Huawei sẽ không trả cọc nếu khách đặt mua Aito M7 2024 “bom hàng”

Vào ngày 12/9/2023, Aito, thương hiệu ôtô cao cấp mới thành lập của hãng điện thoại Huawei và đối tác Seres đã cho ra mắt M7 2023, với những thay đổi nhẹ ở thiết kế, cũng như trang bị, và quan trọng hơn là tăng số km di chuyển. Đến nay, hãng đã thông báo 1 thông tin quan trọng tằng chiếc xe SUV mới của mình, mẫu Aito M7 chạy điện của Huawei đã nhận được hơn 40.000 đơn đặt hàng kể từ khi ra mắt vào tháng trước. Đáng chú ý là dù hãng xe này có nói rõ, khách hàng đặt mua xe Aito M7 2024 sẽ phải đặt cọc không hoàn lại và thanh toán toàn bộ số tiền khi giao hàng, nhưng đơn hàng vẫn tăng vù vù, thậm chí, từ ngày 12/9 đến ngày 30/9, lượng đặt hàng trung bình hàng ngày là hơn 1.500 chiếc, đạt khối lượng tích lũy là 30.000 chiếc. Chỉ trong năm ngày qua, khối lượng đã tăng thêm 10.000 đơn hàng.Aito M7 2024 mới có năm phiên bản, bao gồm ba mẫu năm chỗ và hai mẫu sáu chỗ, với mức giá dao động từ 249.800 đến 329.800 nhân dân tệ, tương đương 34.200 USD – 45.200 USD (khoảng 813 đến 1,07 tỷ đồng), đáng chú ý là giá bán này đã giảm 40.000 nhân dân tệ, tương đương 130 triệu đồng so với giá của phiên bản trước. Ông Yu Chengdong (Richard Yu), Giám đốc điều hành của Huawei, cho biết liên doanh đã đầu tư hơn 500 triệu nhân dân tệ (69,4 triệu USD) vào AITO M7 mới và chiếc xe mới dự kiến sẽ tạo ra hơn 30% doanh thu của Aito doanh số năm 2023. Mẫu xe Aito M7 2024 bản 5 chỗ có thể tích cốp tiêu chuẩn 686 lít, có thể tăng lên 1.619 lít sau khi gập hàng ghế sau xuống, tương đương với thể tích của 30 chiếc vali có kích thước 20 inch. Đồng thời, có 29 không gian chứa đồ khắp nội thất. Hơn nữa, Aito M7 có hơn 27 cảm biến trên toàn xe để kích hoạt Hệ thống lái xe nâng cao ADS 2.0 của Huawei, với các chức năng bao gồm tránh va chạm, phanh khẩn cấp tự động, chuyển làn đường, hỗ trợ đỗ xe tự động, hỗ trợ đỗ xe từ xa và hỗ trợ đỗ xe cho người phục vụ trong điều kiện chật hẹp. Chưa hết, xe còn có thêm tính năng phanh khẩn cấp tự động tiên tiến của hệ thống có tên GAEB được phát triển dựa trên mạng GOD (Phát hiện chướng ngại vật chung) của Huawei cho phép phát hiện vật thể là cây và đá đổ. Sức mạnh tiếp tục đến từ hệ thống hybrid mở rộng phạm vi 1,5T và động cơ điện do Huawei cung cấp. Cả hai phiên bản dẫn động hai bánh và bốn bánh đều được hỗ trợ. Phiên bản dẫn động hai bánh với một động cơ điện duy nhất ở trục sau cho công suất 200 mã lực và 360 Nm. Phiên bản dẫn động bốn bánh với hai động cơ điện có công suất tổng hợp là 330 mã lực và 660 Nm. Bộ pin lithium ba cấp 40 kWh do CATL cung cấp cung cấp hai tùy chọn phạm vi di chuyển thuần điện là 210 km và 240 km (CLTC). Phạm vi toàn diện lên tới 1.300 km. Video: Chi tiết xe SUV Aito M7 2024 của Huawei.

