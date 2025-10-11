Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Ùn ứ kéo dài trên cao tốc Thái Nguyên - Hà Nội do ngập lụt

Xã hội

Ùn ứ kéo dài trên cao tốc Thái Nguyên - Hà Nội do ngập lụt

Trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên nhiều km có đoạn ngập ngắn nhưng sâu suốt hơn hai ngày qua khiến tài xế phải dừng nhiều giờ để chờ nước rút.

Theo Nam Khánh/Vietnamnet
Dòng xe ùn tắc kéo dài nhiều km cả ngày lẫn đêm trên cao tốc Thái Nguyên - Hà Nội đêm 10/10. Trên toàn tuyến cao tốc này chỉ còn đoạn Km29 hướng về địa phận Thủ đô bị ngập. Mặc dù nhiều ô tô vẫn lưu thông qua được nhưng nhiều tài xế xe gầm thấp không đủ can đảm đi giống xe tải dẫn đến đường bị ùn ứ kéo dài.
Dòng xe ùn tắc kéo dài nhiều km cả ngày lẫn đêm trên cao tốc Thái Nguyên - Hà Nội đêm 10/10. Trên toàn tuyến cao tốc này chỉ còn đoạn Km29 hướng về địa phận Thủ đô bị ngập. Mặc dù nhiều ô tô vẫn lưu thông qua được nhưng nhiều tài xế xe gầm thấp không đủ can đảm đi giống xe tải dẫn đến đường bị ùn ứ kéo dài.
Cơ quan chức năng dựng biển cảnh báo và thu hẹp lối đi. Những người không dám lái xe qua đã dừng đỗ nhiều giờ ở một làn đường phía trong.
Cơ quan chức năng dựng biển cảnh báo và thu hẹp lối đi. Những người không dám lái xe qua đã dừng đỗ nhiều giờ ở một làn đường phía trong.
Đến 22h tối 10/10, mực nước khu vực này vị trí sâu nhất chỉ còn ngập khoảng 50 cm.
Đến 22h tối 10/10, mực nước khu vực này vị trí sâu nhất chỉ còn ngập khoảng 50 cm.
Một chiếc ô tô gầm cao khi bắt đầu "lội" nước được khoảng 30 mét thì dừng lại vài phút. Xe đi sau phải đánh lái sang bên phải vượt lên.
Một chiếc ô tô gầm cao khi bắt đầu "lội" nước được khoảng 30 mét thì dừng lại vài phút. Xe đi sau phải đánh lái sang bên phải vượt lên.
Tại đoạn khô ráo đầu đoạn ngập, nhiều xe tải nhỏ, ô tô phân khúc sedan, thậm chí cả CUV, SUV gầm cao cũng được chủ xe cho dừng chờ nước rút thêm. Một tài xế dùng đèn pin đi lại ngó nghiêng tình hình ngập lụt.
Tại đoạn khô ráo đầu đoạn ngập, nhiều xe tải nhỏ, ô tô phân khúc sedan, thậm chí cả CUV, SUV gầm cao cũng được chủ xe cho dừng chờ nước rút thêm. Một tài xế dùng đèn pin đi lại ngó nghiêng tình hình ngập lụt.
Người đàn ông lái chiếc Elantra màu đỏ ngán ngẩm đứng đợi ở đầu đoạn ngập. Từ Bắc Ninh tới Thái Nguyên buổi sáng, khi trở về ông bị ùn tắc cùng cả nghìn người khác ở phía sau lưng.
Người đàn ông lái chiếc Elantra màu đỏ ngán ngẩm đứng đợi ở đầu đoạn ngập. Từ Bắc Ninh tới Thái Nguyên buổi sáng, khi trở về ông bị ùn tắc cùng cả nghìn người khác ở phía sau lưng.
Vũ Tiến Dũng lái một chiếc sedan gầm thấp lo lắng sau khi đi cứu hộ sửa chữa cho một chiếc ô tô về. Anh chia sẻ, đi từ trạm dừng nghỉ Hải Đăng đến cách vị trí đầu đoạn bị ngập nước khoảng 5 km, nhưng đã mất tới 3 tiếng.
Vũ Tiến Dũng lái một chiếc sedan gầm thấp lo lắng sau khi đi cứu hộ sửa chữa cho một chiếc ô tô về. Anh chia sẻ, đi từ trạm dừng nghỉ Hải Đăng đến cách vị trí đầu đoạn bị ngập nước khoảng 5 km, nhưng đã mất tới 3 tiếng.
Khu vực dừng đỗ chờ nước rút bỗng hiện lên tinh thần tương thân tương ái, cùng nhau vượt qua khó khăn khi một thanh niên mang nước lọc đi phát cho anh em tài xế.
Khu vực dừng đỗ chờ nước rút bỗng hiện lên tinh thần tương thân tương ái, cùng nhau vượt qua khó khăn khi một thanh niên mang nước lọc đi phát cho anh em tài xế.
Nhóm công nhân một công ty quản lý đường bộ thay phiên nhau túc trực khu vực đầu đoạn ngập đã hai ngày nay.
Nhóm công nhân một công ty quản lý đường bộ thay phiên nhau túc trực khu vực đầu đoạn ngập đã hai ngày nay.
Chừng 21h, họ mới nghỉ tay cùng nhau bóc bánh chưng ăn tối vội vã bên vệ đường. Giống như các tài xế các anh cũng phải loanh quanh tại đây chờ đoạn cao tốc này hết ngập nước mới hoàn thành nhiệm vụ.
Chừng 21h, họ mới nghỉ tay cùng nhau bóc bánh chưng ăn tối vội vã bên vệ đường. Giống như các tài xế các anh cũng phải loanh quanh tại đây chờ đoạn cao tốc này hết ngập nước mới hoàn thành nhiệm vụ.
Dọc đường về Hà Nội, xe cứu hộ kéo ô tô bị ngập nước liên tục nối đuôi nhau phóng qua làn nước.
Dọc đường về Hà Nội, xe cứu hộ kéo ô tô bị ngập nước liên tục nối đuôi nhau phóng qua làn nước.
Một thanh niên dừng lại kiểm tra động cơ "xế cưng" của mình khi bắt đầu vào khu vực ngập.
Một thanh niên dừng lại kiểm tra động cơ "xế cưng" của mình khi bắt đầu vào khu vực ngập.
Những người khác ngồi lướt điện thoại chờ nước rút thêm rồi mới dám đi qua.
Những người khác ngồi lướt điện thoại chờ nước rút thêm rồi mới dám đi qua.
Theo Nam Khánh/Vietnamnet
vietnamnet.vn
Link bài gốc Copy link
https://vietnamnet.vn/boc-banh-chung-phat-nuoc-uong-cho-nuoc-lu-rut-trong-dem-tren-cao-toc-2450093.html
#cao tốc #Hà Nội #Thái Nguyên #ngập #ăn uống

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT