Núi đá lở như thác nước dù không mưa lũ ở Nghệ An

Nhiều tảng đá lớn từ trên núi bất ngờ sạt xuống, chắn ngang tỉnh lộ 543D qua xã Mường Típ, Nghệ An.

Clip do người dân ghi lại

Sáng 3/9, lãnh đạo UBND xã Mường Lống, tỉnh Nghệ An, cho biết các lực lượng chức năng đang khẩn trương khắc phục, thông tuyến tạm để người dân đi lại sau khi xảy ra vụ sạt lở đất đá.

Trước đó, sáng 31/8, tại xã Mường Típ, Nghệ An, nhiều tảng đá lớn nặng hàng tấn từ trên đỉnh núi bất ngờ sạt lở, lăn xuống chắn ngang tỉnh lộ 543D đoạn qua bản Xốp Típ. May mắn thời điểm xảy ra sạt lở không có người qua lại nên không có thương vong.

Trước đó, tuyến đường từ khu vực Cổng trời Mường Lống, thuộc bản Trung Tâm đi các bản Sa Lầy, Tham Hang, Tham Hốc và khu vực lân cận tại xã Mường Lống bị hư hỏng do sạt trượt.

Sau sự cố, Sở Xây dựng tỉnh Nghệ An triển khai thi công, khắc phục tuyến đường nhằm bảo đảm an toàn giao thông. Trong thời gian chờ công trình hoàn thành, chính quyền địa phương mở một tuyến đường tạm men theo suối để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.

Nguyên nhân ban đầu được xác định có thể do khu vực núi này đã ngấm nước do các đợt mưa lớn từ trước dẫn đến kết cấu đất đá không ổn định, gây sạt lở.

Tuy nhiên, đây là khu vực thường xuyên xảy ra sạt lở, để đảm bảo an toàn về lâu dài cho người dân, xã đã có văn bản đề nghị tỉnh có phương án xử lý dứt điểm tình trạng trên.