, với các chức năng: tránh va chạm, phanh khẩn cấp tự động, chuyển làn đường, hỗ trợ đỗ xe tự động, hỗ trợ đỗ xe từ xa,.... Hơn nữa, Huawei còn trang bị hệ thống GAEB (cây nhà lá vườn) cho phép phanh tự động khẩn cấp khi phát hiện cây hoặc đá đổ. Cung cấp sức mạnh cho AITO M7 tiếp tục là hệ thống hybrid mở rộng phạm vi 1.5T (EREV) và động cơ điện do Huawei sản xuất. Phiên bản dẫn động 2 cầu với một động cơ điện duy nhất ở trục sau cho công suất 200 mã lực và 360 Nm, còn hai động cơ ở phiên bản dẫn động 4 bánh cho công suất lên tới 330 mã lực và 660 Nm. Bộ pin 40 kWh của CATL cho phép xe chạy ở chế độ thuần điện với mức 210 km và 240 km (tùy phiên bản). Video: Chi tiết SUV điện AITO M7 2023 mới của Huawei.

AITO M7 của Huawei cho ra mắt công chúng vào ngày 12/9/2023 và sau hơn một tháng ra mắt mẫu SUV này đã thu về được hơn 40.000 đơn đặt hàng. Theo Carnewschina, từ ngày 12/9 đến ngày 30/9, lượng đặt hàng trung bình mỗi ngày của AITO M7 là hơn 1.500 chiếc, đạt khối lượng tích lũy là 30.000 chiếc. Tại quê nhà, AITO M7 2023 mới được phân phối với 5 phiên bản, gồm 3 mẫu năm chỗ và 2 mẫu sáu chỗ, với mức giá dao động từ 249.800 – 329.800 NDT (khoảng 852 - 1,124 tỷ đồng). Mức giá này thấp hơn 40.000 NDT so với phiên bản gốc được ra mắt lần đầu tiên vào tháng 7/2022. Trong đó, phiên bản 5 chỗ thu về lượng đơn đặt hàng lớn nhất, chiếm 80% tổng khối lượng, còn lại 19% đến từ phiên bản 6 chỗ. Ông Yu Chengdong (Richard Yu) - Giám đốc điều hành của Huawei cho biết, công ty đã đầu tư hơn 500 triệu NDT vào AITO M7 2023 và mẫu xe mới dự kiến sẽ tạo ra doanh thu hơn 30% vào doanh số của AITO trong năm nay. AITO M7 2023 bản 5 chỗ có thể tích cốp tiêu chuẩn là 686L với chiều dài 1,1m và chiều rộng 1,2m có thể tăng lên 1.619L sau khi gập hàng ghế sau xuống, tương đương với thể tích của 30 chiếc vali 20 inch. Đồng thời, AITO M7 mới còn có tới 29 khu vực chứa đồ khắp nội thất. AITO M7 là một mẫu xe đến từ Tập đoàn công nghệ hàng đầu Trung Quốc, do đó việc mẫu SUV này sở hữu loạt trang bị, công nghệ tiên tiến bậc nhất cũng là điều dễ hiểu. Theo đó, AITO M7 mới có hơn 27 cảm biến trên toàn xe để kích hoạt Hệ thống lái xe nâng cao ADS 2.0 của Huawei, với các chức năng: tránh va chạm, phanh khẩn cấp tự động, chuyển làn đường, hỗ trợ đỗ xe tự động, hỗ trợ đỗ xe từ xa,.... Hơn nữa, Huawei còn trang bị hệ thống GAEB (cây nhà lá vườn) cho phép phanh tự động khẩn cấp khi phát hiện cây hoặc đá đổ. Cung cấp sức mạnh cho AITO M7 tiếp tục là hệ thống hybrid mở rộng phạm vi 1.5T (EREV) và động cơ điện do Huawei sản xuất. Phiên bản dẫn động 2 cầu với một động cơ điện duy nhất ở trục sau cho công suất 200 mã lực và 360 Nm, còn hai động cơ ở phiên bản dẫn động 4 bánh cho công suất lên tới 330 mã lực và 660 Nm. Bộ pin 40 kWh của CATL cho phép xe chạy ở chế độ thuần điện với mức 210 km và 240 km (tùy phiên bản). Video: Chi tiết SUV điện AITO M7 2023 mới của Huawei.