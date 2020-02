A3 Sportback, xe có cảm giác lái tốt nhất của Audi?

Để có thể trình diễn khả năng vận hành ấn tượng đến từ hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian Quattro thế hệ mới, Hãng xe sang Đức đã mang chiếc xe Audi A3 Sportback 2021 mới đến với cung đường đầy thách thức tại Bồ Đào Nha, nơi tổ chức giải đua rally Azores. Tại đây, hệ dẫn động Quattro mới cùng nhiều công nghệ hỗ trợ lái xe đã có dịp chứng tỏ độ tin cậy của mình và cũng giúp chứng minh tại sao Audi lại gọi A3 Sportback là chiếc xe có cảm giác lái tốt nhất mà hãng xe này từng phát triển. Hệ dẫn động Quattro này cũng sẽ được cung cấp trên hai chiếc hot-hatch S3 và RS3 dưới dạng tùy chọn. Được Audi phát triển dựa trên bộ ly hợp đa đĩa điện – thủy lực, hệ thống dẫn động bốn bánh toàn thời gian Quattro mới được hãng cho biết sẽ tối đa hóa sự ổn định, lực bám đường, cảm giác lái cũng như hiệu suất của xe. Cùng với sự hỗ trợ của hệ thống treo chủ động, hệ dẫn động Quattro trên A3 mới dễ dàng mang lại cảm giác lác điềm đạm, chắc chắn và đặc trưng. Theo Audi, điều đó được thể hiện rõ ràng nhất trên những con đường quanh co, những dãy núi và thung lũng tại cung đường mà họ thử nghiệm. Tuy không công bố quá nhiều chi tiết kỹ thuật, các đĩa ly hợp của hệ dẫn động Quattro sẽ được đặt ở cuối trục truyền động, phía trước bộ vi sai trục sau. Audi cho biết vị trí đặt này có lợi cho việc phân phối tải trọng trục. Mặt khác, hệ thống phân phối mô-men xoắn điện tử đã được thiết kế riêng cho phù hợp với Audi A3 thế hệ mới và được tích hợp trong hệ thống lái tùy chỉnh của Audi. Hệ thống AWD phân phối mô-men xoắn với sự thay đổi hoàn toàn giữa trục trước và trục sau. Trong điều kiện lái xe bình thường, hầu hết mô-men xoắn sẽ được gửi đến cầu trước. Cũng góp phần vào khả năng kiểm soát được nâng cấp của Audi A3 2020 là bộ điều khiển mô-men xoắn có thể chọn riêng cho từng bánh xe, một chức năng của hệ thống cân bằng (ESC). Khi xe vào cua ở tốc độ cao, phần mềm sẽ tạo ra lực phanh nhẹ cho hai bánh xe ở bên trong, giúp chiếc xe uốn qua đường cong của khúc cua đó, do đó ngăn chặn tình trạng trượt bánh sau. Người lái xe có thể chọn giữa ba cài đặt ESC: ESC On (máy tính sẽ can thiệp đầy đủ), Sport (cho phép đuôi xe trượt theo một cách an toàn, được kiểm soát) và ESC Off (cho phép trượt bánh xe không giới hạn). Trên phiên bản hiệu năng cao hơn của mẫu xe sang Audi A3 mới cũng sẽ được trang bị hệ thống lái cơ điện cung cấp các tỷ số truyền khác nhau tùy thuộc vào góc lái. Ngoài ra, Audi A3 2020 cũng sẽ cung cấp hệ thống treo mới với bộ giảm chấn thích ứng cung cấp ba cài đặt khác nhau: Comfort , Auto và Dynamic. Video: Xe sang Audi A3 Sportback 2021 trên đường thử.

