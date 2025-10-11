Hà Nội

Xã hội

Cán bộ an ninh cơ sở tử vong khi ứng phó lũ lụt có gia cảnh khó khăn

Hoàn cảnh gia đình anh Đoàn Văn Mạnh rất khó khăn, có mẹ già yếu, vợ làm nông nghiệp, con trai lớn 9 tuổi, bị khuyết tật bẩm sinh, con út còn nhỏ.

Khánh Hoài

Tối 10/10, bà Lâm Thị Hương Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh đã đến thăm hỏi, động viên gia đình anh Đoàn Văn Mạnh (sinh năm 1990), Bí thư Chi bộ, Tổ phó Tổ An ninh trật tự cơ sở thôn Tân Sơn, xã Hợp Thịnh (tỉnh Bắc Ninh) không may tử vong khi tham gia thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự và phòng chống lụt bão tại khu vực ngã ba đê, nơi đang xảy ra hiện tượng tràn, sạt lở.

a12.jpg
Bà Lâm Thị Hương Thành thăm hỏi, động viên gia đình anh Đoàn Văn Mạnh.

Tại gia đình, bà Lâm Thị Hương Thành đã ân cần thăm hỏi, chia buồn sâu sắc với người thân trong gia đình anh Đoàn Văn Mạnh, đồng thời mong gia đình sớm vượt qua mất mát, đau thương, ổn định cuộc sống.

Bà Lâm Thị Hương Thành đề nghị cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể xã Hợp Thịnh tiếp tục quan tâm, giúp đỡ, hỗ trợ gia đình khắc phục hậu quả, ổn định sản xuất, sớm trở lại cuộc sống bình thường sau bão lũ.

Từ nguồn quỹ an sinh xã hội tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh đã hỗ trợ gia đình đồng chí Đoàn Văn Mạnh 10 triệu đồng. Một doanh nghiệp hỗ trợ gia đình 20 triệu đồng.

a23.jpg
Trước đó, anh Mạnh không may tử vong khi tham gia thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự và phòng chống lụt bão tại khu vực ngã ba đê, nơi đang xảy ra hiện tượng tràn, sạt lở.

Theo Công an tỉnh Bắc Ninh, anh Đoàn Văn Mạnh tham gia lực lượng Công an xã bán chuyên trách từ năm 2015; đến năm 2016, được giữ chức Phó trưởng Công an xã Hùng Sơn.

Từ ngày 1/7/2024, anh Mạnh tiếp tục tham gia lực lượng an ninh trật tự cơ sở xã Hợp Thịnh, giữ chức Tổ phó Tổ An ninh trật tự thôn Tân Sơn, đồng thời làm Bí thư Chi bộ thôn Tân Sơn.

Báo cáo của Công an xã Hợp Thịnh đánh giá, trong quá trình công tác, anh Mạnh luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm, tận tụy, nhiệt huyết, chủ động trong công việc, gương mẫu trong sinh hoạt, tiên phong trong mọi phong trào, được cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân tin tưởng, quý mến.

Theo báo cáo, hoàn cảnh gia đình anh Đoàn Văn Mạnh rất khó khăn, có mẹ già yếu, vợ làm nông nghiệp, chăm sóc gia đình và hai con nhỏ. Con trai lớn 9 tuổi, bị khuyết tật bẩm sinh; con út còn nhỏ.

Công an tỉnh Bắc Ninh đánh giá: “Hành động tham gia tích cực, không quản ngại hiểm nguy, luôn xông pha nơi tuyến đầu của đồng chí Mạnh thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm và phẩm chất tận tụy "vì Nhân dân phục vụ". Trong những thời khắc khó khăn nhất, đồng chí vẫn kiên định bám trụ, cùng đồng đội góp phần bảo vệ an toàn cho thôn xóm, cho cuộc sống bình yên của nhân dân".

Trước đó, ngày 9/10/2025, anh Đoàn Văn Mạnh tham gia thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự và phòng chống lụt bão tại khu vực ngã ba đê, nơi đang xảy ra hiện tượng tràn, sạt lở.

Anh Mạnh cùng các lực lượng tại chỗ đã nỗ lực ứng trực, điều tiết phương tiện, hỗ trợ nhân dân gia cố đê điều, khắc phục sự cố, góp phần giữ vững an toàn cho khu vực xung yếu.

Đến khoảng 12h ngày 9/10, tại vị trí làm nhiệm vụ, anh Mạnh bất ngờ bị ngất. Công an xã và lực lượng làm nhiệm vụ đã nhanh chóng đưa đi cấp cứu, tuy nhiên, do diễn biến quá nhanh, anh không qua khỏi.

