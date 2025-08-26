Hà Nội

Động đất ở Phú Thọ, Hà Nội cảm nhận rõ

Một trận động đất có độ lớn 3.6 vừa xảy ra trên địa bàn một xã thuộc tỉnh Hòa Bình (cũ), nay thuộc tỉnh Phú Thọ.

Thiên Tuấn

Cụ thể, theo Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần - Viện Các Khoa học Trái đất (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), động đất ghi nhận ở xã Cao Dương, tỉnh Phú Thọ vào thời gian: 10 giờ 46 phút 42 giây ngày 26/08/2025 (GMT) tức 17 giờ 46 phút 42 giây ngày 26/08/2025 giờ địa phương. Tọa độ trận động đất: 20.716N-105.657E. Độ sâu: khoảng 16 km. Độ lớn: M = 3.6. Cấp độ rủi ro thiên tai: 0.

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Các Khoa học Trái đất vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

anh-chup-man-hinh-2025-08-26-luc-193126.png

Được biết, xã Cao Dương được sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của 3 xã gồm: Thanh Sơn, Cao Dương và Thanh Cao của huyện Lương Sơn, Hòa Bình (cũ), nay thuộc tỉnh Phú Thọ.

Xã Cao Dương có tổng diện tích 115,373km2, dân số 36.783 người/8.302 hộ, có vị trí giáp ranh với các xã Liên Sơn, Kim Anh, An Nghĩa tỉnh Phú Thọ; xã Mỹ Đức, thành phố Hà Nội; cách trung tâm tỉnh Phú Thọ hơn 100km.

Do tác động của trận động đất này, ở một số nơi của Hà Nội đã ghi nhận rung lắc nhẹ.

