Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Nước sông Hồng tràn vào nhà, người dân Lào Cai ôm đồ chạy trong đêm

Do ảnh hưởng của cơn bão số 5, mưa lớn kéo dài, mực nước sông Hồng dâng nhanh khiến một số phường tại tỉnh Lào Cai đã bị ngập sâu.

Theo Đức Hoàng / Vietnamnet

Tối 26/8, mực nước sông Hồng ở mức 31,22m, cao hơn báo động 2 là 0,22m và dự báo tiếp tục lên báo động 3 vào ngày 27/8.

Trước tình hình trên, UBND phường Yên Bái đã phát đi thông báo khẩn yêu cầu các hộ dân vùng trũng thấp, ven sông khẩn trương thu dọn tài sản, thuốc men, giấy tờ cá nhân và sơ tán đến điểm an toàn.

ngap-1.jpg
Nước sông Hồng dâng cao đã ngập vào khu vực đường Thanh Niên, phường Yên Bái. Ảnh: VM

Ông Nguyễn Văn Miền, trú tại đường Thanh Niên, tổ dân phố Hồng Tân, phường Yên Bái cho biết, từ chiều nay nước sông Hồng bắt đầu dâng cao và nhanh, khoảng 19h nước ngập lên đến mặt đường và đến khoảng 22h nước lũ bắt đầu tràn vào nhà.

Theo ông Miền, các hộ dân trên tuyến đường Thanh Niên đang tập trung thu dọn đồ đạc có giá trị, di chuyển lên các vị trí cao. Đồng thời, chính quyền các địa phương đang triển khai lực lượng hỗ trợ người dân di chuyển tài sản và người đến nơi an toàn.

ngap-2.jpg
Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân tại phường Yên Bái vận chuyển đồ đạc đến vị trí an toàn. Ảnh: Đức Mậu
ngap-3.jpg
ngap-4.jpg
Nước sông Hồng dâng cao ngập đường Thanh Niên, lực lượng chức năng phong tỏa để đảm bảo an toàn cho người dân.

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai, do ảnh hưởng cơn bão số 5, đã có 782 căn nhà bị ảnh hưởng, trong đó, 2 căn nhà bị đổ sập hoàn toàn. Diện tích nông, lâm nghiệp bị thiệt hại 94,79ha. Ước tính tổng thiệt hại khoảng 6,5 tỷ đồng.

Đặc biệt, mưa bão trên địa bàn tỉnh Lào Cai khiến 3 người bị lũ cuốn trôi, tới nay lực lượng chức năng đã tìm được 2 người.

Cụ thể, khoảng 13h cùng ngày, mưa lũ ở thôn Can Hồ Mông, xã Ngũ Chỉ Sơn đã làm 2 người bị lũ cuốn trôi. Ngay sau khi xảy ra sự việc, chính quyền và người dân địa phương đã tổ chức tìm kiếm. Tới chiều cùng ngày đã tìm thấy anh Vàng A Giàng (39 tuổi) bị thương, còn anh L.A.H. (27 tuổi) vẫn đang mất tích.

Cũng theo UBND xã Ngũ Chỉ Sơn, trong ngày 26/8, anh L.V.K. (25 tuổi, công nhân nhà máy thuỷ điện Mây Hồ) trong quá trình đi kiểm tra vận hành của nhà máy bất cẩn rơi xuống hồ tử vong.

vietnamnet.vn
Link bài gốc Copy link
https://vietnamnet.vn/nuoc-song-hong-tran-vao-nha-nguoi-dan-lao-cai-om-do-dac-chay-trong-dem-2436476.html
#sông Hồng #Mực nước sông Hồng vượt báo động 2 #người dân Lào Cai

Bài liên quan

Xã hội

Đường Võ Chí Công ngập nặng, người dân di chuyển khó khăn sau giờ tan tầm

Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài từ sáng sớm đến chiều 26/8, đoạn đường Võ Chí Công (Hà Nội) bị ngập sâu, các phương tiện đi lại khó khăn.

20250826-181104.jpg
Ghi nhận của PV khoảng 18h chiều 26/8, các phương tiện di chuyển qua đoạn đường Võ Chí Công, hướng sân bay Nội Bài (gần Lotte Maill Tây Hồ) gặp nhiều khó khăn vì nước ngập sâu.
20250826-180521.jpg
Nước ngập sâu khiến ô tô, xe máy chết máy la liệt.
Xem chi tiết

Xã hội

Nhiều tuyến đường ở các xã miền Tây Nghệ An bị tắc nghẽn do bão số 5

Do ảnh hưởng của bão số 5 Kajiki, mưa lớn khiến nhiều tuyến đường ở miền núi Nghệ An bị sạt lở, ngập lụt nặng, giao thông bị tắc nghẽn…

Ngày 26/8, thông tin từ ông Lô Dương Khánh, Chủ tịch UBND xã Tam Thái (Nghệ An) cho biết, trận mưa lớn kéo dài từ đêm 25/8 đã làm hàng chục khối đất, đá từ taluy dương sạt xuống, chắn ngang Quốc lộ 7 tại khu vực bản Nhẵn khiến giao thông trên tuyến quốc lộ này bị tắc nghẽn từ lúc 3h sáng ngày 26/8.

Toàn bộ tuyến quốc lộ nối miền Tây tỉnh Nghệ An với cửa khẩu Nậm Cắn thông sang Lào bị tắc nghẽn, không thể lưu thông theo cả hai hướng.

Xem chi tiết

Xã hội

Nghệ An bị thiệt hại khoảng 860 tỷ đồng do bão số 5

Bão số 5 đã gây ra thiệt hại nặng nề trên nhiều lĩnh vực ở Nghệ An, nhà cửa bị tốc mái, cây xanh bị đổ gãy, giao thông tê liệt, ước tính khoảng 860 tỷ đồng.

Ngày 26/8, theo thống kê từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nghệ An, bão số 5 Kajiki đã khiến 2 người bị thương tại xã Hùng Châu và xã Quỳnh Mai. Thiệt hại về kinh tế khoảng 846 tỷ đồng.

Toàn tỉnh có 2.189 ngôi nhà bị ảnh hưởng, trong đó 1.622 nhà bị tốc mái, hư hỏng nặng và 462 nhà bị ngập sâu. 14 điểm trường bị hư hỏng, tốc mái, ở địa phương như Thần Lĩnh, Vinh Lộc, Vạn An, Nam Đàn, Bình Minh, Quỳnh Châu, Quang Đồng, Giai Lạc, Vĩnh Tường và Trung Lộc.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới