Nghệ An bị thiệt hại khoảng 860 tỷ đồng do bão số 5

Bão số 5 đã gây ra thiệt hại nặng nề trên nhiều lĩnh vực ở Nghệ An, nhà cửa bị tốc mái, cây xanh bị đổ gãy, giao thông tê liệt, ước tính khoảng 860 tỷ đồng.

Ngày 26/8, theo thống kê từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nghệ An, bão số 5 Kajiki đã khiến 2 người bị thương tại xã Hùng Châu và xã Quỳnh Mai. Thiệt hại về kinh tế khoảng 846 tỷ đồng.

Toàn tỉnh có 2.189 ngôi nhà bị ảnh hưởng, trong đó 1.622 nhà bị tốc mái, hư hỏng nặng và 462 nhà bị ngập sâu. 14 điểm trường bị hư hỏng, tốc mái, ở địa phương như Thần Lĩnh, Vinh Lộc, Vạn An, Nam Đàn, Bình Minh, Quỳnh Châu, Quang Đồng, Giai Lạc, Vĩnh Tường và Trung Lộc.

Nhiều trường học bị tốc mái và hư hỏng nặng.

Về y tế, 3 cơ sở tại Thần Lĩnh, Hưng Yên Nam và Bích Hào bị hư hỏng nghiêm trọng, làm gián đoạn công tác khám chữa bệnh, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của hàng nghìn người dân.

Hàng nghìn diện tích lúa bị ngâm nước.

Lĩnh vực nông nghiệp chịu thiệt hại nặng nề với 13.361,5 ha lúa và hơn 2.000 ha hoa màu bị ảnh hưởng, gần 420 ha diện tích nuôi cá truyền thống bị thiệt hại, nhiều gia súc, gia cầm bị cuốn trôi.

Cơn bão đã quật đổ 678 cột điện trên toàn tỉnh, khiến nhiều khu vực rơi vào cảnh mất điện kéo dài, gây khó khăn cho công tác khắc phục, thông tin liên lạc và sinh hoạt của người dân.

Hệ thống cột điện bị gãy đổ chắn ngang đường gây mất an toàn.

Hiện có 868.000 khách hàng bị mất điện. Những khu vực chịu ảnh hưởng nặng là TP Vinh cũ, Cửa Lò, Nghi Lộc, Diễn Châu, Quỳnh Lưu, Yên Thành và thị xã Hoàng Mai (cũ). Riêng TP Vinh (cũ) bị mất điện diện rộng do cây cối ngã đổ, làm đứt dây dẫn và gãy nhiều cột điện.

Hiện, chính quyền tỉnh Nghệ An đang huy động mọi lực lượng để khắc phục thiệt hại, hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống, đồng thời thống kê chi tiết các hạng mục bị ảnh hưởng để triển khai phương án hỗ trợ kịp thời.